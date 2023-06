Iga Swiatek verslaat Karolina Muchova en wint derde titel op Roland Garros

Iga Swiatek viert haar overwinning op Karolina Muchova. Beeld Emmanuel Dunand / AFP

Voor de 22-jarige Swiatek was het haar vierde grandslamtitel in vier jaar. In 2020 en 2022 was ze ook al de beste op het gravel van Parijs en in september zegevierde ze op het hardcourt op de US Open. Op Court Philippe-Chatrier maakte ze haar status als torenhoge favoriet zaterdagmiddag na een inzinking in de tweede set waar.

Swiatek leek bij een 6-1 en 3-0 voorsprong in de tweede set zonder al te grote problemen af te stevenen op haar derde titel in Parijs, maar gaf het initiatief plots uit handen. De immer zo rustige Poolse oogde gefrustreerd en maakte veel meer onnodige fouten. Muchova knokte zich terug en wist de tweede set bij 6-5 op eigen service uit te serveren.

Het was het eerste setverlies voor Swiatek op Roland Garros. Op weg naar de finale was ze nauwelijks echt getest. Ze hoefde alleen in de halve finale een tiebreak te spelen, alle andere sets won ze ruim. Maar tegen Muchova, de nummer 43 van de wereld, moest ze diep gaan om de beslissende derde set naar zich toe te trekken.

Select groepje winnaars

Swiatek voegde zich bij een select groepje van vijf speelsters die hun titel op Roland Garros met succes wisten te verdedigen. De laatste tennisster die dat lukte was de Belgische Justine Henin in 2007. Bovendien is Swiatek, na Serena Williams en Monica Seles, de derde tennisster die Roland Garros minimaal drie keer wist te winnen.

Voor de 26-jarige Muchova was het haar eerste grandslamfinale. Ze bereikte wel al eens de kwartfinale op Wimbledon (2019) en de halve finale op de Australian Open (2021), maar viel vorig jaar door een blessure ver terug. Minder dan een jaar geleden was ze afgezakt naar plek 235 op de wereldranglijst.

In de grootste wedstrijd uit haar carrière oogde ze de eerste games gespannen. Ze had moeite om onder de druk van Swiatek uit te komen, maar liet in het vervolg van de partij haar potentie zien. Met gevarieerd spel haalde ze de zo vaak onverstoorbare Swiatek uit haar ritme. Zo ontvouwde zich een spannende eindstrijd.

In de derde en beslissende set waren de verschillen klein en leverden beide speelsters meerdere keren hun servicebeurt in. Swiatek was gedurende de partij slordiger gaan spelen, maar wist richting het einde toch toe te slaan. Bij een 5-4 voorsprong brak ze Muchova opnieuw. Na 2 uur en 46 minuten pakte ze haar vierde grandslamtitel in vier grandslamfinales.