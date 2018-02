IJsvrij voor de Siberische beer: schaatskoorts stijgt tot grote hoogte

Terwijl natuurminnend Nederland nog in de ban is van de Duitse wolf, zijn de schaatsliefhebbers in blijde verwachting van de 'Siberische beer', het koufront dat vanaf zaterdagavond het weer in Nederland zal gaan bepalen. Met nachtvorst tussen de 5 en 10 graden en vanaf maandag ook overdag temperaturen onder het vriespunt. Opvallend stellig wisten de weermannen afgelopen dinsdag al te melden dat de arctische lucht tegen het einde van de week voor ijsdikten tot wel 10 centimeter zal zorgen.



Dat het menens is, bewijst het vaarverbod dat sinds vrijdag in Friesland is ingesteld. Ook de gemalen zijn stilgelegd om de ijsgroei niet te hinderen. En weerman Gerrit Hiemstra bracht elfstedendromers het hoofd op hol met een foto van 'ijsgroei in de Luts', het riviertje dat zo vaak spelbreker is op de route van de Tocht der Tochten.