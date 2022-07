Ik volgde pelotonvulsel Eva van Agt vanaf dag 1 van de Tour

Zij belt regelmatig met haar opa die een oud-premier van Nederland is. Wat zegt de opa tegen de kleindochter? ‘Hulde, hulde, hulde, Eva.’ Ik hoor het hem zo zeggen, gereserveerd, maar in de gereserveerdheid toch een tikkeltje theatraal. Zo sprak de premier in zijn eigen hoogtijdagen. Zo spreken premiers tegenwoordig niet meer. De wierook is uit taal en intonatie verdwenen.

De nog altijd wielergekke Dries van Agt moet zich een hoedje zijn geschrokken toen kleindochter Eva van Agt, haast van de ene op de andere dag, zich professioneel wielrenster mocht noemen. Dat hij dat nog mag meemaken op zijn 91ste. Had hij zijn voorliefde voor de mystiek van het wielrennen dan toch geïmplanteerd in het nageslacht?

Eva van Agt is niet minder verwonderd over haar intrede op het hoogste niveau van het vrouwenwielrennen. Eigenlijk was ze een tophockeyster die zweet met studie combineerde aan de Northwestern University in Evanston bij Chicago. De pandemie dreef haar terug naar Nederland. Zij sloot zich aan bij de Maastrichtse studentenwielervereniging Dutch Mountains, waarom weet ze ook niet. Om buiten te zijn, in de vrije ruimte?

Bleek: ze kon wat op een fiets. Bleek: ze kon veel meer op een fiets dan de gemiddelde liefhebster aan wattage leverde. Ze voelde zich geen wielrenster, maar omdat kenners van het circuit haar data bestudeerd hadden kwam het er, of ze wilde of niet, op neer dat ze een competitief wielrenster wás.

Zo kwam het dat ze werd ingepalmd door de Britse eerste divisie profploeg Wahoo-Le Col. En zo kwam het dat ze opeens aan de start stond van de Tour de France voor vrouwen.

Over de Tour de France voor vrouwen kan gezegd worden dat organisator ASO zonder medefinancier Zwift – een online wielerplatform – er niet aan begonnen was. Vrouwenwielrennen is te dun voor winst. Heel goed mogelijk, maar ik heb me uitstekend vermaakt met de uitzendingen. Er wordt ook gezegd dat de Tour de France voor vrouwen de tweedeling tussen de kapitaalkrachtige WorldTour-teams en het noodzakelijke pelotonvulsel uit de divisies net eronder alleen maar scherper maakt. Lijkt me ook een realiteit.

De vrouwentour is niet de grote, emancipatoire gelijkmaker, en dat is misschien maar goed ook. De moderne mannentour is een in mythologieën vervat monster dat in principe niets met beschaving van doen heeft.

Het pelotonvulsel Eva van Agt volgde ik vanaf dag 1 van de Tour. Haar uitslagen haalden niet het Sportjournaal. Ik hield van haar omdat ze halverwege de Tour zei nog geen vermoeidheid te voelen. Ik hield van haar omdat ze haar atlas aan schaafwonden niet cultiveerde. Ik hield van haar omdat ze niks van wielrennen wist en weet en zichzelf daarmee gelukkig prees.

Een zwak voor de opa heb ik ook. Hij laat haar maar aanmodderen. Dat is wijsheid.