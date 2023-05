Ierse renner Healy soleert naar zege in achtste rit van de Giro

Ben Healy komt, juichend, over de finish. Beeld AP

Dat deed hij na een solo van zo’n 50 kilometer. Healy maakte eerder dit jaar indruk met een tweede plaats in de Amstel Gold Race en de Brabantse Pijl en een vierde plek in Luik-Bastenaken-Luik. Hij deed in de Giro al diverse pogingen om mee te gaan met een vroege vlucht. In de achtste rit lukte dat. Healy maakte deel uit van een kopgroep van dertien man, met ook de Nederlander Oscar Riesebeek.

De vluchters bouwden een maximale voorsprong van bijna zes minuten op het peloton op. Tijdens de eerste beklimming van de Cappuccini liep de voorsprong terug. Healy besloot er daarna vandoor te gaan. Hij pakte snel een marge van 40 seconden. Hoewel er achter hem in het peloton werd aangevallen door onder anderen Primoz Roglic, kon hij zijn voorsprong uitbouwen en de zege pakken.