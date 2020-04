Hoe blijven sporters fit, nu trainingen nog verboden zijn en accommodaties nog altijd gesloten. BMX’er Twan van Gendt (27) zorgt dat hij op 80 procent van zijn kunnen zit, mede dankzij crossbaantje bij zijn sponsor.

Je bent wereldkampioen fietscross. Met je sponsor heb je zelf een mini BMX-baan gebouwd zodat je de afgelopen weken bezig kon blijven. Kruipt het bloed waar het niet gaan kan?

‘Het is een variant van thuissporten. Mijn sponsor had nog ruimte over bij het bedrijf. Op deze manier probeer ik mijn fietsgevoel een beetje vast te houden. De pumptrack heeft, net als een BMX-baan, kombochten en bulten waar je overheen kunt springen. Al zijn deze bulten een stuk lager. Ik ga er één keer per week heen. Verder doe ik thuis twee keer per week mijn krachttraining en ga twee keer per week met mijn vriendin Puck Moonen wielrennen. Zij is ook topsporter en moet ook in conditie blijven.’

Het kabinet maakte deze week bekend dat topsporters onder strikte voorwaarden individueel weer mogen gaan trainen op aangewezen trainingslocaties. Wat betekent dat voor jou?

‘Misschien dat ik één keer per week weer naar de BMX-baan op Papendal kan, al heb ik daar tot nu toe nog niks over gehoord. Het is fijn als we iets meer trainingsmogelijkheden krijgen. Maar ik verwacht niet dat we daar ineens weer met een hele groep kunnen trainen. Het blijft apart omdat er voorlopig geen wedstrijden op het programma staan en je ook niet weet wanneer dat wel weer het geval is.’

Hoe moeilijk is het om bezig te blijven zonder dat je een doel voor ogen hebt?

‘Ik train nu 10 in plaats van 25 uur per week. Ik zorg dat ik op 80 procent van mijn maximum zit, zodat ik snel naar mijn wedstrijdniveau kan toewerken als duidelijk is wanneer we weer mogen beginnen. Het heeft geen zin om nu 100 procent fit te zijn. Als topsporter moet je kunnen pieken. De absolute scherpte kun je vaak maar voor een korte periode vasthouden. Dat is nu niet nodig.’

Voelt het voor jou als een soort vakantie?

‘Niet in de zin dat je lekker met een biertje op het strand kunt liggen. Ik drink niet deze periode, ook al staan er voorlopig geen wedstrijden op het programma. Ook zorg ik ervoor dat ik voldoende slaap en ga niet elke week naar de friettent. Ik volg mijn normale voedingsschema, alleen zijn de porties kleiner. Je traint minder, dus is het logisch dat je minder verbrandt. Ik wil op hetzelfde gewicht blijven. Het is de discipline die je als topsporter moet hebben.’

Hoe belangrijk is sport op dit moment voor jou?

‘Mijn moeder werkt in de zorg en mijn vader is hartpatiënt. Ik ben dus op mijn hoede en krijg genoeg mee van de gevolgen van het coronavirus. Als ik de verhalen van mijn moeder hoor, besef ik mij dat ik me op dit moment niet druk moet maken om een aantal afgelaste sportwedstrijden. Meer zorgen maak ik mij om mijn ouders. Ik bel ze vaker dan gebruikelijk om te vragen hoe het met ze gaat. Als ik langs ga, blijf ik op gepaste afstand. Ik wil geen risico nemen.’

Toch was het uitstellen van de Olympische Spelen een geluk bij een ongeluk voor jou. Begin dit jaar liep je een ernstige handblessure op. Het was nog maar de vraag hoe fit je deze zomer in Tokio aan het starthek had gestaan?

‘Sportief gezien pakt het voor mij niet slecht uit. Ik heb nu meer tijd om te herstellen. Ik slaap nog altijd met een brace die mijn pols in de goede stand duwt. Maar dat doet zo’n pijn dat ik het ding na anderhalf uur af doe. Toen de eerste wereldbekerwedstrijden in april afgelast werden, dacht ik nog dat het een voordeel voor mij kon zijn. Maar nu de pandemie zo groot is, zoveel mensen sterven en de wereld in een diepe crisis is beland, vind ik het niet gepast om te praten over mijn sportieve voordelen.’

Nu er geen wedstrijden zijn en je minder traint, heb je meer tijd hebt voor andere dingen. Hoe vul jij je dagen?

‘Puck en ik hebben nog niet zo lang een relatie. Het is het ideale moment om veel tijd met elkaar door te brengen. Puck heeft net een eigen huis gekocht. Daar moet nog veel aan gebeuren. In plaats van een starthektraining of sprintoefening sta ik nu met een schuurmachine of kwast in mijn handen. De kozijnen moeten geschuurd en geverfd worden. Het is fijn dat je deze periode kunt gebruiken voor dingen waar je normaal minder tijd voor hebt. Als we straks weer mogen fietsen, wil ik niks aan mijn hoofd hebben en mij volledig kunnen focussen op hetgeen ik het liefste doe.’