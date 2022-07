‘Ik moet niet al gelost zijn voordat de grupetto wordt gevormd’

Taco van der Hoorn (28) doet voor het eerst mee aan de Tour de France, een jongensdroom van hem. De bewegingswetenschapper doet verslag van zijn ervaringen. Aflevering 4: hoe overleeft hij als niet-klimmer de bergritten?

‘De afgelopen dagen zijn wat wisselend geweest. Vrijdag, in de etappe naar La Planche des Belles Filles had ik een slechte dag. Ze reden een irritant tempo om het kopgroepje terug te halen. Daar moesten we toch flink voor rijden. En als je dan slechte benen hebt, doet dat pijn.

Zaterdag naar Lausanne was dan weer een prima dag: betere benen en ik voelde me wat meer relaxt. Daardoor heb ik een beetje om me heen kunnen kijken en zag de grasvelden met grote hooiblokken die ik van tv ken. En van die mensen langs de kant die een fiets vormen, waar altijd een helikoptershot van is. Dat zijn wel de echte Tour de France-beelden en het gaf me een Tour-gevoel. Ik heb nog geen kasteel gezien, maar dat komt vast nog wel. Alleen, ik zit niet voor de tv, dus ik mis het commentaar erbij: wanneer het kasteel is gebouwd en de geschiedenis ervan.

Onderweg heb je in zo’n rit wel tijd voor een praatje, maar niet veel. Want al heel snel in de koers gaan alle ploegen heel georganiseerd bij elkaar rijden. Voor het geval er iets onverwachts gebeurt met hun klassementsmannen. Die wil je meteen kunnen helpen.

Soms vind ik dat wel irritant: waarom moet je nou de hele dag bij elkaar rijden? Er is daardoor niet veel tijd om met andere renners te praten en de jongens van mijn eigen ploeg zie ik al de hele dag. Die heb ik niet veel mee te delen. Dus is het: beetje achter elkaar aan rijden, beetje om je heen kijken en dan kom je vanzelf een keer bij de finish.

De komende etappes wordt mijn taak anders. Dan gaan we klimmen en dat is niet echt mijn specialiteit. In het begin van zo’n bergetappe moet ik vooral Louis Meintjes, die hier voor het klassement is, zoveel mogelijk uit de wind houden en proberen te helpen waar mogelijk. Het is vooral zaak dat ik in een bergrit niet gelost wordt voordat de grupetto is gevormd. Ik wil in die bus, een grote groep niet-klimmers, zitten voordat we bij de op een na laatste of laatste klim komen. Zit je niet in die groep, dan wordt het zwaar en kun je buiten de tijd binnenkomen.

Het hangt van het profiel van een bergetappe af, wat er gebeurt. Als het eerst enigszins vlak is met aan het eind een indrukwekkende slotklim, dan is het een kwestie van met z’n allen naar de voet van die klim rijden en rustig omhoog. De tijdslimiet haal je dan toch wel.

Als een bergrit eerst wat heuvels heeft, zoals zondag naar Châtel, dan hoop je vooraf dat de vroege vlucht, de eerste kopgroep, vóór de eerste klim wordt gevormd, zoals gelukkig gebeurde. Daarachter reed het peloton in een enigszins gecontroleerd tempo en had ik een best wel een makkelijk dagje.

Was de vroege vlucht niet weg geweest voor de eerste klim, dan is het de hele dag volle bak koers. Dan was het een zware dag voor me geworden, want ik wil niet lossen. Dan rij ik de hele tijd alleen en wordt het vechten om de tijdslimiet te halen.

Het wordt helemaal lastig als aan het begin van een etappe veel klimmen zitten. Dat krijg je donderdag bij de rit naar Alpe d’Huez, want die begint meteen met de Galibier naar ruim 2600 meter hoogte. Dan wordt het peloton helemaal uit elkaar gereden. Dat zijn écht dagen waarin ik ga afzien in de bergen.’