‘Ik zal het shirt van Curaçao met evenveel trots dragen als dat ik dat van Nederland heb gedaan’

Vurnon Anita van RKC Waalwijk (links) en Brian Smeets van Sparta Rotterdam. Beeld ANP

Het is een aardige quizvraag voor over een aantal jaar: wie was de eerste speler die een kwalificatie-interland voor het Nederlands elftal speelde en later voor een ander land uitkwam? Het antwoord kan aan het eind van deze maand geformuleerd worden als de 31-jarige Vurnon Anita onder leiding van bondscoach Guus Hiddink zijn debuut maakt voor het nationale team van Curaçao.

De drievoudig Oranje-international kreeg onlangs dispensatie van de wereldvoetbalbond Fifa. Door de nieuwe regels is er ruimte gekomen voor voetballers die hun interlanddebuut al hebben gemaakt, maar alsnog willen overstappen naar een ander land. ‘Ik vind het prachtig dat ik het shirt van Nederland heb gedragen en wil nu mijn eiland trots maken’, zegt de RKC-middenvelder na de 2-0-nederlaag tegen Sparta zaterdagavond.

Lange tijd zaten voetballers voor de rest van hun carrière vast aan een nationale ploeg zodra zij hun debuut in een officiële interland hadden gemaakt. Tot de FIFA de regels vorig jaar versoepelde en bepaalde dat spelers tot 21 jaar maximaal drie wedstrijden hebben om te switchen. Al vervalt de regel als een speler op een eindtoernooi actief is geweest. Ook moet er minimaal drie jaar zitten tussen de laatste interland voor het ene land en de eerste interland voor het andere land.

Geboren

Anita, geboren op Curaçao maar het grootste gedeelte van zijn leven woonachtig in Nederland, was al 21 toen hij in 2010 onder bondscoach Bert van Marwijk voor het eerst het oranjeshirt droeg. Toch mag de oud-speler van onder meer Ajax en Newcastle United voor Curaçao uitkomen, omdat hij al voor Nederland uitkwam voordat vorig jaar de nieuwe regels ingingen.

Met het oprekken van het eigen reglement wil de FIFA een trend tegengaan: steeds vaker verzekerden landen zich van de diensten van talentvolle voetballers met bijvoorbeeld een dubbele nationaliteit door ze op jonge leeftijd een paar minuten in de nationale ploeg te laten spelen. Ook als ze in het vervolg geen beroep meer op hen deden. ‘Daar zat iets onredelijks in’, zegt Roy Vermeer, die als jurist bij de internationale spelersvakbond FIFPRO meedacht over de nieuwe regels.

Volgens Vermeer is het een goede ontwikkeling dat spelers bij hun eerste schreden in een nationale ploeg niet meteen voor de rest van hun voetballeven vastliggen. ‘Het werd een soort ratrace tussen de nationale voetbalbonden. Bovendien zorgen de nieuwe regels voor minder druk op de schouders van de jonge spelers bij het nemen van een vaak moeilijke beslissing.’

Statuten

Anita profiteert als dertiger van de gewijzigde FIFA-statuten. Al had het zelf geen rekening meer gehouden met een tweede interlandcarrière. Het was de voetbalbond van Curaçao die hem erop wees. Samen met ploeggenoot Juriën Gaari stapt hij komende week in het vliegtuig om zich voor het eerst bij de nationale selectie te melden.

‘Het is heel speciaal voor mij’, zegt Anita met twinkelende ogen. ‘Ik heb op Curaçao veel familie wonen die mij nog nooit heeft zien voetballen. Dat zij die kans nu wel krijgen, betekent veel voor mij. Zowel Curaçao als Nederland zit diep in mijn hart.’

Met de aanstelling van Hiddink als bondscoach hebben de eilandbewoners hun zinnen gezet op hun eerste deelname aan een WK, in Qatar 2022. Eind deze maand start de kwalificatie met wedstrijden tegen Saint Vincent en de Grenadines en Cuba. Guatemala en Britse Maagdeneilanden complementeren de groep. Als Curaçao de poule weet te overleven, wachten wedstrijden met nog grotere landen als bijvoorbeeld de Verenigde Staten en Mexico.

Anita, die tot dusver drie keer telefonisch contact had met Hiddink, moet een van de dragende spelers worden bij Curaçao. Andere bekende namen zijn doelman Eloy Room (voorheen Vitesse en PSV, nu Columbus Crew), voormalig Groningen-speler Leandro Bacuna (nu Cardiff City) en oud-AZ en Groningen-speler Charlison Benschop (nu Apollon Limassol).

Bazoer

Achter de schermen is Hiddink druk bezig Riechedly Bazoer te enthousiasmeren. De 24-jarige smaakmaker van Vitesse speelde vijf jaar geleden als groeibriljant van Ajax zes oefeninterlands voor Nederland, maar verdween daarna uit beeld. Hij wil zijn kansen in Oranje echter niet te snel vergooien en hoopt stiekem nog altijd op een rentree. Anita: ‘Bazoer zou een welkome versterking zijn.’

Zelf zocht hij nog geen contact met hem. De middenvelder van RKC ziet het niet als zijn taak om andere jongens over de streep te trekken. ‘Ook bij Ajax en Feyenoord loopt een aantal talenten dat in de toekomst mogelijk voor de keuze komt te staan. Iedereen moet die afweging voor zichzelf maken.’ Al hoopt Anita dat zijn voorbeeld doet volgen.

Hij voegt binnenkort onverwacht een nieuw hoofdstuk toe aan zijn toch al rijke carrière. ‘Ik zal het shirt van Curaçao met evenveel trots dragen als dat ik dat van Nederland heb gedaan.’