‘Ik ben Louis van Gaal, een heel klein mannetje’, aldus Louis van Gaal

Bondscoach Louis van Gaal maandag tijdens een persconferentie van het Nederlands elftal op het KNVB Campus. Het Nederlands elftal bereidt zich voor op de vriendschappelijke wedstrijd tegen Duitsland. Beeld ANP

Of het verstandig is als trainer Erik ten Hag naar Manchester United vertrekt, waar hij kandidaat is voor volgend seizoen, luidt de vraag uit de zaal in Zeist. Bondscoach Louis van Gaal hoeft nauwelijks na te denken en antwoordt, meteen na het prijzen van de trainer Ten Hag: ‘Manchester United is een commerciële club. Hij kan beter naar een voetbalclub gaan.’ De tabloids kunnen wel wat met deze uitspraak van Van Gaal, die zelf trainer was van United en vermalen raakte tussen belangen. Virgil van Dijk, die naast de bondscoach zit en voor rivaal Liverpool voetbalt, kan een lach niet onderdrukken.

Op de bijeenkomst, een dag voor de oefenwedstrijd tegen Duitsland in Amsterdam, gaat het natuurlijk weer over het nieuwe spelsysteem, over 1-3-4-1-2. Ook met aanvoerder Van Dijk, die is gewend aan een andere speelwijze en nu meer heeft af te stemmen, meer dient te lopen ook. Het is aanpassen: doordekken, inschuiven naar het middenveld, letten op waar de zogenoemde wingbacks zijn.

Tussen al die strofen over het systeem door geeft Van Gaal onverbloemd antwoord op vragen van velerlei aard, al levert hem dat misschien weer gezeur of gezeik op. ‘Ik ben Louis van Gaal, een heel klein mannetje’, beschouwt hij zichzelf op de schaal van het universum. ‘Ze luisteren toch niet.’

Beklemtoont zijn gelijk en soms uitgesproken aardig

Dat wil niet zeggen dat hij rustig in een hoekje gaat zitten, wachten op wat er gebeurt. Hij is trouwens niet per definitie kritisch, beklemtoont graag zijn gelijk en is soms juist uitgesproken aardig, over tegenstander Duitsland bijvoorbeeld. Rivaliteit tussen de buurlanden? ‘Ik kijk alleen voetbal. Het interesseert me niet tegen wie het is. Ik kijk tactisch, en hoe ik mijn voordeel kan halen.’ Sentimenten? ‘Ik ben geboren na de oorlog. Duitsers zijn hele vriendelijke mensen en ik kan het weten.’ Hij werkte bijna twee seizoenen bij Bayern München, van 2009 tot 2011, trok gaarne een Lederhose aan en sprak de aanhang bij succes toe vanaf het balkon van het stadhuis aan de Marienplatz.

Het gaat ook weer even over Qatar, waarover Van Gaal vorige week opeens zei dat het belachelijk is om daar een WK te houden, omdat het alleen draait om commercie. Het was tactiek om zolang te zwijgen over het WK-land, stelde hij maandag, al had hij jaren eerder al hetzelfde gezegd, zij het in wat aardiger bewoordingen. Bovendien wilde hij zich eerst plaatsen. Nu zijn de rapen gaar. De organisator reageerde al op Van Gaal, door diens uitspraak dat het WK in Qatar belachelijk is, als belachelijk te veroordelen. Nu schrijft de KNVB ‘briefjes’ om de ruzie te sussen.

Overbelasting van voetballers

Maar ja, moet Louis van Gaal dan geen Louis van Gaal meer zijn? Nee toch? Het gesprek krijgt een wending naar bijna voortdurende overbelasting van voetballers. Het grootste probleem: te veel wedstrijden, terwijl bonden en clubs niet willen toegeven aan mindering. Om commerciële redenen natuurlijk. Alle partijen dragen schuld bij het vullen van de kalender. Van Gaal weet wel hoe het anders kan: ‘Creatief zijn met de indeling van de competitie.’ Kleinere competities, indeling op kwaliteit desnoods, in categorieën. ‘Voetballers staan bij de bonden op de laatste plaats. Ze dienen op de eerste plaats te staan. De Uefa begon zelfs een derde Europees toernooi.’ Hij doelt op de Conference League.

‘Toen ik dat de Jut en Jul-competitie noemde, stond iedereen op zijn achterste poten, zeker nadat vier Nederlandse clubs de achtste finales bereikten.’ Ja, nu is het wel aardig, met PSV en Feyenoord bij de laatste acht, maar in de eerste fase van het toernooi kan het echt anders, vindt hij. Indeling op kracht bijvoorbeeld. Zo denkt hij trouwens ook over de nationale elftallen, want ja, dat Nederland in de kwalificatiereeks voor het WK tegen Gibraltar speelde, om een dwarsstraat te noemen, dat was ook Jut en Jul. Aldus Louis van Gaal.