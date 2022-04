‘Ik vind dat ik zelf mag bepalen of mijn coach veilig voor mij is’

Eythora Thorsdottir is de beste meerkampster die Nederland ooit heeft gehad. Beeld EPA -

De blaren op haar vingers zijn net een paar dagen weg. De vertrouwde knobbel eelt op haar pols, van de leertjes waarmee ze beter grip heeft op de toestellen, is terug. Turnster Eythora Thorsdottir (23) is weer dagelijks aan het turnen.

In een nieuwe turnhal in het topsportcentrum naast de Kuip in Rotterdam, werkt de beste meerkampster van Nederland sinds kort aan haar comeback. Ze traint onder Jeroen Jacobs, de coach die turner Bart Deurloo naar de rekfinale in Tokio hielp.

In de zaal treft ze alleen maar mannen. Dat is een verademing, zegt ze. ‘De sfeer is hier heerlijk. Het is een hele andere wereld. Alles gaat er wat relaxter aan toe. De mannen zien de ellende ook niet die er bij ons is.’

Met de ellende doelt ze op de diepe crisis waar het vrouwenturnen de afgelopen twee jaar in terechtkwam, nadat oud-turnsters naar buiten kwamen met verhalen over grensoverschrijdend gedrag door trainers. In het verleden heerste er in de turnzaal een uit het Oostblok gekopieerde angstcultuur.

Pas na een nieuwe reeks meldingen kwam er een grootschalig onderzoek. Tijdens dat onderzoek werd het topsportprogramma van de vrouwen stilgezet, vlak voor de Olympische Spelen van Tokio. De beste turnsters verloren daardoor hun coach.

De onzekerheid over de toekomst knaagt bij de huidige generatie topturnsters. Vorige week luidden een aantal teamgenoten van Thorsdottir de noodklok bij de NOS. Lieke Wevers, Tisha Volleman en Naomi Visser vinden dat hun sport kapot is gemaakt door de bond.

Thorsdottir deelt hun sentiment. ‘Ik verloor van de ene op de andere dag mijn coach. We moesten ergens anders trainen, mijn trainer mocht niet mee naar Tokio. Het stapelde zich op. Elke week was er weer wat anders aan de hand. Zo kun je niet aan topsport doen. Bij mij gaf dat een groot gevoel van onrecht.’

Begrijp haar niet verkeerd, Thorsdottir wil dat de verhalen van de vrouwen die beschadigd uit hun carrière kwamen, gehoord worden. Maar ze vraagt zich af waarom er niet beter met de huidige generatie gepraat is. ‘We moeten altijd de vraag blijven stellen of er iets mis is in onze sport. Maar alles helemaal stopzetten? Nee, dat is niet lekker gevallen.’

Eythora Thorsdottir op de vloer tijdens de Spelen van Tokio. Beeld ANP / ANP

Wat had de bond in jouw ogen dan moeten doen?

‘Ik snap dat er iets moest gebeuren. Uit al die rechtszaken moeten eerlijke conclusies komen. Maar ik vind dat ik zelf mag bepalen of mijn coach veilig is voor mij. Als dat niet zo was geweest, was ik in de afgelopen jaren allang weggegaan. Of mijn ouders hadden daar wel voor gezorgd. Ik ben een volwassen, autonome sporter die haar eigen keuzes maakt. Ik ben geen kind meer.’

In het verleden durfden turnsters zich niet uit te spreken. Snap je dat de bond die beslissing dan voor jullie neemt?

‘Het ging toen om jongere meisjes en het was een andere tijd. Ik snap wel dat ze bang waren om hun mond open te trekken. In de cultuur die er was klopten een heleboel dingen niet. De focus op de weegschaal en het gewicht is daar één voorbeeld van. Ik ben blij dat ik dat niet heb meegemaakt.

‘Voor de slachtoffers was deze crisis nodig om erkenning te krijgen. Maar voor ons heeft het alles alleen maar erger gemaakt. Ik kan me niet voorstellen dat de slachtoffers of de bond dit voor ogen had. Bij ons was het al veel beter, wij hebben inspraak in onze carrières gehad en we zijn mondig. Het was misschien fijn geweest als de bond had erkend dat het niet lekker is gelopen, de afgelopen twee jaar. Er had meer met ons gepraat moeten worden.’

Heb je het vonnis gelezen over jouw voormalige coach Patrick Kiens, waarin onder meer geklaagd wordt over het negeren van blessures en schreeuwen in de zaal?

‘Nee.’

Waarom niet? Ik zou wel willen weten waar mijn coach van beschuldigd wordt.

‘Als ik er wat over hoor, praat ik er met hem over. Patrick heeft mij altijd heel goed behandeld en ik vind hem een leuk persoon. Ik wil niet dat dat beeld verandert. Hij heeft mij nooit wat aangedaan, dus ja, waarom zou ik me daarin gaan verdiepen. Ik vind het wel vervelend als meiden dat anders hebben ervaren. Hij heeft mij gemaakt tot de turnster die ik ben en daar ben ik heel dankbaar voor.’

Thorsdottir werd onder Kiens, die een achtergrond in de musicalwereld heeft en uitblonk met zijn choreografieën, de beste meerkampster die Nederland ooit heeft gehad. Ze werd in 2016 op de Spelen van Rio negende in de meerkampfinale en zevende met Nederland in de landenfinale. Ze won Europees zilver op balk en zilver en brons op vloer. In Tokio haalde ze zonder haar coach geen finales.

Kiens accepteerde een voorwaardelijke schorsing van het lidmaatschap van de KNGU voor de duur van zes maanden met een proeftijd van twee jaar. Hij vertrok daarna met zijn collega Daymon Montaigne-Jones naar Oostenrijk waar hij nu als coach werkt. Thorsdottir wilde niet mee. Ze onderzocht wel opties om in IJsland te trainen waar een deel van haar familie woont. In de tussentijd rondde ze haar studie aan de Lucia Marthas Institute for performing Arts in Amsterdam af. Vijf maanden turnde ze vrijwel niet.

In januari stapte ze de hal weer binnen. Nu bij Jeroen Jacobs, de trainer van Bart Deurloo. Mannen- en vrouwenturnen zijn normaal gesproken gescheiden werelden. Thorsdottir denkt dat kruisbestuiving goed kan zijn. Met Jacobs heeft ze een klik. ‘We leren van elkaar. Ik leg hem uit hoe vrouwenturnen werkt en hij vertelt hoe hij mannen traint. Ik leer er veel van. Mannen hebben hun oefeningen veel meer aangepast op de veranderingen in toestellen. Het is gek dat wij dat nauwelijks hebben gedaan.’

Na vijf maanden zonder topsport was Thorsdottir een hoop spieren kwijt. ‘Ik merkte het vooral aan mijn schouders. Die waren ineens een stuk minder breed. Ik heb natuurlijk wel veel gedanst voor mijn studie, maar voor turnen heb je veel meer kracht nodig.’

Een nieuwe vloeroefening staat inmiddels op papier. Goede vriend en choreograaf Brendon Bos hielp haar met de bewegingn. Ze hoopt op tijd fit te zijn voor de WK in het najaar, misschien haalt ze de EK in augustus al. Opnieuw opbouwen duurt lang, zegt Thorsdottir. De blaren zijn nu pas weg. Haar handen moesten opnieuw wennen aan de toestellen.

‘Er is geen formule voor hoe lang het duurt. Toen ik 15 was en ik ging een week op vakantie duurde het drie tot vier weken om weer op niveau te komen. Nu is dat anders, ik heb meer ervaring en die routines zitten in mijn lijf. Bepalend is hoeveel trainingsuren je hebt gemaakt, hoe oud je bent en of je tussendoor fit bent gebleven. Stel dat ik een half jaar helemaal niks zou doen, duurt het wel echt heel lang om terug te komen.’

Thorsdottir danste veel en kwam eens per week voor de lol in de turnhal om het gevoel met de sport niet kwijt te raken.

Ze is blij dat ze niet is gestopt. Tussen de mannen in Rotterdam is het plezier terug na een moeilijke tijd. ‘Het potje was even leeg, maar ik heb me opnieuw op kunnen laden. Het vuur brandt weer. Ik wilde ook niet op deze manier afscheid nemen. Ik wil nog mooie wedstrijden kunnen doen. Ik hoop dat we kunnen bouwen in plaats van alleen maar afbreken, zodat turnen weer in een positief daglicht komt. Ik wil laten zien hoe mooi het kan zijn.’

De turnsters Lieke Wevers, Sanne Wevers en Eythora Thorsdottir tijdens kwalificatie voor een plek in het olympisch team in juni 2021. Beeld ANP