IJsland stunt met gelijkspel tegen Argentinië: niet Messi, maar Hálldorsson is man van de wedstrijd

In de 63ste minuut van de razendspannende groepswedstrijd Argentinië – IJsland mag Lionel Messi een strafschop nemen. Het staat 1-1. Achter het doel staan duizenden hunkerende landgenoten. Hij neemt een aanloop. Hij schiet hard, maar niet genoeg in de hoek, de hoek die doelman Halldorsson heeft doorzien.

Niet Messi, maar Halldorsson is de man van de wedstrijd

‘Messi, Messi’, zo probeert het volk hem op te beuren. Maar het blijft 1-1. Een forse tegenvaller voor Argentinië, meer dan een halve overwinning voor IJsland, dat in de groep met Kroatië en Nigeria tot het einde zal blijven meedoen, zoals bondscoach Hallgrimsson had voorspeld. Argentinië weet de witte muur uit het land met de minste inwoners op het WK niet te doorbreken, en moet zelfs oppassen voor de fatale tegenaanval. IJsland kraakt steeds harder, maar blijft fier overeind. Niet Messi, maar Halldorsson is de man van de wedstrijd.

Lionel Messi voelt de massale druk van een smachtend land op zijn schouders, om de wereldtitel binnen te halen voor Argentinië. Zijn voorganger, de kampioen van 1986 Diego Maradona, staat zaterdag af en toe op van zijn luxe stoel op de tribune en zwaait dan ontspannen naar duizenden landgenoten.

Kan Messi Maradona opvolgen?

De hamvraag is: kan Messi Maradona opvolgen in zijn misschien laatste WK, nu hij volgende week 31 wordt? Dan is het eerst zaak de groep door te komen in Rusland, en dat zal niet meevallen met het stugge IJsland, het goede Kroatië en het onvoorspelbare Nigeria als tegenstanders.

Argentinië – IJsland, op een zonnige zaterdag in het stadion van Spartak Moskou, is vooral de confrontatie van Lionel Messi, de schitterende individuele teamspeler, tegen het team van IJsland, een ploeg met een ploegdiscipline zoals je die op het WK weinig tegenkomt. De Noord-Europeanen omsingelen Messi, die af en toe prachtige acties laat zien, maar die het moeilijk heeft tegen de mannen van stavast die ook nog goed kunnen voetballen.

IJsland doet goed mee. Sterker, IJsland, met al zijn fysieke kracht, met zijn topfitte voetballers, met zijn vermogen om razendsnel om te schakelen met lange passes, is in de eerste helft vaak gevaarlijker, door eerst Messi te omsingelen, door op sommige delen van het veld goed druk te zetten, en door razendsnel uit te breken.

IJsland houdt tegen, vaak massaal, geregeld met wat geluk

De eerste echte kans is voor Bjarnason, maar hij schuift de bal naast. Argentinië krijgt ondanks de goede defensie van IJsland wat het graag wil, een snelle treffer, als Agüero in het strafschopgebied bekwaam wegdraait en snoeihard met links inschiet. Maar wat eerder op de dag bij favoriet Frankrijk gebeurde, herhaalt zich hier. Het op papier betere land neemt een voorsprong, doch geeft die vrij snel uit handen. Balverlies Biglia, chaos achterin, een halve redding van de clowneske doelman Caballero, bekwaam afronden van voormalig spits van Heerenveen Finnbogason.

Na rust drukt Argentinië de tegenstander steeds verder naar achteren en houdt IJsland tegen, vaak massaal, geregeld met wat geluk. Tegen het einde krijgt menig IJslander kramp. Messi schiet net naast, twee keer, heeft talloze dribbels die net niet helemaal lukken, hij krijgt de bal vaak net niet goed genoeg terug. Het WK zal een overlevingstocht zijn voor hem en Argentinië.

