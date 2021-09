IJzersterke Medvedev klapt jongensboek van Van de Zandschulp in kwartfinale US Open dicht

Botic van de Zandschulp serveert in de kwartfinale tegen Daniil Medvedev. Beeld AFP

Met een nederlaag in de kwartfinale van de US Open werd Botic van de Zandschulp dan eindelijk wakker geschud uit zijn Amerikaanse tennisdroom. Daniil Medvedev, de Russische nummer twee van de wereld, was in vier sets te sterk voor de 25-jarige Nederlander (3-6, 0-6, 6-4, 5-7), die zijn loopbaan in New York een compleet nieuwe wending wist te geven.

Een volgende stunt bleek teveel gevraagd, al was Van de Zandschulp de eerste die een set van de ijzersterke Medvedev afsnoepte. In de finalist van 2019 stuitte hij op een muur zonder noemenswaardige kieren.

De Rus klapte het jongensboek van Van de Zandschulp onverbiddelijk dicht, maar de man uit Wageningen mag het de komende tijd met trots nog eens openslaan. Pas dit jaar maakte hij zijn grandslamdebuut, in februari op de Australian Open, waar hij voorheen voornamelijk meedraaide in het lagere challengercircuit. Op Roland Garros en Wimbledon overleefde hij een ronde.

In de Verenigde Staten was Van de Zandschulp tot een paar weken geleden nog nooit geweest. Dat de nummer 117 van de wereld in de kwartfinale mocht opdraven in het immense Arthur Ashe-stadion was een sensatie, maar uit de toon viel hij nooit.

In voorgaande ronden versloeg Van de Zandschulp met Casper Ruud (tweede ronde) en Diego Schwartzman (achtste finale) twee spelers uit de top-20, op een manier die jarenlange ervaring op topniveau deed vermoeden.

Uitzonderlijk is het arsenaal van Van de Zandschulp op het eerste gezicht niet. Zijn kracht zit hem in zijn veelzijdigheid, vindt Michiel Schapers, die hem in New York bijstaat namens de Nederlandse tennisbond. ‘Hij is zeer allround en heeft veel variatie in zijn plaatsing en rotatie’, zegt hij. ‘Het blijkt dat topspelers daar moeite mee hebben. Als zijn service loopt is hij daar heel dwingend mee en hij kan enorm uitdelen met zijn forehand.’

Tegen Medvedev dreigde aanvankelijk een roemloze uitschakeling. Van de Zandschulp werd gebroken in zijn eerste servicebeurt en kwam er vervolgens niet aan te pas in de eerste twee sets. De 27 sets die hij in de benen had, inclusief die in het kwalificatietoernooi, leken zich te wreken. Van de Zandschulp stond tot aan de kwartfinale bijna acht uur langer op de baan in het hoofdtoernooi dan Medvedev.

Gedurende de partij moest hij worden behandeld aan zijn linkerbovenbeen, waar hij soms uit frustratie met zijn racket tegenaan tikte.

Een korte massage bleek wonderen te doen. Van de Zandschulp richtte zich op en liet Medvedev zweten in de laatste twee sets. De zucht van verlichting die de Rus na zijn winnende punt slaakte, was veelbetekenend.

Dat Van de Zandschulp zich terugknokte, zoals hij dat de afgelopen weken vaker deed (hij verloor de eerste set in elk van zijn eerste zes wedstrijden) onderstreepte zijn uithoudingsvermogen, waar hij vooral in de coronapauze van 2020 aan werkte. ‘Hij was altijd al een jongen met behoorlijke techniek, een groot strategisch en tactisch vermogen, maar soms lieten zijn lichaam en geest hem in de steek,’ zegt Schapers. ‘Hij heeft fantastisch aan zijn fysiek gewerkt, en is daardoor ook mentaal een stuk sterker geworden.’

Van de Zandschulp debuteert door zijn prestaties in New York in de top-100, en neemt bovendien 425.000 dollar aan prijzengeld mee naar huis. Zijn naam is gevestigd, hoezeer de Amerikanen er de afgelopen weken ook mee worstelden.

Over zijn toernooi in New York kan een boek worden geschreven, zegt Schapers. Nee, ook hij had de opmerkelijke zegereeks van Van de Zandschulp niet aan zien komen, maar hij weet wat zijn pupil in zijn mars heeft. Vergelijkingen met Martin Verkerk, die in 2003 uit het niets de finale van Roland Garros bereikte, gaan wat hem betreft niet op.

‘Ik ben er heilig van overtuigd dat hij dit de komende jaren kan volhouden,’ zegt Schapers. ‘Hij weet nu dat hij thuishoort op dit niveau. Dat gaat hem rust geven. Daarmee gaat hij nog heel ver komen.’