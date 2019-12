Ihattaren voorkomt afgang PSV in KNVB-beker tegen amateurs van GVVV

Mohamed Ihattaren van PSV in duel met Mart de Jong van GVVV. Beeld ANP Sport

De Brabantse club, waarbij hoofdtrainer Mark van Bommel maandag werd ontslagen, kwam in de bekerwedstrijd tegen tweededivisieclub GVVV in de verlenging met de schrik vrij. In de 118e minuut zorgde Mohamed Ihattaren voor grote opluchting in het Eindhovense kamp: 1-2.

Namens PSV opende Kosta Mitroglou vlak voor de rust de score. Na de pauze kreeg de thuisclub de betere kansen. Invaller Soufiane Laghmouchi tekende in de 84e minuut voor de verdiende gelijkmaker waarna Ihattaren in de verlenging een strafschoppenreeks voorkwam.

PSV maakte in Veenendaal opnieuw een stuurloze indruk. De kwakkelende topclub snakt naar de winterstop. Zaterdag wacht PEC Zwolle in Eindhoven nog voordat het kerstreces ingaat.

Faber liet dinsdag weten dat hij “wat andere accenten” zou gaan aanbrengen in het spel van de huidige nummer vier van de eredivisie. “Ik ben een andere trainer dan Mark”, zei hij. Van Bommel speelde altijd met drie aanvallers. Terugschakelen naar een systeem met twee spitsen is een optie, gaf Faber te kennen. In het duel met GVVV, de nummer negen van de tweede divisie, stelde hij met Ritsu Doan, Mitroglou en Cody Gakpo gewoon drie aanvallers op.

Met een schot van Ihattaren op de paal begon PSV kansrijk aan de wedstrijd. Doan verzuimde daarna de score alsnog te openen. Het schot van de Japanner was veel te slap om doelman Johan Jansen te verrassen. De GVVV-keeper liet zich in de 41e minuut wel verschalken door een houdbaar schot van Mitroglou (0-1).

Doelman Lars Unnerstall voorkwam kort na de rust de gelijkmaker met een redding op een inzet van Robin Mulder. Daarna schoot Philip Ties namens GVVV in een fraaie positie de bal over de lat.

Met Ibrahim Afellay trachtte Faber zijn zieltogende ploeg van nieuwe impulsen te voorzien. Het spel van PSV bleef echter rommelig en zonder overtuiging. Faber besloot in de verlenging alsnog een beroep te doen op Steven Bergwijn. Hij gaf de assist op Ihattaren, die vlak voor tijd trefzeker uithaalde.