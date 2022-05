IJzig kalme Matla pusht hockeysters Den Bosch naar 21ste landstitel

Frédérique Matla schreeuwt het uit. Met nog 42 seconden op de klok heeft ze uit een strafcorner gescoord tegen SCHC, 2-1. De titel is binnen. Beeld Klaas Jan van der Weij

Met nog 42 seconden op de klok toonde Frédérique Matla zondag haar uitzonderlijk klasse. Tijdens het beslissingsduel tussen Den Bosch en SCHC om de Nederlandse hockeytitel bleef ze kalm toen ze in de slotfase bij de stand van 1-1 mocht aanleggen voor een strafcorner. ‘Ik dacht alleen maar: ogen dicht en volle bak pushen.’ De spits van Den Bosch haalde verwoestend uit en knalde de bal achter keeper Alexandra Heerbaart van SCHC, 2-1.

De strafcorner van Matla bezorgde de hockeyvrouwen van Den Bosch hun 21ste landskampioenschap in de clubgeschiedenis, een nationaal record. De Bossche hockeysters passeren hiermee aartsrivaal Amsterdam dat sinds 2019 op 20 titels staat.

De derde finalewedstrijd tussen Den Bosch en SCHC stond bol van de spanning. Na de 1-3 zege van Den Bosch in Bilthoven, afgelopen donderdag, en de verrassende 1-0 winst van SCHC, zaterdag in Brabant, volgde zondag de apotheose, wederom in Den Bosch.

SCHC, de ploeg die nog nooit landskampioen werd, kwam al na zes minuten aan de leiding via Ginella Zerbo. De spits benutte de rebound van een strafcorner van Yibbi Jansen. Den Bosch wist voor rust weinig kansen te creëren. Alleen Matla dook één keer gevaarlijk op voor vijandig doel maar zij stuitte op keeper Heerbaart.

Harde woorden

Als de spanning er écht op staat, halen de hockeysters van Den Bosch het beste in zichzelf naar boven. Het is een kwaliteit waar de geelzwarte formatie al 25 jaar om bekendstaat. Nadat er in de kleedkamer harde woorden waren gevallen bij de ploeg van coach Marieke Dijkstra zette Den Bosch na rust aan.

Binnen een minuut stond het gelijk door een doelpunt van Pleun van der Plas. In het vervolg van het intense gevecht tussen de twee beste ploegen van de hoofdklasse waren de kansen schaars. De wedstrijd leek uit te draaien op shoot-outs, maar dat was buiten de ingeving van Frédérique Matla gerekend.

Met een biertje in haar hand liet de 25-jarige goalgetter na de huldiging de beslissende strafcorner de revue passeren. ‘Elke strafcorner zie ik als een nieuw tactisch spelletje. Ik had maar één taak: bedenken wat ik zou gaan doen, ogen dicht en volle bak pushen.’ Matla koos voor een lage bal in de linkerhoek waar keeper Heerbaart geen antwoord op had.

Net als bij de ontknoping om het landskampioenschap van vorig seizoen – toen Matla met een strafcorner in de slotminuut de finale tegen Amsterdam besliste – kroonde de hockeygrootheid in wording zich tot held van de dag. Zelf wilde Matla daar niet te lang bij stilstaan. ‘Ik ben supertrots op ons team dat we het toch weer hebben geflikt.’

Met het veroveren van de 21ste landstitel – in de laatste 24 NK-finales – hebben de afzwaaiende Marloes Keetels (stopt met tophockey), Margot van Geffen (naar HGC) en Lidewij Welten (naar Kampong) hun gedroomde afscheid gekregen.

‘Mooier kan niet’, stamelde aanvoerder Keetels nadat ze de schaal in ontvangst had genomen. De 29-jarige middenvelder had zaterdag in de tweede finalewedstrijd een knieblessure opgelopen, maar ze peinsde er niet over om het derde duel aan zich voorbij te laten gaan. ‘Dan had mijn knie er af moeten liggen. Normaal geef ik de strafcorner aan, maar dat ging nu niet met mijn knie. Ik durfde niet te kijken naar de push van ‘Mattie’. Ik stond naast Rosa Fernig en zei alleen maar: ik kijk niet, ik kijk niet. Toen hoorde ik gejuich en sprong Rosa in mijn armen. Wat een ontlading, schitterend.’

Leiderschap

Met het afscheid van drie internationaal gelouterde spelers levert Den Bosch flink wat ervaring in. Coach Marieke Dijkstra wees erop dat hun vertrek ruimte biedt aan de middengroep om leiderschap te tonen. ‘Speelsters als Pien Sanders, Sanne Koolen, Laura Nunnink, Josine Koning en natuurlijk ook Matla lopen hier al heel wat jaren rond. Zij moeten de kar gaan trekken’, zei Dijkstra, die haar eerste seizoen als coach van Den Bosch afsloot met de hoofdprijs.

Volgens voorzitter Rob Almering heeft Den Bosch ook volgend seizoen ‘genoeg ervaring over’. ‘Doorstroming van de jeugd is de kurk waar we op drijven. Een paar jaar geleden dachten veel mensen dat Den Bosch in elkaar zou storten na het afscheid van Maartje Paumen. En daarvoor hoorde ik hetzelfde toen Mijntje Donners, Minke Booij en Janneke Schopman stopten. Maar steeds komen er talenten bovendrijven. Het jeugdmodel is het enige model dat werkt’, zei Almering terwijl hij tevreden keek naar de feestende speelsters op het podium.