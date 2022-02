‘Ik ben nog heel erg bang om weer positief te testen. Ik hoop echt, echt, echt dat ik niet meer terug hoef’

Bondscoach Johan de Wit van Japan dinsdag tijdens de training voor de halve finale van de ploegenachtervolging. Beeld ANP

Plots stond Johan de Wit zondagavond in Beijing op de kruising, bij zijn sprintster Miho Takagi. Drie uur en elf minuten voor de 500 meter was de Nederlandse bondscoach van Japan vrijgekomen na 13 dagen in isolatie vanwege een coronabesmetting.

Onderweg naar de ijshal belde De Wit naar Takagi. Of ze het fijn zou vinden als hij haar zou coachen. In de twee weken dat hij zat opgesloten, hadden assistent-coaches Dennis van der Gun en Toshihiko Itokawa de honneurs waargenomen. Dat was eigenlijk ook het plan voor de 500 meter. Maar toen Takagi hoorde dat De Wit onderweg was, was ze duidelijk. ‘Jij hoort bij mij op de kruising’, zei ze.

Even later pakte de Japanse in een nieuw persoonlijk record van 37,12 zilver. ‘Of dat door mij kwam, dat geloof ik niet’, zegt De Wit, die zijn schaatsers bij de vorige Winterspelen aan twee gouden en een zilveren medaille hielp. Het was de tweede medaille voor Takagi deze Winterspelen na het zilver op de 1.500 meter.

Weggestopt ergens in Beijing

De 42-jarige De Wit, die zeven jaar geleden als bondscoach naar Japan vertrok, klinkt door de telefoon nog altijd een beetje aangeslagen na alle dagen die hij weggestopt ergens in Beijing doorbracht. ‘Hotel Galaxy’, zo heette het. Maar waar het precies was, weet hij niet. Hoeveel andere mensen er verbleven evenmin. ‘Ik werd er na mijn positieve test in een ambulance naartoe gebracht. Het was toen donker.’

Zijn dagen in Hotel Galaxy waren monotoon. Drie keer per dag werd eten gebracht en verder was er nauwelijks afleiding. Contact met anderen in het hotel was niet toegestaan. ‘Ik heb bijna niets van de Spelen kunnen zien.’

Via een onduidelijke Chinese app wist hij op een gegeven moment blokkerige livebeelden van de schaatswedstrijden tevoorschijn te toveren. In de avonden belde hij met de Japanse schaatsploeg. Dat kon niet te lang duren, want hij deed dat via een mobiele wifispot met maar 1 gigabyte data. ‘Ik was spaarzaam. Ik leefde in een compleet isolement.’

Erover mekkeren wil De Wit niet. ‘Ik wist dat dit de regels waren. Ik heb mezelf dat ook steeds voorgehouden: je wist wat de consequenties van een besmetting zouden zijn. Dus niet zeuren.’

Geen idee hoe het is gebeurd

Hij neemt het zichzelf kwalijk dat hij een week voor het begin van de Olympische Spelen besmet raakte, al heeft hij geen idee hoe het is gebeurd. ‘Misschien had ik vaker mijn handen moeten wassen, mijn mondkapje nog langer op moeten houden. Ik heb mijn best gedaan, maar ik vind dat ik in mijn rol nog voorzichtiger had moeten zijn. Ik heb ook anderen in gevaar gebracht.’

Tot zijn opluchting raakte geen van de schaatsers de Japanse ploeg besmet. Echt ziek werd hij zelf ook niet, al had hij wel het gevoel dat er lichamelijk iets mankeerde. ‘Maar als ik dit thuis onder normale omstandigheden had gehad en niet had geweten dat ik positief was, dan was ik waarschijnlijk gewoon naar mijn werk gegaan.’

De laatste zes dagen voelde de Noord-Hollander niets geks meer. Geen kriebeltje in de keel, geen verstopte neus. De dagelijkse PCR-tests duidden eveneens op een afnemende hoeveelheid virusdeeltjes. De Wit kwam met zijn testuitslagen terecht in een schemergebied tussen besmet en niet besmet.

Een ‘positive treshold test’ heet dat in Beijing. Wie drie dagen achter elkaar van zulke tests ophoest mag eruit. Maar er zat bij De Wit nog eentje tussen die net wel weer positief uit sloeg en zijn verblijf werd daardoor verlengd. ‘De laatste vijf dagen waren echt heel lang.’ Op zondagmiddag om 14.10 kreeg hij het bevrijdende nieuws, maar het duurde nog tot 18.45 uur voordat hij daadwerkelijk werd opgehaald uit het covidhotel.

Zo veel mogelijk afstand bewaren

Terug naar normaal is De Wit nog niet. Hij mag het olympisch dorp weer in, maar daar moet hij zo veel mogelijk afstand bewaren. Daarom mag hij de lift niet gebruiken. ‘Maar ons appartement zit op de 15de verdieping. Ik ga niet vier keer per dag 15 trappen op. En je wordt er sowieso behandeld of je nog ziek bent.’

De Wit verblijft nu in een hotel buiten het dorp. Hij houdt zijn wereld expres nog klein, al benadrukt de arts van de Japanse ploeg dat de kans dat De Wit nog iemand besmetten kan nihil is. ‘Ik ben nog heel erg bang om weer positief te testen. Ik hoop echt, echt, echt dat ik niet meer terug hoef.’

Voor de instelling op het ijs van hem en zijn schaatsers maakt de onaangename ervaring in het Chinese isolatiehotel niets uit. De Wit wil samen met zijn rijders genieten van de laatste olympische week en het toernooi met een positief gevoel afsluiten.

En dat kan. Op de massastart van zaterdag heeft de Japanse ploeg de titel te verdedigen. Vier jaar geleden won Nana Takagi, de oudste van de twee zussen, goud. Op de 1.000 meter op donderdag geldt Miho Takagi als favoriet, zeker na haar 500 meter. ‘Het wordt een mooi gevecht met Jutta Leerdam en Brittany Bowe’, voorspelt De Wit.

Maar eerst de ploegenachtervolging van dinsdag. Zonder hem snelden de Japanse vrouwen met de twee Takagi’s en Ayano Sato naar de beste tijd in de kwartfinale. Ze liggen op koers om hun titel van 2018 prolongeren. Hij mag dan een tijdje verdwenen zijn geweest, toch moet dat lukken, denkt de bondscoach. ‘We gaan gewoon ons kunstje flikken.’