Imponerend Duitsland verslaat Portugal in spektakelstuk

Oud-Heraclied Robin Gosens stond aan de basis van twee doelpunten en kopte zelf de 4-1 binnen. Beeld EPA

Een voetbalgevecht in de hoogste versnelling. Zo kon het duel tussen Duitsland en Portugal het best worden omschreven. Al maakte vooral Duitsland indruk met het snelle, dynamische positiespel. En prachtige doelpunten over vele schijven.

Duitsland kon de overwinning goed gebruiken na de nederlaag in de eerste wedstrijd tegen Frankrijk. De ploeg van bondscoach Joachim Löw heeft in de zogenoemde poule des doods het bereiken van de achtste finales weer helemaal in eigen hand. Het neemt het in de laatste groepswedstrijd op tegen Hongarije, dat na een knap gelijkspel tegen Frankrijk ook mag blijven dromen van de knock-out fase.

Duitsland begon ontketend en zette de Portugezen vanaf het begin onder druk. Al na vijf minuten dacht de ploeg de zo gewenste voorsprong te hebben. Oud-Heraclied Robin Gosens volleyde fraai raak bij de tweede paal, ware het niet dat spits Serge Gnabry een fractie eerder hinderlijk buitenspel had gestaan.

Löw beschikt met onder anderen Kroos, Gündoğan en Havertz over technisch volmaakte voetballers. Het ontbreekt de ploeg in sommige situaties alleen aan een pure spits. Op papier is Gnabry de meest centrale aanvaller, maar hij mist het gevoel om op het juiste moment op de goede plek te staan, zoals Ronaldo bij Portugal.

Na een kwartier kopte de 36-jarige vedette de bal na een hoekschop van Duitsland in eigen strafschopgebied weg. De sprint die hij vervolgens inzette om enkele seconden later de bal na een sublieme counter binnen te tikken, was fenomenaal. Alsof het roofdier zijn prooi tachtig meter verderop al rook: 0-1.

Portugal gunde Duitsland de bal. De ploeg van bondscoach Fernando Santos gokte in de tegenaanval op de ingevingen van het creatieve kwartet Bernardo Silva, Bruno Fernandes, Jota en Ronaldo. Maar met de twee onbehouwen controleurs Danilho en William verliep het spel van achteruit vaak te stroef.

Duitsland kende een valse start op het EK, al voetbalde het allerminst onaardig tegen Frankrijk (0-1). Zaterdag was het ronduit imponerend wat de ploeg van Löw liet zien. Na de vroege achterstand schakelde die Mannschaft een tandje bij en overrompelde het Portugal bij vlagen. Eigen doelputen van de verdedigers Rúben Dias en Raphaël Guerreiro brachten Duitsland nog voor rust op voorsprong (2-1).

Waar bij het Nederlands elftal Dumfries razendsnel naam maakt als ‘wingback’, wisten bij Duitsland Gosens en Joshua Kimmich de schijnwerpers op zich gericht. Voortdurend denderden beiden over de linker- en rechterflank op en neer. Gosens stond aan de basis van twee doelpunten en kopte na een uur uit een voorzet van Kimmich zelf de 4-1 binnen.

De Duitse aanvallende middenvelder Kai Havertz dook regelmatig voor het Portugese doel op, als bewijs dat de ploeg naar alternatieven zoekt voor het ontbreken van een echte spits. Met veel positiewisselingen en snel combinatiespel wist het zich voldoende kansen te scheppen.

Rustig werd het nooit in München, al leek de wedstrijd beslist. Na een assist van Ronaldo bracht Jota Portugal terug tot 4-2. Het fraaie afstandsschot van de ingevallen Sanches had een beter lot verdiend dan de paal. Maar dichterbij kwam Portugal niet meer.

Zo belooft de laatste ronde in de poule des doods een spannende apotheose te krijgen. Frankrijk leidt met vier punten en neemt het op tegen Portugal, dat drie punten heeft. Duitsland (ook drie punten) speelt tegen Hongarije, dat één punt koestert.