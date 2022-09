‘Ik ben gewoon een simpele jongen – het is ongelooflijk, de impact van dat voetbal’

Romano Denneboom, voormalig voetballer en eenmalig Oranjespeler. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Met doelman Jasper Cillessen in de selectie van het Nederlands elftal breken er spannende tijden aan voor Romano Denneboom. Hij was de laatste van vijf NEC-spelers die speeltijd kregen in Oranje, in 2004. Cillessen kan zondag tegen België nummer zes worden.

Denneboom (41) heeft een opvallende achternaam en werd altijd gezien als groot talent dat maar niet wilde ontbolsteren. Bondscoach Marco van Basten nodigde hem in 2004 uit, zoals hij tal van eredivisiespelers in die periode promoveerde tot international. Denneboom speelde zijn enige interland tegen Liechtenstein: ‘45 minuten. Ging niet goed, maar ik word er nog steeds aan herinnerd.’

Denneboom, een grote, sterke, snelle aanvaller, kende daarna nog een goed seizoen bij FC Twente onder Fred Rutten en Erik ten Hag, maar vervolgens raakte zijn carrière in het slop en stopte hij na tal van omzwervingen al op zijn 29ste.

Hoofd boven water houden

Het was altijd te druk in zijn hoofd, dat snel ging hangen. ‘Financieel had ik misschien andere keuzes moeten maken, maar ik wil altijd mensen helpen. Ik las laatst dat er iemand in Rotterdam flauwviel van de honger, en dan wil ik er meteen heen, dat zit dan de hele dag in mijn hoofd. Ik woon nu in Middelburg, daar is een asielzoekerscentrum. Als ik die mensen op straat zie lopen, breekt mijn hart.’

Hij ontbeert de financiële middelen om te helpen. Het is voor de eenmalig international al een strijd om zelf het hoofd boven water te houden. ‘Ik heb van alles gedaan, koelkasten gesjouwd, in België keukens verkocht, in zo’n Albert Heijn-bus boodschappen rondgebracht. Mensen geloofden niet dat het echt mijn werk was, ze dachten dat ik een Albert Heijn-reclame aan het opnemen was. Vervolgens had ik vaak heel leuke gesprekken. Al kreeg je bij van die kasten van huizen soms alleen het commando: ‘Chef, garage.’’

Het leverde te weinig op om rond te komen. ‘Ik heb echt moeilijke momenten gehad, het potje was op, ik had geen papieren. Mijn vrouwtje wel, die ging aan de slag in de coronateststraat, maar dat was niet genoeg. Er waren wel noodsituaties.’

Twee keer probeerde hij het als zaakwaarnemer, zoals zoveel oud-profs. ‘Maar dan sta je langs de lijn tijdens jeugdwedstrijden naast allemaal oud-collega’s, en sommige groeten je niet eens. De concurrentiestrijd is enorm. Speelt een ventje met nummer 8 goed, dan stort iedereen zich daarop – zonder gêne. Dat zit niet in me. Je mag spelers pas benaderen als ze 16 zijn, maar je moet daarvoor al met ouders aanpappen, want anders ben je te laat. En als ze dan voor je kiezen, gaan andere zaakwaarnemers alsnog berichten sturen dat ze moeten overstappen. Ruzie krijgen met een oude collega is wel het laatste wat ik wil. Het is gewoon niet mijn wereld.’

Zijn gezin bleef zijn motivatie. Zijn dochter appte een keer: ‘Papa, ik ben heel trots dat je zo je best doet.’ ‘Toen brak ik, in de Albert Heijn-wagen. Daarna heb ik van alles aangepakt. Ik kwam via de vrouw van mijn oude ploeggenoot Sander Boschker bij een bedrijf dat mental coaching voor profvoetballers aanbiedt bij clubs. Dat was op mijn lijf geschreven. Door mijn voetbalverleden kwam ik bij elke club binnen, maar uiteindelijk hoorde ik steeds: ‘Klinkt interessant, we komen erop terug.’ Dat is eigenlijk een verkapt ‘nee’.’

Weer werkloos kwam hij op bezoek bij zijn fysiotherapeut in Rotterdam een oude bekende tegen. ‘Ik had al op LinkedIn gezien dat hij goed bezig was, dus daar complimenteerde ik hem mee. Zonder bijbedoeling, ik gun iedereen alles. Hij bleek een fietskoerierbedrijf te hebben en vroeg direct of ik de nieuwe vestiging in Bergen op Zoom wilde runnen.’

Dus dat doet hij nu, geregeld springt hij zelf op de fiets met een bestelling. ‘Het is gezond, milieubewust en het contact met mensen vind ik mooi. Die interland is al 18 jaar geleden. Maar nog steeds geloven mensen niet dat ik op de fiets met hun bestelling langskom. Ik zeg dan ’s avonds tegen mijn vrouw: ‘Ik ben gewoon een simpele jongen – het is ongelooflijk, de impact van dat voetbal.’’

NEC

Bij NEC komt hij nog geregeld. ‘Als ze 1-0 achter komen te staan, hoor ik: ‘Romano, heb je je voetbalschoenen bij je?’’

Als Cillessen zondag keept, is hij niet langer de laatste NEC-speler in Oranje. ‘Dat geeft niet, hoor. Mooi juist, voor NEC. Ik vond het prachtig dat ik erbij was. Overigens hoefde bij die interland echt niet mijn hele familie te zijn, zoals Kees Jansma (toenmalig pers-chef, red.) laatst op tv riep. Ik had vier kaartjes gevraagd, net als de anderen. Daar was ik wel pissig over, want zo’n uitspraak golft dan weer een paar dagen over internet. Voor de rest overheerst de mooie herinnering. Over zes maanden word ik opa. Het is toch mooi om straks aan je kleinkind te vertellen.’