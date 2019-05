‘Ik hoop dat ik op Erica Terpstra lijk’

Heerema speelt een potje rolstoelbasketbal. ‘Sport is na taal het tweede bindmiddel.’ Beeld ANP

Hij zit op bijna elke sporttribune in Nederland. Bij grote momenten, bij kleine kam­pioenschappen, niet hinderlijk vooraan, maar wel aanwezig. Want Rudmer Heerema, Kamerlid voor de VVD, is een echte sportfan. Hij draagt de sport in Nederland een meer dan warm hart toe. Daarvan getuigt ook zijn bijnaam: ‘de man van 35 miljoen’.

Heerema zorgde voor extra geld, met name voor topsport met een probleem. De afgelopen drie jaar hielp hij met zijn lobbywerk de sportbegroting van het Rijk te verhogen van ­135 naar 170 miljoen euro (waarvan 53 miljoen voor topsport). Er kwam 10 miljoen extra voor de topsport in de aanloop naar de Spelen van Tokio 2020, 10 miljoen werd toegevoegd in het regeerakkoord van het kabinet-Rutte III, de sportbonden en verenigingen kregen 10 miljoen extra en het budget van het evenementenfonds werd met 5 miljoen verhoogd tot 10 miljoen.

Formule 1

Heerema is blij met de terugkeer van de Formule 1 naar Zandvoort, al begrijpt hij dat de regering geen geld in het evenement steekt. Het valt niet te verkopen in een land met beperkte sportmiddelen.

‘De minister-president en de minister hebben gezegd: dit is een tak van sport en een commercieel evenement waarbij er voldoende sponsoren zouden moeten zijn om dat geld bij elkaar te krijgen. Gelukkig heeft de minister ook aangegeven dat het Rijk significant zal bijdragen op het gebied van veiligheid en infrastructuur. Ik zou het wel heel logisch vinden als de provincie Noord-Holland dit geweldige evenement zou omarmen. Het grootste deel van het economische effect slaat namelijk in deze provincie neer.’

Het VVD-Kamerlid werd in zijn jeugd al aangestoken door het sportvirus. Hij was als zwemtalent kamergenoot van de latere olympisch kampioen Pieter van den Hoogenband, de huidige chef de mission van de Nederlandse ploeg voor Tokio. In de politiek kwam docent lichamelijke opvoeding en sportmanager Heerema door Erica Terpstra, het VVD-Kamerlid dat later staatssecretaris van Sport en voorzitter van NOCNSF werd. ‘Ze zei: dat is wel leuk voor jou, joh.’

Terpstra is het grote voorbeeld van Heerema. ‘Ik ben net zo graag bij sportwedstrijden als zij. Ik hoop dat ik op haar lijk. We hebben alle twee gezwommen. Zij is politiek ook mijn voorbeeld. Ik heb altijd mijn voorkeursstem aan haar gegeven.’

Er is meer blijven hangen. ‘Na Erica heeft de sport lange tijd geen echt aanspreekpunt in Den Haag gehad. Jan Rijpstra een tijdje, Joop Atsma van het CDA ook nog. Ik wil die rol heel graag. Ik heb hetzelfde enthousiasme. Dat ze weten: als ik Rudmer bel, wordt er opgenomen en wordt er naar mij geluisterd. Dat heeft de sport de voorbije jaren wel gemist, merk ik. En dan heb ik het niet alleen over NOCNSF, maar over al die 76 sportbonden van Nederland.

‘Ik probeer met elke voorzitter en directeur eens per jaar of twee jaar te spreken. Wat kunnen we voor jou en je bond doen, waar loop je tegenaan. Dat wordt gewaardeerd. Sport bindt 4,4 miljoen mensen elke week, in de sporthal, op het veld, in het zwembad. In de politiek hebben we daar maar weinig aandacht voor, terwijl ik het een van belangrijkste dingen in de samenleving vind. Sport is na taal het tweede bindmiddel, meer dan de kerk.’

Heet ijzer

Heerema haalde de 10 miljoen extra voor de topsport vlak na de Zomerspelen van Rio de Janeiro binnen. ‘In 2016 hadden we de algemene politieke beschouwingen. Het ijzer was heet, dus tijd om te smeden. Toen hebben we structureel 10 miljoen extra voor de topsport kunnen inzetten. We mochten de aanloop naar de Spelen van Tokio 2020 niet missen. In de aanloop van Rio hebben we gaten gehad in de programma’s. Ik wil dat topsporters die voor ons land uitkomen een vlekkeloze voorbereiding hebben.’

De verdubbeling van het bedrag voor de organisatie van topsportevenementen als het WK volleybal , in 2022, sprong ook in het oog. ‘Ik heb een motie ingediend om ervoor te zorgen dat evenementen onder de toplaag van de Olympische Spelen en het WK voetbal voor meer geld in aanmerking zouden moeten komen dan tot dan was toegestaan in het subsidiebeleid. Zo is het WK volleybal in de hoogste trede beland. Dat betekent dat 25 procent van de begroting kan worden gesubsidieerd, zonder plafond.’

Fanbeleving

De Alkmaarder, oud-fractievoorzitter in zijn stad, wijst graag op de economische effecten van zo’n volleybaltoernooi in eigen land, de stoet aan spelers, begeleiders en fans die geld gaan besteden, en op de 700 miljoen mensen die via tv-beelden kennis maken met Nederland. Maar Heerema is ook overtuigd van de vreugde die fanbeleving een land brengt. ‘Ik vind het mooi om onze Nederlandse helden in Nederland goud te zien winnen.’

Zo doordenkend kwam de VVD’er tot de vaststelling dat Nederland moest streven de komende tijd de OKT’s, de olympische kwalificatietoernooien, binnen de grenzen te krijgen. Hij schreef er een motie over. Het klinkt als de tekst van de ware supporter: ‘Van een aantal sportbonden hoor ik dat het thuisvoordeel groot is. Dan is het gek waarom we niet meer onze best doen om die OKT-toernooien naar Nederland te halen’.

Het liefst zou hij zien dat de Nederlandse sportbegroting van de rijksoverheid in haar geheel opnieuw zou worden geschreven. ‘Als we nu eens doen wat we graag willen met sport, hoe ziet dan de perfecte begroting eruit? Is dat een bedrag van 200 of 300 miljoen? Wat zeker is: er komt een ander bedrag dan nu.’

Zijn laatste wens op dat gebied: ‘Ondersteun de talenten onder de top, die jongeren van 12 tot 18 jaar die de piramide vullen, leerlingen van de vijf centra voor topsport en onderwijs. Dat zijn er 700. Die hebben grote kosten, 15 mille per jaar. We doen er niet veel voor, omdat we nog niet weten of ze medaillewinnaars worden. Dat is een groep waar we de komende jaren aandacht voor zouden moeten hebben.’