Ihattaren (PSV) en Dest (Ajax) virtueel aan de bak op Fifa-toernooi

Trent Alexander-Arnold (bottom left) during his FIFA 20 match against esports player Ryan Pessoa streamed via Twitch TV. Beeld BSR Agency

Namens Ajax neemt rechtsback Sergiño Dest het vrijdagavond op tegen de winnaar van FC Kopenhagen – HJK Helsinki. Mohamed Ihattaren verdedigde woensdagavond al de clubkleuren van PSV. Vanuit zijn woonkamer vloog de 18-jarige middenvelder in de eerste ronde eruit tegen het Zweedse AIK Fotboll, dat werd bestuurd door Nabil Bahoui. De oud-speler van De Graafschap was met 4-2 te sterk voor Ihatarren.

EA Sports nodigde de Europese topclubs uit met wie het een partnership heeft. Bij PSV moesten ze meteen aan Ihattaren denken toen het verzoek binnenkwam. ‘Ik weet dat Ihattaren graag Fifa speelt. Hij was meteen enthousiast’, zegt perschef Thijs Slegers. Bij Ajax stak Dest al snel zijn vinger op toen werd gevraagd wie de club wilde vertegenwoordigen.

Steeds meer clubs hebben een e-sporter onder contract staan. Toch zijn het de profvoetballers die tijdens het Fifa-toernooi de aandacht trekken. Slegers: ‘Normaal gesproken hebben de spelers vanwege het drukke programma minder tijd. Die ruimte is er nu wel.’ Aanvoerder Cesar Azpilicueta neemt namens Chelsea deel aan het toernooi. Hij kan onder meer Trent Alexander-Arnold (Liverpool) en Vinicius Jr. (Real Madrid) tegenkomen.

Fans over de hele wereld kunnen de wedstrijden en hun favoriete spelers rechtstreeks volgen. Het toernooi, dat van woensdag tot en met zondag duurt, is te zien op streamingwebsite Twitch. Ziggo Sport zendt het toernooi in Nederland uit. De Stay and Play Cup doneert ruim 900 duizend euro (1 miljoen dollar) aan mensen die getroffen zijn door de coronacrisis.

‘We willen de mondiale voetbalgemeenschap samenbrengen met dit toernooi. Miljoenen fans kunnen zo alsnog de spanning voelen dat hun teams en hun favoriete spelers in competitie zijn. Ook al zitten we allemaal thuis’, zei Andrew Wilson namens EA Sports, dat het populaire computerspel heeft ontwikkeld.

De wedstrijden duren een stuk korter dan in het echt: twee keer zes minuten. Bovendien is de winnaar moeilijk voorspelbaar. Waar de Champions League een feestje is van de grote Europese topclubs, creëerde de organisatie bij voor een gelijk speelveld door iedere speler even goed te maken. De gamevaardigheid van de profs moet de doorslag geven.

Achter de spelcomputer was Ihattaren minder bedreven dan op het veld. Hoe hij zijn best ook deed met de virtuele versie van zichzelf, toch kon hij een vroegtijdige uitschakeling niet voorkomen.