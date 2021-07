IJzeren geduld van Berrettini beloond met finaleplek in Londen

Matteo Berrettini is de eerste Italiaanse finalist bij de mannen ooit op Wimbledon. Beeld AP

Leunend op zijn vernietigende service en dodelijke forehand rekende de Romeinse nummer negen van de wereld in vier sets af met Huberts Hurkacz: 6-3. 6-0, 6-7 (3), 6-4. De 22 aces van de Italiaan werkten demoraliserend voor de 24-jarige Pool, die in de kwartfinales achtvoudig winnaar Roger Federer in drie sets de baas was. Berrettini stond geen enkele servicegame af.

Het centre court was vrijdagmiddag het decor van een debutantenbal. Zowel Berrettini als Hurkacz reikte niet eerder tot de halve finale in Londen. Maar van een gelijke strijd was geen moment sprake. Berrettini heerste, bepaalde het tempo en deelde uit, vooral in de tweede set. Het was voor het eerst sinds 2006 dat een tennisser in de halve finale op Wimbledon een ‘bagel’ (6-0) uitdeelde.

Dat Berrettini het tot de eindstrijd van een grandslamtoernooi zou schoppen, hadden velen lange tijd niet voor mogelijk gehouden. Als kind van veertien behoorde hij niet tot de grootste talenten van zijn generatie. Al zag zijn coach Vincenzo Santopadre in de fysieke sterke jongen de speler die kon breken met het stereotype Italiaanse tennisser dat vertrouwt op hoge spinballen op gravelbanen.

Geduld

Op het grootste tennispodium denkbaar werden het geduld en de vastberadenheid van Santopadre, nog altijd de coach van Berrettini, beloond. Elf jaar nadat de oud-tennisser zijn pupil had verzekerd dat hij een aanvallende speler moest worden die met zijn service kanonslagen kon produceren, beukte de 1.96 meter lange hardhitter de ene na de andere opslag voorbij de kansloze Hurkacz.

‘Ik heb in mijn jeugd altijd volledig op Vincenzo vertrouwd’, zei Berrettini in aanloop naar de halve finale tegen The New York Times. ‘Het is een van de beste dingen die ik in mijn carrière heb gedaan.’ De Italiaan, die in 2019 de halve finale van de US Open haalde, produceerde in Londen al 101 aces, veruit het meest van alle spelers.

Lange termijn

Terwijl zijn leeftijdgenoten kozen voor een tactiek waarmee ze wedstrijden op juniorenniveau konden winnen, overtuigde Santopadre Berrettini van het langetermijn project dat hij met hem voor ogen had. Ongeacht de uitslagen.

‘Voor Matteo deden zijn resultaten er niet toe. Het enige wat hij wilde was zichzelf verbeteren’, zei Santopadre. ‘Zijn kracht was dat hij begreep dat hij op de lange termijn een heel goede speler zou worden.’ Vrijdag sloeg haar maar liefst 60 winners, tegenover 27 voor Hurkacz.

‘Ik heb een paar uur nodig om te beseffen wat hier zojuist is gebeurd’, zei Berrettini die altijd zwarte enkelbraces over zijn witte sokken draagt. De breedgeschouderde Italiaan mag dan bekendstaan als de de zwaarste speler (95 kilogram) uit de top-20 van de wereldranglijst, zijn onderbenen ogen verhoudingsgewijs als twee rietjes, zo dun.

‘Mijn kuiten en enkels zijn heel zwak. Het lijkt alsof ik mijn kuiten nooit train, maar dat is niet zo. Ik kan er niks aan doen. Het is genetisch bepaald. Mijn hele familie heeft er last van.’

Terwijl het Italiaanse voetbalelftal zondag op Wembley de EK finale tegen Engeland speelt, tennist Berrettini achttien kilometer verderop de grootste wedstrijd uit zijn loopbaan tegen de Servische nummer één van de wereld, Novak Djokovic.