Ierse rugbyers vieren St. Patrick’s Day met een zege op de Engelsen

Blijdschap bij het Ierse rugbyteam, teleurstelling bij het Engelse. Ierland verslaat de grote broer. Beeld AP

‘Iedereen haat Engeland.’ Met deze opmerking had de Iers-Australische winger Mack Hansen de beladen derby der Britse eilanden op scherp gezet. Aan vertrouwen hadden de Ieren geen gebrek, na overwinningen op Frankrijk, Italië, Wales en Schotland. Wat er nog aan scheelde, was een zege op Engeland, The Old Enemy die in een rugbycrisis verkeert. Vorig weekend hadden de Engelsen in eigen huis een historische nederlaag tegen Frankrijk geleden: in rugbystadion Twickenham was het 53-10.

Zo’n afstraffing wilden de Engelsen in Dublin voorkomen. Op Lansdowne Road namen ze zelfs een 6-0-voorsprong na twee penalty’s van Owen Farrell, maar de hoop op een stunt duurde niet lang. Na ruim een half uur, bij een 6-3-achterstand, deed Josh van der Flier van zich spreken. De Ierse speler van het jaar gaf de bal op behendige wijze aan Dan Sheehan, die de eerste try van de wedstrijd scoorde. Kort voor rust kreeg de Engelse speler Charlie Ewels een uiterst omstreden rode kaart.

Comfortabele zege

Spelend met een man meer liepen de Ieren in de tweede helft uit naar een comfortabele zege, waardoor het de zeslandentroon overnam van Frankrijk. Ierland staat nu eerste op de wereldranglijst en is favoriet voor het WK dat later dit jaar in Frankrijk plaatsvindt. Het heeft de afgelopen drie van de vier wedstrijden van de All Blacks gewonnen, de ooit onverslaanbare ploeg van Nieuw-Zeeland. Eind vorig jaar versloeg het ook regerend wereldkampioen Zuid-Afrika. Saillant detail: de manager van Ierland, Andy Farrell, is de vader van de Engelse aanvoerder.

De kracht van het Ierse rugby is verrassend omdat Gaelic football en hurling van oudsher de grote sporten zijn op het eiland. Rugby werd vroeger gezien als een door de Engelse overheerser geïmporteerde sport. Een van de grote mannen bij de Ieren is Van der Flier, alias The Dutch Disciple. Zijn Nederlandse grootouders aan vaders zijde waren in de jaren vijftig naar Ierland gekomen om een radiatorenfabriek te openen. Eind vorig jaar werd de 29-jarige flanker verkozen tot beste speler ter wereld.