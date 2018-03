Ieren geven nationale feestdag glans met zege op Engelsen en eindzege in Zeslandentoernooi

Met 'de groene os' Tadgh Furlong, gepokt en gemazeld in Gaelic Football, hebben ze de sterkste speler ter wereld. Dat de Ieren zo vaak heersen in de scrums is mede aan deze gedrongen krachtpatser te danken. Goudhaantje is flyhalf Johnny Sexton. Zijn briljante en winnende dropgoal in de slotminuut tegen de Fransen was het dramatische hoogtepunt van het toernooi.



Speciale vermelding verdient ook de 21-jarige Noord-Ierse vleugelspeler Jacob Stockdale, die tegen Engeland zijn zevende try scoorde in deze editie van het Zeslandentoernooi, een record. Door de nederlaag eindigen de Engelsen op de vijfde plaats, de slechtste klassering sinds 1983. De vrees leeft dat het Eddie Jones-effect na twee voortreffelijke jaren alweer is uitgewerkt.