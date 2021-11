Imponerende Van der Haar haalt verrassend Europese titel binnen op VAM-berg

De latere winnaar Lars van der Haar in actie op de VAM-berg tijdens de mannenwedstrijd op het EK veldrijden. Beeld ANP

Van der Haar won dezelfde koers in 2015, toen het EK-veldrijden voor het eerst voor eliterijders werd opengesteld. Die zege van zes jaar geleden was tevens de laatste grote overwinning van Van der Haar.

Zeven Belgische concurrenten zag Van der Haar voor zich toen hij vroeg in de wedstrijd besloot van fiets te wisselen. Door de ongelukkige positionering van de Nederlandse materiaalpost, halverwege de ‘pitstraat’, liep de Nederlander een achterstand op ten opzichte van de kopgroep met alle favorieten voor de eindzege, allen Belgen.

Die Belgische overmacht bleek echter de achilleshiel van de equipe van het land, want de Belgen slaagden er niet in de handen ineen te slaan om Van der Haar van de winst af te houden. Normaal gesproken is een eenling in het wielrennen kansloos tegen zo’n groot collectief dat immers de ene na de andere aanval kan plaatsen.

Quinten Hermans, Toon Aerts en Michael Vanthourenhout leken halverwege de race voor een volledig Belgisch podium te zorgen. Achter hen zat Van der Haar, die erop gokte met de Belgische topfavoriet en titelverdediger Eli Iserbyt naar voren te kunnen rijden. Iserbyt had echter een offday en toen Van der Haar dat door had, liet hij de Belg staan en zette koers naar de kopgroep.

De Nederlander bleek de sterkste man in koers, want in de zevende van tien ronden van elk circa zes minuten had hij Aerts en Vanthourenhout achterhaald en ging hij op jacht naar Hermans. Op de laatste honderdvijftig meter van elke ronde, een stuk weg geplaveid met ongelijke keien, wist Van der Haar met een ultieme inspanning bij Hermans te komen.

Kort daarna, in de voorlaatste ronde, passeerde de Nederlander hem en won hij de Europese titel vóór liefst vijf Belgen: Hermans, Vanthourenhout, Aerts, Laurens Sweeck en Jens Adams die zesde werd.

Van der Haar reed de laatste jaren in de schaduw van viervoudig wereldkampioen veldrijden Mathieu van der Poel, die in 2017, 2018 en 2019 de Europese titel pakte. ‘Ik voelde me heel goed’, zei de winnaar na afloop tegen de NOS, ‘dit parcours is zo atypisch en zo zwaar, dat speelde me in de kaart.’ De EK-titel voor Van der Haar was de vierde (van zes) voor Nederland dit weekeinde op de VAM-berg. Ryan Kamp en Shirin van Anrooij wonnen bij de beloften en Lucinda Brand werd zaterdag kampioen bij de vrouwen.