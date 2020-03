Imponerend AZ overklast Ajax op alle fronten

Myron Boadu plukt de bal weg voor het gezicht van Hakim Ziyech. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Ajax kreeg zondagavond een meesterklas voetbal van AZ. Lopen, combineren, samenspelen. Vrijlopen. Dienstbaar zijn aan elkaar. Scoren ook (0-2).

In alle facetten was uitdager AZ veel beter. Kampioen Ajax is alleen qua doelsaldo nog koploper in de eredivisie. Zes punten voorsprong zijn verdampt. Alles is weer open, qua kampioensrace, met de mentale voorsprong voor AZ, dat een deel van het succespubliek in de Johan Cruijff Arena al ver voor het einde op huis aan stuurde.

Ajax is na de schrijnende sportieve implosie van de laatste maanden ook de mentale ineenstorting nabij. Het is net of sinds pakweg half december andere mannen het beroemde witte shirt met de rode baan dragen. Mannen, stroef in de heupen, min of meer willekeurig met elkaar op een voetbalveld gekwakt. Ze scoren niet meer. Ze klagen als het misgaat. Ja, ze werken best, maar als bijna niets lukt bij raspaardjes, oogt hard werken als vleesgeworden onmacht. De aanstaande leegloop zal ook wel een rol spelen. ‘Het was een zeer verdiende nederlaag’, constateerde trainer Erik ten Hag van Ajax.

AZ imponeerde, qua voetbal, fitheid en bereidheid om alles voor en met elkaar te doen, met de bevrijdende 0-2 als prachtige ontlading. De schitterende lange pass van aanvoerder Teun Koopmeiners, centrale verdediger door blessures, op waarde geschat door Oussama Idrissi, die met een prachtig lobje scoorde.

Met nog tien duels te spelen staat AZ dus naast Ajax qua punten, met een fors mentaal voordeel. Ajax moet kampioen worden na al zijn investeringen, zijn miljoenensalarissen en voorgenomen directe entree in de Champions League. AZ mág de titel grijpen. En dat terwijl ook Feyenoord op slechts zes punten staat en, om een voorbeeld te noemen, over drie weken Ajax ontvangt.

Calvin Stengs valt Oussama Idrissi in de armen na zijn doelpunt, de tweede van AZ. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Imponerende patronen

Ajax, dat zijn te veel teleurstellingen, te veel blessures. Vijf keer verloren sinds december, alleen in de competitie. Op negen duels. Twee keer Europees uitgeschakeld, in Champions League en Europa League. Trainer Erik ten Hag is terug bij waar hij in zijn eerste seizoen instapte, ruim twee jaar geleden. Alsof hij niets meer in de hand heeft.

Al die frustraties, de onderhuidse woede. De voortdurende wegwerpgebaren van Hakim Ziyech, al dat trappen tegen spullen langs de lijn. Het optische overwicht gedurende bijna negentig minuten leverde vrijwel niets op, omdat het balverlies ontelbaar was. Omdat AZ zes keer had kunnen scoren. AZ heeft nu drie competitieduels op rij van Ajax gewonnen. AZ vertrok dit seizoen met 0-4 bij PSV, met 0-3 bij Feyenoord en met 0-2 bij Ajax. AZ had vroeger de naam de topduels te verliezen. Die gewoonte is rigoureus omgekeerd. De titel lonkt.

Ajax was een combinatiemachine, vorig seizoen en ook nog een tijd voor de winterstop. Spelers bleven dicht bij elkaar. Ajax is nu een dijk, poreus van al het klotsende water. Dat water zoekt naar de zwakke plekken. AZ was de stroom die ze overal vond. Zonder doelman André Onana had het zomaar 0-5 kunnen zijn.

Ajax – AZ was een heerlijke wedstrijd, dankzij AZ, met zijn imponerende patronen en razendsnelle tegenaanvallen. Al dat balverlies van Ajax, van een elftal dat voorheen tegenstanders in razend tempo gek tikte. En dan AZ, de tweede club van de provincie, uit de schaduw tredend. Uitgeschakeld door Linz in de Europa League, zoals Ajax kansloos was tegen Getafe.

Maar het positiespel was in Oostenrijk zeker tot de rust behoorlijk. Zondag trouwens ook, met de snelle treffer als lancering. Daley Blind gaf een verkeerde pass. Fredrik Midtsjø onderschepte en stuurde Myron Boadu op pad. Perr Schuurs durfde niets te doen, Boadu schoof de bal met links binnen, via de binnenkant van de paal.

Boadu is zo snel, gehaaid en sterk voor een tiener. AZ imponeerde tot de rust, door Ajax op te vangen, telkens de bal te onderscheppen, met Midtsjø als buitengewoon sterke pion. AZ had voor rust nog twee keer kunnen scoren. Doelman André Onana redde bij inzetten van dichtbij van Midtsjø en Boadu, die na schitterende tegenaanvallen in vol tempo voor de doelman verschenen.

Ajax kreeg vrijwel geen kans, wat al gold voor voorgaande duels. Telkens is de laatste bal fout, of de voorlaatste. Eerst werd de 0-2 van Idrissi, toen AZ de hele ploeg uitgespeeld had, nog afgekeurd door de VAR vanwege hands van Boadu. En natuurlijk had AZ het even moeilijk, naarmate de tijd verstreek. Doelman Marco Bizot onderscheidde zich net als Onana, na een schot van Blind en een kopbal van Tagliafico. Kort daarna viel de 0-2, en gaf Ajax op.

De F-side ontrolde voor de aftrap een spandoek met duidelijke tekst, na de uitschakeling door Getafe: het gaat nu om de dubbel, kampioenschap en beker. Het zal een helse klus zijn, te beginnen woensdag in Utrecht, in de halve finale van de beker. AZ heeft nog maar één doel. Het mag de ambitie rustig uitspreken nu: kampioen worden.

Het zou een heel andere titel zijn dan de vorige twee: die waren ook van het grote geld van Molenaar en Scheringa. Het is nog lang niet zover en de mentale druk zal ook in Alkmaar toenemen, maar dit is de kampioenskans voor de opleiding, voor de talenten, voor het beleid. Bescheiden en toch doeltreffend.