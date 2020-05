Ik mis de sport, maar de race om steeds meer, groter en duurder mag voorbij zijn

In het verwarde leven van vandaag de dag strompelt het topvoetbal als een zombie, als symbiose van twee zaken die niet mogen nu. Contact en samenkomst.

Maakt u alvast een notitie van deze periode, als tijd van grote verwarring in de samenleving, en dus ook in de wondere wereld van de sport. Het is de tijd van angst en afgunst. Afgunst naar wat anderen weer mogen of menen te doen, nu de mist over de sluiting van het land langzaam optrekt, met hier en daar verraderlijke flarden.

Een tijd van bravoure en braafheid. Van foto’s op sociale media, geplaatst door mensen die toevallig even onschuldig op het strand waren en constateerden met hoeveel anderen ze op datzelfde strand waren, op minder dan anderhalve meter van elkaar bovendien.

Duitsland kondigde trots de hervatting aan van de Bundesliga, zonder publiek. Slim of juist niet, die herstart? Twee besmettingen bij Dynamo Dresden later haalden critici meteen hun gelijk. Dat wordt niets. Goed dat ‘wij’ gestopt zijn.

Niemand weet wiens zijde het zalige gelijk zal kiezen. Zeker is dat Nederland geen duidelijk plan had met het voetbal. Dat het imago smoezelig is. Dat geen bobo eens lekker een uurtje lobbyt bij premier Rutte. Topvoetbal is schitterend, maar weet dat voor het grote publiek vaak aardig geheim te houden door gebrek aan warmte en solidariteit.

Goh, wat waren ze vorige week boos, supporters van Cambuur, omdat ik op deze plaats schreef dat trainer Henk de Jong eindeloos veel meer indruk had gemaakt als hij zich had neergelegd bij het uitblijven van promotie, in plaats van bombarie te maken. Buiten Leeuwarden vonden ze het stukje best okay. Zo gaat dat in het voetbal. Solidariteit stopt bij de eigen stam, de eigen stadsgrens.

Intussen stelt minister Van Rijn dat hij geen zak geld voor het betaald voetbal heeft klaarstaan en eerst een reddingsplan van de KNVB wil zien. Maar wat is een plan waard als volstrekt onduidelijk is wanneer voetbal met publiek weer is toegestaan? Betaald voetbal zonder publiek heeft op den duur geen bestaansrecht. Voetbal in het stadion beleven is juist mooi omdat je dicht bij elkaar bent en emotie deelt.

Trainer Gertjan Verbeek zei in deze krant iets over ridicule salarissen in de top en subtop van het voetbal, en over de auto van de 18-jarige kindster Ihattaren van PSV, die nieuw bijna twee ton kost. Nu blijkt dat de auto is ingevoerd in april 2019. Een tweedehandsje dus. Alsof dat de situatie opeens heel anders maakt. Ryan Babel ging op sociale media in discussie met Lilian Marijnissen van de SP, over het afdragen van belasting. Verwarring alom.

Voor mezelf ben ik er wel zo’n beetje uit. Ik mis de sport, waarover ik inclusief mijn amateurtijd al 40 jaar schrijf. Alleen de race om steeds meer, groter en duurder mag voorbij zijn. Liever vandaag dan morgen. Maar juist die race om meer, groter en duurder is een van de typeringen van topsport. Ja mensen, het zijn verwarrende tijden. Zeer verwarrend.