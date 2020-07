Ik dacht dat de leegte in stadions zou wennen, maar nee

Het was fijn dat het voetbal terugkeerde in de grote landen, vooral om de televisiekijker te behagen. Alleen, dat voetbal in lege stadions ergert me in toenemende mate. Ik dacht dat het zou wennen, maar nee: de leegte oogt steeds onbenulliger.

Onbevolkte, gigantische tribunes, niet eens met plukjes mensen, terwijl stranden vol liggen en winkelstraten uitpuilen. De willekeur in maatregelen om het coronavirus onder controle te houden, is weerspiegeld in het voetbal. De geluidstechnicus leeft zich in arren moede uit met het monteren van gejuich of gefluit achter beelden. Het is zo onecht, alsof de halve finale van de FA Cup een oefenpotje is. Gelukkig keert het volk binnenkort mondjesmaat terug, al dan niet belast met juichprotocollen.

Real Madrid viert de titel op het trainingscomplex. Amerikaanse trainers praten door een mondkapje tijdens persconferenties in hun toernooitje op een afgesloten terrein. FoxSports kondigt aan dat de eerste training van FC Groningen met Arjen Robben live op televisie zal zijn, maar dan blijkt dat Robben niet meedoet maandag omdat hij nog niet helemaal fit is. Gaan we nu naar Sergio Padt kijken?

De sport is een beetje in de war. Onlangs waren er atletiekwedstrijden van sprinters die op verschillende continenten tegen elkaar renden. Ze verzinnen wat. Femke Bol, onthoud die naam, liep zaterdag op Papendal een geweldig Nederlands record op de 400 meter horden. Ze moest tegen minimaal twee tegenstanders rennen om een eventueel record te laten gelden. Eentje stapte al na anderhalve meter uit. Hilarisch bijna.

Gelukkig beklijven vreugdevolle momenten. Marten de Roon scoort met buitenkantje rechts voor spektakelploeg Atalanta Bergamo en zet een bericht vol zelfspot over zijn sobere manier van juichen op sociale media. Gewoon twee vingertjes omhoog en een gulle lach, terwijl de beroemde collega’s Ronaldo, Neymar, Mbappé en Balotelli alle registers opentrekken voor het plaatje. Memphis Depay scoort voor Lyon achter het standbeen langs tegen Celtic. Zo knap is dat, de snelheid waarmee hij na zijn gescheurde kruisband is teruggekeerd. De iconische trainer Marcelo Bielsa brengt Leeds United terug naar de Premier League.

Maar natuurlijk wisten cynici allang dat Manchester City uiteindelijk geen Europese uitsluiting van twee jaar zou krijgen voor geknoei met geld. Ja, tien miljoen boete. De sjeik van City hoest een keer en het geld ligt op een gouden schaaltje. De verrijking van de top werkt stug door, ook in coronatijden. Real Madrid en Juventus profiteerden optimaal van hun brede selecties en de ineenstorting van hun rivalen Barcelona en Lazio Roma. Hun titel (Juventus bijna) is verdiend, maar het is beschamend hoe gemakkelijk ze strafschoppen krijgen, mede omdat het lijkt alsof de VAR al met vakantie is. De beoordeling van hands is verworden tot abracadabra.

Verdediger Sergio Ramos van Real Madrid publiceerde een ‘blootfoto’ van zichzelf. Als hij geen voetbalschoenen had gedragen, had hier sprake kunnen zijn van een grottenmens dat zich voorbereidde op het betere knokwerk. Stemmen gaan op om hem dit jaar met de Gouden Bal te belonen. Hij is een geweldige verdediger en tevens een gemene vuilspeler bij uitstek. Zo’n bekroning zou passen bij het voetbaljaar 2020.