Iga Swiatek wint voor de tweede keer Roland Garros na winst op Cori Gauff

Iga Swiatek neemt de felicitatie van haar tegenstander Coco Gauff in ontvangst. Beeld ANP / EPA

De 21-jarige tennisster had iets meer dan een uur nodig om zich te ontdoen van de drie jaar jongere Amerikaanse Gauff, die haar debuut maakte in een grandslamfinale. Met een gezamenlijke leeftijd van 39 jaar was het de ‘jongste’ finale op Roland Garros sinds 1997. Toen won Iva Majoli (19) van de pas 16-jarige Martina Hingis.

Met haar zege op Gauff evenaarde Swiatek eveneens een record deze eeuw. Ze won haar 35ste wedstrijd op een rij dit seizoen. De Amerikaanse Venus Williams was in 2000 de laatste tennisster die zo lang ongeslagen wist te blijven. Op Court Philippe-Chatrier maakte Swiatek haar status als beste tennisster van dit moment meer dan waar.

‘Druk was hoog’

Voor de tennisster uit Warschau was het tweede titel in Parijs. In 2020 mocht ze de Coupe Suzanne Lenglen ook al in de lucht steken. Toch voelde deze zege heel anders. ‘Twee jaar geleden stond ik hier ook en had ik niets te verliezen. Dat ik toen won had niemand verwacht. Nu verwachtte iedereen dat ik zou winnen. De druk was hoog.’

Swiatek is de vijfde als nummer één geplaatste tennisster in de laatste 25 jaar die haar favorietenrol weet waar te maken op het gravel in Parijs. Tegenstanders waren niet bestand tegen het hoge tempo en de zware topspinballen die ze sloeg. Swiatek hoefde in het hele toernooi slechts één set af te staan, in de vierde ronde tegen Qinwen Zheng.

Tegen Gauff werd snel duidelijk dat Swiatek in de grillige wereld van het vrouwentennis een constante factor is. In een mum van tijd wist ze Gauff, die de eerste games last van zenuwen leek te hebben, twee keer te breken en stond binnen twintig minuten met 4-0 voor. Niet veel later kon ze de set eenvoudig naar zich toetrekken: 6-1.

Vernietigende forehand

Gauff won vier jaar geleden als 14-jarige het juniorentoernooi van Roland Garros maar had geen antwoord op goede returns van Swiatek diep door het midden en de vaak vernietigende forehand die daarop volgde. ‘Wat Iga de laatste tijd op de tour heeft laten zien is ongelooflijk’, zei de nummer 23 van de wereld. ‘Ik kon vandaag niet tegen haar op.’

Gauff, de jongste grandslamfinaliste sinds de 17- jarige Maria Sjarapova op Wimbledon in 2004, kwam in de tweede set nog wel op een 2-0 voorsprong, maar moest daarna toezien hoe Swiatek orde op zaken stelde. De Poolse won vijf games op een rij en mocht bij 5-3 serveren voor de winst. Ze had voldoende aan één matchpoint.

‘Hopelijk is dit de eerste van vele finales die we op een grandslam tegen elkaar gaan spelen en wie weet lukt het me dan wel om van je te winnen’, zei Gauff.