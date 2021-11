Iedereen telt af naar de wereldtitel, behalve Max Verstappen: ‘Helm op en racen, dat doe ik al sinds m'n 12de’

Max Verstappen (links) en Lewis Hamilton begroeten elkaar na de sprintrace op het circuit van Silverstone in juli. Beeld REUTERS

Alle cijfers in het huidige Formule 1-seizoen wijzen naar Max Verstappen als de aanstaande wereldkampioen. Hij won negen van de achttien races, startte er net zoveel van de eerste plek en hij kan zich in de laatste races zelfs een uitvalbeurt permitteren als hij dit weekeinde in Brazilië net zo domineert als vorige week in Mexico.

Op basis van enkel de statistiek is het in de eerste plaats vooral vreemd dat Verstappen niet allang wereldkampioen is. Hij leidde dit seizoen 569 van de 1061 verreden ronden. Dat komt neer op bijna 54 procent. Verstappens titelrivaal Lewis Hamilton, die na Verstappen de meeste ronden leidde, voerde het veld in slechts 14,5 procent van alle ronden aan.

Dergelijke percentages zeggen alleen weinig over het aantal vergaarde WK-punten; Hamilton heeft er ‘slechts’ 19 minder en is daarmee allesbehalve verslagen. Verstappen verloor tientallen punten door pech in races die hij hoogstwaarschijnlijk zou hebben gewonnen. In Azerbeidzjan reed hij probleemloos op de zege af, tot in de slotfase zijn achterband ontplofte. In Engeland, waar hij de snelste auto leek te hebben, viel hij in de eerste ronde uit door een clash met Hamilton.

Hamilton in 2007

Het zijn momenten die een kampioenschap in één seconde overhoop kunnen gooien. Hamilton ervoer het zelf in 2007, in zijn debuutseizoen. Met nog twee races te gaan leidde hij het kampioenschap met ruim met 12 punten, in een tijd toen een overwinning nog 10 in plaats van de huidige 25 punten opleverde.

Bij de voorlaatste race in China viel hij uit doordat hij te lang doorreed op versleten banden. Vervolgens werd hij bij de slotwedstrijd in Brazilië onder meer getroffen door versnellingsbakproblemen. Hij kwam niet verder dan de zevende plek, waardoor hij de titel op één punt misliep.

Het zijn de scenario’s die Verstappen huiverig maken iets te zeggen over zijn titelkansen. Eerder dit seizoen zag hij door clashes met Mercedessen in Engeland en Hongarije in twee races een voorsprong van ruim dertig punten op Hamilton veranderen in een achterstand. Scherpte is tot de laatste meter cruciaal in het huidige, langste Formule 1-seizoen ooit (22 races).

De druk op Verstappens schouders, net 24 jaar, is enorm. Hij wapent zich ertegen door vooral niet iets anders te doen. ‘Ik verwacht van mezelf het beste’, zei hij donderdag in een videogesprek met de Nederlandse pers. ‘Zo is het vanaf het begin van mijn carrière. Dus op dat gebied verandert er niet veel.’

Helm op en racen

Voor Verstappen is strijden om karttitels niet heel anders dan vechten om het hoogste in de koningsklasse van de autosport. ‘Je moet consistent zijn en zoveel mogelijk races proberen te winnen. Dat maakt het leven veel makkelijker qua punten en is in elke categorie hetzelfde.’ Dat de wereld nu met hem meekijkt, maakt het niet anders. ‘Want als ik mijn helm opzet, draait het om wat ik doe in die auto. Dat was ook al zo toen ik twaalf was.’

Verder beleeft hij de apotheose zo ontspannen mogelijk. Bij de Amerikaanse GP, die hij knap won, had hij tussen de bedrijven door zo’n veertien uur voetbalgame Fifa gespeeld, verklapte zijn teambaas Christian Horner bij het Britse Sky. Tussen de races in Mexico en Brazilië door bezocht hij zijn Braziliaanse schoonfamilie. Hij ontmoette voor het eerst drievoudig F1-kampioen én schoonvader Nelson Piquet in levenden lijve. Ze hadden het vooral niet over racen gehad, benadrukte Verstappen.

Als het wel over racen gaat, is hij enkel bezig met de volgende wedstrijd. Zo kan hij niet dromen over de titel, zei hij, waardoor hij gefocust blijft. Hoewel dat fantaseren wel voorzichtig begint, bleek in Brazilië. Hij gaf weg dat hij bij de titel zijn startnummer 33 volgend jaar inruilt voor nummer 1. ‘Hoe vaak krijg je die kans?’, zei hij. Het nummer voor de wereldkampioen is sinds 2014 niet meer gebruikt.

Sprintrace in Brazilië

Op weg naar die titel kan hij in Brazilië een belangrijke slag slaan. Er zijn dit seizoen nog maximaal 107 WK-punten te verdienen. In São Paulo liggen de meeste voor het oprapen. Op het Interlagos-circuit wordt de derde en laatste sprintrace van het seizoen verreden. Die korte race van een half uur vervangt op zaterdag de reguliere kwalificatie. De winnaar verdient drie WK-punten. Daar kunnen met winst in de ‘gewone’ race op zondag nog eens maximaal 26 punten (25 punten voor zege, 1 punt voor snelste raceronde) aan worden toegevoegd.

Met winst in die twee races loopt het gat tussen Verstappen en Hamilton op tot minimaal 26 punten. Hij zou dan op papier bij een van de laatste drie races in het Midden-Oosten zelfs kunnen uitvallen en alsnog WK-leider blijven.

Verstappens titelkansen zijn ook verbonden aan de prestaties van Hamilton, de statistisch beste Formule 1-coureur ooit. Hamilton voorspelde na de race in Mexico al dat hij waarschijnlijk alle resterende races moet winnen om Verstappen van de titel te houden. Op basis van zijn huidige seizoen lijkt dat nagenoeg onmogelijk.

Enkel in het begin van het seizoen won de zevenvoudig kampioen twee keer op rij. Verstappen kan nog meer hoop putten uit Hamiltons statistieken als die vergeleken worden met voorgaande seizoenen. Hamilton won in 2021 vooralsnog vijf GP’s. Nooit stond hij sinds het begin van de Mercedes-hegemonie in 2014 op zo weinig zeges na achttien races. Het gemiddeld aantal punten per race van Hamilton – 16,31 – is zijn laagste score in de afgelopen acht seizoenen.

Verstappen beleeft op alle fronten juist zijn beste seizoen ooit. Zijn gemiddelde (17,36 punten) is ruim vier punten hoger dan zijn persoonlijk record uit 2019. Met nog één zege heeft hij in zijn achtste F1-seizoen (hij reed 137 GP’s in zijn loopbaan) net zoveel wedstrijden gewonnen als in de zeven daarvoor. Hij veroverde dit jaar negen van zijn in totaal twaalf polepositions en stond nooit zo vaak op het podium (14 keer).

Verstappen zelf is niet bezig met al die getallen, zei hij donderdag. De rekensom richting het slot is voor hem simpel: ‘Als ik elke keer voor Hamilton finish, komt hij ook niet in de buurt’.