‘Ik weet bijna zeker dat Virgil van Dijk vanavond de beste voetballer van de wereld wordt’

Liverpool-verdediger Virgil van Dijk Beeld Getty Images

Hallo Willem, gaat Van Dijk winnen vanavond in Milaan?

‘Ik denk het wel. Nee, ik weet het bijna wel zeker. Hoewel er bij deze verkiezing ook gebruik wordt gemaakt van televoting: behalve de bondscoaches en aanvoerders van alle nationale teams mogen ook de supporters meestemmen. En zijn concurrenten Messi en Ronaldo hebben allebei natuurlijk een hele grote schare fans. Nuchter gezien zou Messi de prijs moeten winnen, want hij is gewoon de beste voetballer van de wereld, al jaren. Maar je kunt Messi niet altijd laten winnen.’

Wat maakt Van Dijk zo’n goeie voetballer?

‘Virgil is gewoon een ontzettend sterke verdediger die zich razendsnel heeft ontwikkeld, en een echte leider in zijn team. Hij is sterk in de lucht en goed in de dekking. Hij paart fysieke kracht met spelintelligentie. Hij heeft een heel goed seizoen gehad: met Liverpool won hij de Champions League en eindigde hij als tweede in de Premier League, en met het Nederlands elftal haalde hij de finale van de Nations League. En hij is ook nog eens een erg sympathieke vent.

‘Ruim zes jaar geleden speelde hij nog bij FC Groningen. In 2013 ging hij naar Celtic, waar hij het Britse voetbal heeft leren kennen. Het is typerend dat hij van Groningen niet naar een van de Nederlandse topclubs – Ajax, PSV of Feijenoord – is gegaan. Maar hij werd destijds ook nog niet als topvoetballer gezien. Van Dijk heeft zich helemaal zelf ontwikkeld, hij heeft het zelf gedaan. Na Celtic werd hij bij Southampton nog beter en nu staat hij bij Liverpool aan de top.

‘Bij Messi zag je al op 7-jarige leeftijd op een modderig veldje in Argentinië dat hij een geweldig voetballertje was dat zomaar zes tegenstanders voorbij kon lopen. Hij is nu wat groter, maar doet in feite nog steeds hetzelfde. Hij kan mensen echt in vervoering brengen met zijn acties.

‘Van Virgil zeiden ze vroeger dat hij niet goed genoeg was, te nonchalant. Maar wat anderen ook zeiden, hij is tegen de stroom in blijven roeien. Hij heeft het helemaal zelf gemaakt. Die stormachtige ontwikkeling, helemaal op eigen kracht, is een stimulans voor alle kinderen die met voetbal (of tennis of een andere sport) bezig zijn. Als je aardig kunt voetballen, blijf dan je eigen droom najagen en je passie uitoefenen. Ook als anderen het niet zien, kun je dus boven komen drijven.

‘Als Van Dijk wint, is het ook bijzonder dat een verdediger de prijs krijgt. Dat is voor het laatst gebeurd in 2006, toen de Italiaanse verdediger Fabio Cannavaro de beste voetballer werd. Dat was ook het jaar dat Italië wereldkampioen werd. Een jaar later was het de Braziliaan Kaká. Daarna gingen Messi en Ronaldo er jarenlang en elkaar afwisselend met de prijs vandoor, tot vorig jaar toen Luka Modrić won.’

Welke Nederlanders zijn eerder uitgeroepen tot beste voetballer ter wereld?

‘Marco van Basten was de laatste. Hij was in 1992 FIFA World Player of the Year. Die prijs bestaat sinds 1991. Daarnaast heb je natuurlijk ook nog de Gouden Bal-verkiezing van het Franse voetbaltijdschrift France Football, die al sinds 1956 bestaat. Cruijff, Van Basten en Gullit hebben deze prijs wel eens gewonnen, soms zelfs enkele malen. Sinds 2011 heeft ook de Europese voetbalbond UEFA zijn eigen prijs.’

Maken nog meer Nederlanders vanavond tijdens de gala-avond van de Fifa in Milaan kans op een prijs?

‘Jawel, bij de vrouwen wordt ook de beste keepster ter wereld gekozen. Bij die uitverkiezing is onze Sari van Veenendaal favoriet. Zij werd deze zomer ook al uitgeroepen tot beste keepster van het WK Vrouwen. Verder is Sarina Wiegman genomineerd voor de Fifa-titel Coach van het Jaar. Twee jaar geleden kreeg ze die prijs, toen de Oranje-vrouwen Europees kampioen werden. Maar ik denk dat ze het dit jaar niet wordt en de eer aan haar Amerikaanse collega Jill Ellis moet laten – die werd per slot van rekening wereldkampioen met het Amerikaanse elftal.’