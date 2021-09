‘Ik wil best de Alex Ferguson van Sparta worden’

Henk Fraser (met dichtgeknoopt colbert) als assistent-bondscoach.

Kringen onder zijn ogen, sloffend loopje, schorre stem. Henk Fraser beleeft een maand van extremen en het is hem aan te zien. Voor het eerst stond hij vorige week als assistent-bondscoach Louis van Gaal bij in diens geslaagde poging het Nederlands elftal te reanimeren, met de eclatante 6-1 zege op Turkije als zalig sluitstuk.

Maar Fraser is ook nog steeds hoofdcoach van Sparta, dat uit de eerste drie competitieduels slechts een punt vergaarde en zo op de ic van de eredivisie belandde. Zondagmiddag tegen Fortuna Sittard moet er door de verrassende nummer 8 van vorig seizoen worden gewonnen om wat zuurstof te verkrijgen.

Het betekent schakelen van wereldtopper Virgil van Dijk naar het Haagse houwdegen Tommie Beugelsdijk. Van Frenkie de Jong naar Adil Auassar en van Memphis Depay naar Lennart Thy. ‘Ik ben een liefhebber, ik vind het allebei mooi’, stelt Fraser echter onomwonden.

Op zijn dubbelfunctie was in Sparta-kringen best wat kritiek. Moet Fraser niet al zijn aandacht bij Sparta houden nu een zwaar seizoen dreigt doordat de creatiefste spelers, Abdou Harroui en Laros Duarte, op het laatste moment vertrokken? Tijdens een perspraatje in aanloop naar het treffen met Fortuna waarschuwt Fraser zelf doorlopend voor de devaluatie van zijn selectie. ‘Dat is een teleurstelling. We moeten beseffen dat dit een pittig seizoen wordt. We vechten met de onderste acht om handhaving.’

Fraser, als speler een gevreesde mandekker, reageerde voorts giftig op de aantijging van Groningen-directeur Mark-Jan Fledderus dat hij onwaarheden over hem rondbazuint rondom de transfer van Duarte. ‘Ik neem niets van mijn woorden terug. Ik hoop dat ik hem binnenkort tegenkom. Jammer dat we niet meer tegen elkaar voetballen.’

De 55-jarige in Paramaribo geboren trainer wilde met de regionale omroep niet verder terugblikken op zijn eerste ervaringen als assistent-bondscoach. Bits: ‘Ik kan dat goed scheiden, maar de buitenwacht heeft daar moeite mee, dus praat ik nu alleen over Sparta.’

Hij beseft dat het snel kan gaan met trainers. ‘Als staf hebben we aangetoond dat we jonge jongens kunnen helpen om beter te worden, maar dat heeft tijd nodig. En tijd heb ik niet. We leven in een heel opportunistische wereld, we hebben vorig seizoen behoorlijk goed gepresteerd, het verwachtingspatroon is misschien hier en daar niet helemaal realistisch.’

Wat kan hij doen? Kordaat: ‘Er nog meer uren en energie in steken en superpositief blijven.’

Het gevolg is dat Fraser eigenlijk geen vrije tijd meer heeft. ‘Natuurlijk heb ik ook mijn ontspanning nodig. Dat is voor mij mijn kinderen en mijn kleinkinderen.’

Ineens voluit grijnzend: ‘Je ziet het niet aan me, maar ik ben best aardig met de Xbox. Ze wonen op 300 meter, elk moment dat ik daar kan zijn, wandel ik erheen. Dat kan nu minder vaak.’

Ja, hij is soms vermoeid, maar dat was hij voor deze dubbelfunctie ook weleens. Komt vooral door de stress van het punten móéten pakken, stress die hij nu dus voelt. ‘Maar ik kan me toch altijd goed focussen. En vergeet niet: van Oranje krijg ik ook energie. Mijn taken daar zijn heel anders, ik praat daar meer met spelers individueel, bij Sparta overzie ik het geheel.’

Klagen wil hij sowieso niet. ‘Ik denk dat veel mensen mijn baan zouden willen hebben. En mijn spelers bij Sparta zien: iemand van hun groep is nu daar gekomen, dat kan ook een stimulans zijn.’

Moeite om van het niveau-Van Dijk naar het niveau-Beugelsdijk te schakelen heeft hij niet. ‘Voor mensen als Van Basten of Van Hanegem is dat lastiger, want zij voetbalden en dachten op een bepaald niveau. Ik voetbalde bij Feyenoord en een paar keer in Oranje, maar ook bij Sparta, Roda en Utrecht, werkte als jeugdtrainer bij Feyenoord, PSV en de KNVB. Ik begrijp hun problemen.’

Zondag op Het Kasteel tegen het sterk aan de competitie begonnen Fortuna maakt Sparta vooral in de eerste helft de dienst uit en komt het via uitstekende doelpunten van Bryan Smeets en Thy vlot op 2-0. Fraser, gestoken in een trainingspak in plaats van een chic maatpak, zoals bij Oranje, juicht na die treffers niet mee, maar instrueert indringend zijn middenvelders.

Pas als invaller Emanuel Emegha de wedstrijd beslist (3-1), springt ook Fraser juichend op van zijn stoel, en omhelst zijn assistent Nourdin Boukhari zoals hij een paar dagen eerder werd omhelsd door Van Gaal. De multitasker is, zo vertelt hij na afloop, een tevreden man. ‘Laat nou duidelijk zijn: ik heb het hier uitstekend naar mijn zin en wil best de Alex Ferguson van Sparta worden.’

Op weg naar zijn eerste redelijk vrije dag in een aantal weken besluit hij: ‘Het is gewoon leuk om jonge mensen beter proberen te maken. Maakt niet uit op welk niveau.’