Immer onderschatte Weghorst hoort thuis in Oranje

Tegen een diep gevallen Schalke 04 (5-0) toont Wout Weghorst weer eens zijn gehele arsenaal als spits.

De 2-0 maakt hij zelf, met een hard schot met links in de verre hoek. Bij de 3-0 is hij aandrijver en aangever: zijn doorjagen, balverovering en breedleggen gaan vooraf aan de goal van Duits international Ridle Baku. Ook bij de 4-0 verzorgt Weghorst de assist, ditmaal door als een volleerde target man de bal met de borst te controleren, en op het juiste moment mee te geven aan buitenspeler Josip Brekalo.

Bij VfL Wolfsburg zijn ze inmiddels niet anders gewend. Weghorst is de grote ster bij Die Wölfe, die als nummer drie in de Bundesliga op koers liggen om deelname aan de eerstvolgende Champions League te verzilveren, terwijl grotere ploegen als Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen en Borussia Mönchengladbach misgrijpen. Zo lonkt de eerste deelname aan het miljardenbal sinds 2015, het jaar waarin geldschieter (en cluboprichter) Volkswagen in een groot dieselfraudeschandaal verwikkeld raakte en het grote geld vervolgens uit de club wegsijpelde.

Uitblinker

Weghorst is de man waar het om draait bij Wolfsburg. Met 16 goals in 25 competitiewedstrijden is hij niet alleen clubtopscorer, maar zelfs goed voor evenveel treffers als de vier effectiefste ploeggenoten na hem op de clubtopscorerslijst, buitenspelers Renato Steffen (5 goals), Baku (5), Brekalo (3) en spelmaker Maxi Arnold (3). Met 5 assists bereidde de spits uit het Twentse Borne ook nog eens de meeste goals voor bij Wolfsburg dit seizoen.

Van de 10,5 miljoen euro die Wolfsburg in de zomer van 2018 aan AZ betaalde, zal de club geen seconde spijt hebben gehad. Sinds zijn komst naar Duitsland scoorde welgeteld één speler meer competitiedoelpunten dan Weghorst (48 goals). Dat is, uiteraard, Bayern-spits Robert Lewandowski (88 goals), waarop al een paar jaar geen maat meer staat. In de schaduw van de Poolse superster is Weghorst uitgegroeid tot een van de beste spitsen in het Duitse topvoetbal.

Onderschat

Weghorst is naar voetbalmaatstaven reusachtig gebouwd, met zijn 1 meter 97. Aan de ene kant is zijn grote postuur een wapen op het veld, waar geen enkele centrumverdediger graag een direct duel om de bal met hem aangaat. Aan de andere kant lijkt Weghorsts afwijkende bouw telkens weer te leiden tot onderschatting.

Weghorst tijdens een van zijn spaarzame invalbeurten bij Oranje. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Toen Heracles Almelo, op aanraden van statistiekenbureau SciSports, Weghorst in 2014 binnenhaalde als nieuwe spits, fronsden wat wenkbrauwen in het oosten des lands. De boomlange aanvaller was immers in het voorgaande seizoen nog doodleuk reserve bij Emmen, de nummer twaalf van de eerste divisie. Ook bij zijn transfers naar AZ en Wolfsburg werd betwijfeld of hij het hogere niveau qua techniek wel zou kunnen bijbenen.

Die twijfels deelden de recentste bondscoaches; Weghorst kwam tot dusver tot een schamel totaal van 47 speelminuten voor Oranje. Toch lijkt Frank de Boer, die naarstig op zoek is naar aanvallende steun voor Memphis Depay, niet langer om Weghorst heen te kunnen. Daarvoor presteert de onorthodox lange spits al geruime tijd te goed in een topcompetitie.