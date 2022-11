‘Ik wilde de nummer één op de wereldranglijst worden en dat is gelukt’

Wesley Koolhof (r) met zijn partner Neal Skupski tijdens de verloren dubbelspelfinale van de US Open in september van dit jaar. Beeld AFP

Lange tijd droomde Wesley Koolhof (33) ervan om in het enkelspel de beste tennisser ter wereld te worden. Maar toen hij zeven jaar geleden merkte dat het moeilijk zou worden, maakte hij de overstap naar het dubbelspel. Sinds maandag is hij de nummer één op de wereldranglijst.

De dubbelspecialist, zoon van oud-voetballer en international Jurrie Koolhof, voegde zich bij een illuster gezelschap. Hij is na Tom Okker, Paul Haarhuis en Jacco Eltingh de vierde Nederlander die zich de beste dubbelspeler ter wereld mag noemen. In Parijs veroverde hij zondag samen met zijn Britse dubbelpartner Neal Skupski, met wie hij dit jaar voor het eerst een koppel vormt, zijn zevende ATP-titel van dit jaar.

Door het verlies in de US Open-finale wisten jullie dit seizoen geen grandslamtitel te veroveren, maar je voert wel de wereldranglijst aan. Wat betekent die eerste plek voor jou?

‘Toen ik de overstap maakte naar het dubbelspel was het mijn doel om de nummer één van de wereld te worden. Voor mij betekent dat meer dan het winnen van een grandslamtitel. Met het aanvoeren van de wereldranglijst bewijs je dat je over een langere periode op hoog niveau kunt presteren.

‘Als je het met voetbal vergelijkt dan staat het voor mij gelijk aan een kampioenschap in de competitie. Die club laat ook zien over een heel seizoen de beste te zijn. Een grandslamtitel is veel meer een momentopname, waarin je twee weken boven jezelf kunt uitstijgen. Het neemt niet weg dat we komend seizoen een grandslamtitel willen winnen. Het is het enige doel dat we niet gehaald hebben.’

Hoe zit dat eigenlijk in het dubbelspel: ben jij nu de nummer één van de wereld of voeren jullie als duo de wereldranglijst aan?

‘In het dubbelspel heb je twee rankings: de team ranking en individuele ranking. Als team staan we bovenaan, omdat we dit seizoen alles samen hebben gespeeld. Op de individuele ranking ben ik de nummer één, omdat Neal eind vorig jaar nog een toernooi met een ander heeft gespeeld en al snel werd uitgeschakeld. Het resultaat van dat toernooi vervalt binnenkort.’

Koolhof brak als enkelspeler door in het profcircuit, maar vond zijn prestaties naar eigen zeggen niet constant genoeg. Als nummer 462 van de wereld (zijn hoogste ranking) kon hij van een speler uit de top-200 winnen, maar ook van een tennisser zonder ranking verliezen. ‘De dubbel deed ik er altijd al bij en beheerste ik goed. Toen ik in 2015 de kans kreeg om mij volledig om de dubbel te gaan focussen, besloot ik de overstap te maken.’

Wat is het grootste verschil tussen het enkel- en dubbelspel?

‘In het dubbelspel spelen drie elementen een grote rol: de service, return en het netspel. Je staat dichter op elkaar en wordt sneller onder schot genomen. Daarom is je reactiesnelheid een van de belangrijkste onderdelen in het dubbelspel. Hoe sneller je reageert, hoe beter je je racket achter de bal kan krijgen die vanaf een paar meter op je wordt afgevuurd.’

Ben jij op een andere manier gaan trainen sinds je de overstap naar het dubbelspel hebt gemaakt?

‘Ik ben me meer gaan focussen op mijn reactievermogen en train sinds 2018 regelmatig met een knipperbril, die ook bij andere sporten zoals golf, cricket en honkbal gebruikt wordt. Mijn coach kan bepalen hoeveel ik per seconde te zien krijg. Daardoor moeten mijn hersenen sneller inschatten waar de bal komt. Je overprikkelt je hersenen als het ware. Zodra ik de bril afzet, heb je weer normaal zicht en gevoelsmatig veel meer tijd.’

Door de specifieke oogtraining verbeterde de reactiesnelheid van Koolhof de afgelopen jaren met twee tot drie tiende van een seconde. Het is een van de redenen dat de tennisser uit Duiven zich in het dubbelspel wel zou kunnen meten met Novak Djokovic, maar in het enkelspel geen kans maakt tegen de 21-voudig grandslamwinnaar. ‘De tactiek is anders’, aldus Koolhof.

Hij legt uit: ‘In het enkelspel wordt veel meer vanaf de baseline gespeeld, terwijl in het dubbelspel het netspel een grotere rol speelt. Djokovic denkt vanaf de baseline drie stappen vooruit als hij een bal slaat. Dat doen wij door meer aan het net te trainen, zodat je weet welke ballen je terug kan verwachten als je een bepaalde hoek creëert. Daardoor krijg je een beter spelinzicht. Het blijft dezelfde sport, maar een ander spelletje.’

Toch wordt door sommige spelers in het enkelspel nog altijd neergekeken op het dubbelspel, al merkt Koolhof dat het sentiment langzaam aan het veranderen is. Niet alleen ziet hij dat steeds meer enkelspelers zich inschrijven voor het dubbelspel, ook het prijzengeld steeg de afgelopen jaren. Als verliezend finalist op de US Open streek hij 172 duizend euro op. In totaal leverde zijn succesvolle seizoen hem ruim een miljoen euro op.

‘In het dubbelspel valt minder geld te verdienen dan in het enkelspel. Op grote toernooien gaat ongeveer tachtig procent van het prijzengeld naar het enkelspel en twintig procent naar de dubbelaars. Als je veel masters en de grandslamtoernooien speelt, kun je ook in het dubbelspel een leuke boterham verdienen. Maar daar gaat het mij niet om. Ik wilde de nummer één op de wereldranglijst worden. Dat is gelukt.’