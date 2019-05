Ze dacht, als 31-jarige vrouw met een burgerlijk bestaan, al over kinderen. Toen ging de telefoon. Zeilster Anneloes van Veen aan de lijn. Of Mandy Mulder, olympisch zilverenmedaillewinnaar van 2008, wilde overwegen met haar een campagne in de 470-boot te draaien. Met de Spelen van 2020 in Tokio als eindpunt en het EK zeilen, sinds donderdag in het Italiaanse San Remo, als belangrijk kwalificatiemoment.

Mulder kan zich het verzoek, eind vorig jaar, nog voor de geest halen. ‘Ik kwam opeens voor een heel moeilijke beslissing te staan. Ik was twee jaar eerder, na drie olympische campagnes, gestopt met wedstrijdzeilen. Ik had een baan bij Roy Heiner in Lelystad, echt een job die bij me past. Het begon allemaal een beetje op zijn plek te vallen. Ik had afstand genomen van het zeilen. Ik genoot van de mountainbike, maakte tochten en was zelfs gaan downhillen op die fiets.’

Het telefoontje van Van Veen, die niet langer een duo vormde met Afrodite Zegers, maakte meer los dan Mulder had gedacht. ‘Ik merkte dat het olympische vuurtje meteen ging branden. Puur naar mijn gevoel moest ik het doen. Maar ik was ook een vrouw geworden van lekker thuis, lekker burgerlijk.’

Het doorslaggevende gesprek had ze met haar vriend, ‘nu mijn verloofde’. ‘Die schrok heel erg. Oef, dat had hij niet zien aankomen. Hij was er na twee dagen uit. Van nee naar ja, naar ergens ertussen in. Ik had iets langer nodig. Hij zei: doe ’t nou gewoon. Anders heb je later spijt. Voor mij was het wel duidelijk. Ik vind Anneloes van Veen een topmeid. Ik heb de 470 altijd een leuke boot gevonden. Met Maurice Paardenkooper, de coach, had ik de zilveren campagne van Beijing 2008 gedraaid. Ik ken hem heel goed. Tegen dat pakketje kun je geen nee zeggen.’

Mislukte missie

Zo stapte Mandy Mulder weer in een olympische tweemansboot. Ze kwam concurrent Lobke Berkhout tegen, die met Afro Zegers ook poogt de nationale selectie voor Tokio 2020 te halen. Mulder en Berkhout betraden in 2008, in de haven van het Chinese Qingdao, het olympisch erepodium, in de klassen Yngling en 470. ‘Toen we elkaar dit jaar weer zagen, zei ik: zo hebben ze jou ook opgegraven.’

Mulder voer in 2012 een ternauwernood mislukte missie in de Elliott, een olympische zeilklasse voor boten met drie bemanningsleden. Ze werd verslagen door de ploeg van Renée Groeneveld. In 2016 haalde ze de olympische regatta van Rio. Zij voer in de gemengde bemanning van de catamaran, de Nacra, met Coen de Koning. Het duo werd veertiende. Blessureleed verstoorde een ordentelijke voorbereiding.

‘We wonnen met de Nacra al snel de Europese titel in Italië. Maar kort erna vloog ik over de kop met een eenpersoonscatamaran. Ik had een verzwikking van de nek. Die stond lange tijd scheef. Het had weinig gescheeld of ik had de nek gebroken. Het heeft ons geplaagd. De Nacra onderging na de Spelen van Rio een upgrade. De topsnelheid is nog hoger geworden. Hij is nog gevaarlijker nu. Wij gingen met de oude al 50 in het uur. In een auto stelt dat niks voor. Water is dan beton. Ik dacht te vaak van oei. Dat moet je niet hebben. Je moet een beetje cowboy zijn in zo’n boot. Ik wist: dit is niet meer voor mij.’

Zo nam Mulder, een Haagse die in Westland ging wonen, afstand van de topsport. Ze kan het iedereen aanraden. ‘Twee jaar is misschien wel wat veel, maar even eruit had ik eerder moeten doen. Om jezelf te ontdekken als persoon. Om iets meer te kunnen relativeren. Ik legde mezelf teveel druk op. Als je zo erg in de sport zit en je wilt zo graag, dan ga je op een gegeven moment verkrampen. Af en toe moet je kunnen loslaten, dan komen de beste resultaten. Dat heb ik ervan geleerd.’

Loslaten en doen

De stuurvrouw (‘in de 470 heb je alle lijntjes in handen’) leerde ook dat ze het plezier van dat prachtige zeilleven niet meer zag. ‘Had je gewonnen, vond je dat normaal. En ging je je onmiddellijk richten op de volgende regatta. Je staart je maar blind op die resultaten. Iemand als D‘orian van Rijsselberghe (olympisch kampioen plankzeilen) kan dat voortreffelijk loslaten. Die houdt de juiste balans.’

Zij is nu in de jacht op het olympische ticket in de fase gekomen, waarin ze moet loslaten. ‘Anneloes en ik zijn perfectionisten. We moeten dat loslaten en gaan doen. Iets minder nadenken, meer doen. We willen alles heel precies uitvoeren in het schaakspel dat 470-zeilen is. Het is geen lange strepen trekken als in de snelle Nacra, maar klap na klap maken. We willen te secuur en dan liggen we zomaar achteraan. Coach Maurice zegt dat we af en toe moeten gooien en smijten met die boot.’

Een topresultaat bij de EK in San Remo is nodig voor de interne olympische kwalificatie, maar ook voor de huishouding. ‘Top-6, om een A-status te krijgen en geld van het topsportersstipendium. De huur in Houten wordt nu elke maand van mijn rekening geschreven, maar er komt niets bij. Het EK is de eerste kans dat op te lossen. Het zou veel zorgen wegnemen.’

470-teams voor plaatsing Spelen Twee Nederlandse 470-teams zeilen deze week in Italië om de kwalificatie voor de Spelen van Tokio. De nummer één-ploeg van Nederland, Afrodite Zegers en Anneloes van Veen, staakte vorig jaar de samenwerking. Zegers ging met Lobke Berkhout varen, Van Veen koos stuurvrouw Mandy Mulder als partner. In de regatta’s van Palma en San Remo (EK) valt de beslissing.