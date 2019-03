Ierse keeper David Harte redt roestig Kampong

Kampong-aanvoerder Robbert Kemperman (rechts) speelde twee wedstrijden per week tijdens een wintercompetitie in Maleisië. Beeld Klaas Jan van der Weij

De Ierse keeper David Harte wordt ook wel ‘de opa van Kampong’ genoemd. Hij is pas 30, maar behoort tot de meest ervaren spelers van de regerend landskampioen in de hoofdklasse. Zondag tijdens de topper tegen koploper Bloemendaal was het Harte die zijn ploeg met geweldige reddingen op de been hield. Kampong won de wedstrijd tegen de verhoudingen in met 1-2 op sportpark ’t Kopje in de Bloemendaalse duinen.

Druk gebarend en schreeuwend stond Harte vanaf de vroege 1-0-achterstand als een regisseur in het doel. Links en rechts stuurde hij zijn teamgenoten in de defensie en op het middenveld naar de juiste posities. ‘De keeper heeft het beste zicht van allemaal. En de ploeg had de aanwijzingen ook wel nodig vandaag’, zei Harte na afloop. Dat het wat stroef liep aan de kant van de Utrechters, vond hij niet gek. ‘Na een winterstop van vierenhalve maand moeten we elkaar weer gaan vinden.’

Het was vooral tegenhouden voor Kampong, dat slordig speelde tegen Bloemendaal. De thuisploeg staat bovenaan en is erop gebrand eindelijk weer eens landskampioen te worden. Onder aanvoering van Teun de Nooijer domineerde Bloemendaal het mannenhockey tussen 2000 en 2010 met zeven landstitels, maar de ploeg staat inmiddels al negen jaar droog.

Met de Belg Arthur Van Doren heeft Bloemendaal sinds dit jaar een van de beste spelers ter wereld in de selectie. De verdediger werd in december wereldkampioen met België en bewees ook zondag weer dat er maar weinig spelers zo veel inzicht en rust hebben aan de bal. Maar hoe Bloemendaal het ook probeerde, de bal wilde er niet in. De strafcorners liepen niet en anders was daar altijd nog Harte om de bal uit de hoek te tikken.

De 1-1 van Jip Janssen viel vlak na rust uit het niets. In de laatste minuten scoorde Philip Meulenbroek de 1-2. ‘Ja, als ik eerlijk ben: zij waren wel echt iets beter’, moest keeper Harte toegeven. ‘Gelukkig heeft het team nog steeds dezelfde vechtlust als toen we een paar maanden geleden uit elkaar gingen.’

Kampong-coach Alexander Cox beklaagde zich na de wedstrijd over het drukke programma dat de internationals uit zijn ploeg hebben gehad deze winter. ‘Vierenhalve maand, dat is veel te lang. Kijk, een WK hockey in India, dat hoort erbij. Daarom begon de winterstop al vroeg. Maar daarna had een aantal spelers ook nog verplichtingen in de Hockey Pro League. Dat trekt een wissel op die jongens en dus ook op mijn ploeg.’

De Hockey Pro League is een landencompetitie die dit jaar voor het eerst wordt gehouden. Een toernooivorm die het hockey weer hernieuwd internationaal aanzien moet geven. Belangrijke Kampongspelers als Lars Balk, Jip Janssen en Björn Kellerman maakten de afgelopen twee maanden een wereldreis door Nieuw-Zeeland, Australië, Spanje en Argentinië.

‘Die Pro League moet echt anders ingericht’, zei Cox. ‘We zijn pas twee weken samen en moeten proberen zo snel mogelijk weer een hecht team te worden. Maar dat heeft tijd nodig. Die tijd hebben we nu niet door de Pro League voor je het weet is de competitie alweer afgelopen.’

Cox moest niet alleen spelers missen voor interlandverplichtingen. Harte, aanvoerder Robbert Kemperman en Martijn Havenga vertrokken voor zeven weken naar Maleisië om daar een wintercompetitie te spelen. Een lucratief avontuur een beetje te vergelijken met de Hockey India League waar voorgaande jaren Nederlandse hockeyers soms voor tienduizenden euro’s meespeelden in een verkorte competitie.

Over bedragen die in Maleisië zijn betaald, wilde Kemperman het niet hebben. Licht geïrriteerd zei hij: ‘Ik ga toch ook niet aan jou vragen wat je verdient? En geloof me: het was daar echt niet alleen lang leve de lol. We speelden veertien wedstrijden in zeven weken. Zo zag onze week eruit: drie keer per week trainen, vrijdag en zondag een wedstrijd, zaterdag vaak nog een looptraining. Alleen de maandag hadden we vrij.’

Cox was blij dat Harte, Kemperman en Havenga zich zonder blessures meldden toen ze twee weken geleden aansloten bij het eerste elftal. Het is maar de vraag of hij volgend jaar zijn spelers opnieuw toestaat zo’n avontuur aan de andere kant van de wereld aan te gaan. ‘Daar gaan we het nog over hebben. Die weken in Maleisië hoeven niet slecht te zijn, natuurlijk. Je kunt veel leren van spelen in een andere cultuur en ander team. En zoals je zag: Harte keepte geweldig en die zat daar ook.’

Dat was volgens Harte ‘niet ondanks, maar dankzij’ de zeven weken die hij in Maleisië speelde. ‘Je keept zo veel wedstrijden. Je kunt ook beter trainen als je de koude en natte wintermaanden in Nederland ontvlucht. Ik ben blij dat ik het heb gedaan. En echt niet alleen om financiële redenen.’