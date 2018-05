IJshockey bloeit in woestijnstad Las Vegas met een team van buitenbeentjes

Fans van de Vegas Golden Knights in Elviskostuum. Foto Getty

In de reguliere competitie maakten de Golden Knights veel indruk. Het team won meer wedstrijden dan Boston Bruins, Toronto Maple Leafs of Montreal Canadiens; iconische clubs uit klassieke ijshockeysteden die elke winter met natuurlijke vrieskou te maken hebben. IJs is in Las Vegas net zo zeldzaam als een hittegolf op Antarctica.

Vanwege de Amerikaanse aversie tegen wedden op sport zetelde er nog nooit een club uit één van de vier grote Amerikaanse sportcompetities (basketbal, honkbal, American Football en ijshockey) in de gokhoofdstad van het land. Het weerhield de steenrijke investeerder Bill Foley (73) er niet van in 2014 het Golden Knights-project te starten.

Teams uit Los Angeles (LA Kings, Anaheim Ducks), Miami (Florida Panthers) en Phoenix (Arizona Coyotes) bewezen volgens Foley dat ijshockey best kan bloeien in een stad met tropische temperaturen. De extreme populariteit van fantasy sports in de VS, oftewel online gokken tijdens het seizoen met zelf samengestelde teams, heeft de kijk op wedden op sport - en dus een sportteam in Las Vegas - losser gemaakt.

Foley sterkte zijn bid voor een NHL-club in Las Vegas in 2015 met een seizoenkaartpeiling. Binnen een dag stortten vijfduizend mensen het geld op zijn rekening. Twee maanden later was het streefgetal van tienduizend potentiële seizoenkaarthouders bereikt. Thuishaven moest een fonkelnieuwe evenementenhal worden aan de wereldberoemde Strip.

In juni 2016 stemden de NHL-clubs unaniem in met het voornemen om Foley en zijn ploeg toe te laten. De zakenman telde 500 miljoen dollar uit eigen zak neer.

Buitenbeentjes

Vorig jaar deed de club voor het eerst mee in de NHL. In allerijl moest een team op poten worden gezet. Het grootste gedeelte van de selectie verkreeg het team via de speciaal voor de Golden Knights georganiseerde expansion draft: de club mocht van elk van de dertig teams één speler contracteren. Die mochten niet komen uit de elf beste spelers van elk teams.

De Golden Knights verzamelde zo een allegaar aan afgedankte spelers, gevallen talenten en tweede keuzes. Wie aan het begin van dit jaar gokte dat de Golden Knights de Stanley Cup zouden winnen, kreeg 500 keer zijn inzet terug. Niemand rekende op direct succes. Behalve de spelers zelf, die zichzelf als de ‘Golden Misfits’ (Gouden Kneusjes) bestempelden.

Vanaf de eerste wedstrijd is het team een hecht, nagenoeg onverslaanbaar collectief vol onverwachte uitblinkers, zoals aanvaller William Karlsson. De 25-jarige Zweed scoorde voordat hij neerstreek in Las Vegas in drie seizoenen 18 keer in 183 wedstrijden. Dit jaar was hij een van de topscorers in het reguliere seizoen met 43 goals in 82 duels.

In het hart van Vegas

Het team heeft geen aanvoerder. Een bewuste keuze van coach Gerard Gallant, omdat hij tijdens de voorbereiding geen idee had wie volgend seizoen ook nog bij de club zou spelen: ‘We vertrouwden op het leiderschap in de groep. Het was het beste besluit dat we ooit konden nemen’, zei Gallant in aanloop naar de Stanley Cup-finale tegen sportzender TSN.

De club speelde de eerste thuiswedstrijd negen dagen na de schietpartij in Las Vegas op 1 oktober. Daarbij vielen 58 doden toen Stephen Paddock vanuit een hotel aan de Strip het vuur opende op een veld vol festivalgangers. In een ceremonie bij die eerste wedstrijd werd aangekondigd dat het rugnummer 58 nooit gedragen zou worden door een speler van de Golden Knights.

Sindsdien zit de club in het hart van de Las Vegas-inwoners. Tijdens het seizoen was het clublogo voortdurend te zien op de vele megaschermen in de entertainmentstad. De replica van het Vrijheidsbeeld voor hotel New York-New York kreeg bij de start van de play-offs een gigantisch Golden Knights-shirt omhangen.

Voor thuiswedstrijden is steevast geen stoel meer te verkrijgen. De seizoenskaarten voor volgend seizoen zijn al maanden uitverkocht.

Of de club dit jaar al kampioen wordt of niet, eigenaar Foley heeft slecht nieuws voor de rest van de NHL: zijn team zal volgend jaar alleen nog maar beter zijn, zei hij vorige week tegen het lokale tv-station News 3. ‘We krijgen er wat talenten bij. Onze spelers zijn straks een jaar ouder. Dit team is voorbestemd om nog vele, vele jaren goed te zijn.’