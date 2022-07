Iedereen dezelfde bidons en rijstkoeken – wat de renner niet bevalt is voor het publiek

Camiel Aldershof, ploegarts van DSM, reikt de Italiaanse renner van Team DSM Alberto Dainese het etenszakje aan bij de ravitaillering. Beeld Klaas Jan van der Weij / de Volkskrant

Het wordt stil in de ravitailleringszone als het peloton op een licht hellende weg komt aangefietst. Net waren de verzorgers van de wielerploegen, ieder met drie á vier tasjes met gekoelde drank en eten om de schouder, nog ontspannen met elkaar aan het kletsen. Nu staan ze geconcentreerd klaar aan de rechterkant van de weg. In hun uitgestrekte rechterhand bungelt één etenszakje, de linkerhand omklemt de hengsels van de andere tasjes.

Camiel Aldershof, ploegarts van het Nederlandse Team DSM, ziet ‘zijn’ eerste renner uit het peloton opdoemen. Doordat de weg enigszins stijgt, is diens snelheid niet te hoog en pakt hij soepel het zakje aan. Meteen brengt Aldershof het volgende tasje van linker- naar rechterhand. Binnen tien tellen zijn hij en zijn collega, vijftig meter verderop, ‘los’ en hangen zeven etenszakjes om de nekken van evenveel DSM-renners.

Altijd weer een spannend moment, vertelt Aldershof. ‘Soms, als het niet anders kan, moeten we uitdelen als ze met 60 kilometer per uur voorbij komen. Da’s echt gevaarlijk.’

Ingevroren gels

In elke Touretappe, dus ook deze veertiende, zaterdag van Saint-Étienne naar Mende, is een stuk van de route afgezet voor publiek voor een veilige overdracht van de zakjes. Elders op de route mogen op hete dagen zoals nu overal bidons worden uitgereikt. Met een elastiek zijn dan vaak ingevroren gels of pantykousen met ijsklontjes aan de flessen vastgemaakt.

Door een sportdrank gesponsorde bogen met ‘Ravitaillement début’ en ‘Ravitaillement fin’ markeren begin en einde van de circa 400 meter lange verzorgingsstrook na 89 kilometer koers en nog 100 te gaan. Voor en na de zone mogen de renners alles wat niet van hun gading is, bidons, repen, mierzoete sportgel, weggooien. De kinderen van het stadje ten zuiden van Le Puy-en-Velay rapen alles op.

Wat DSM in de etenszakjes doet, is de uitkomst van een algoritme, vertelt Lieke Dommerholt, voormalig topvolleybalster, nu de sportdiëtiste van de wielerploeg. ‘Van elke renner en renster van Team DSM hebben we gedurende jaren heel veel data verzameld. Denk aan aantal uren slaap, stresslevel, lactaatniveau, hartslag, gewicht natuurlijk en het wattage dat hij of zij onder verschillende omstandigheden trapt.’ Data-analisten laten daar een mede met hoofdsponsor DSM – het chemieconcern dat steeds meer nadruk op gezondheid en voeding legt – ontwikkeld algoritme op los.

Wat eruit rolt is, wat Dommerholt personalized nutrition noemt. Oftewel individueel inzicht over wat elke renner nodig heeft aan voeding. In de winter, tijdens een trainingskamp, voor een eendagsklassieker en voor de grootste koers van allemaal, de Tour de France.

Handige drukknoop

De weg van de ravitailleringszone mag dan omhoog lopen, de snelheid waarmee de nog zeven in koers zijnde DSM-renners langskomen biedt teamarts Aldershof onvoldoende tijd om een administratie te raadplegen van de individuele voorkeuren. ‘Personalized nutrition’ is vooral iets van rondom de koers. In alle zakjes zit daarom hetzelfde: een bidon met alleen isotone sportdrank en eentje, gemarkeerd met een streepje bovenop, met daaraan eiwitten toegevoegd. ‘Dat is zodat renners al tijdens de koers kunnen herstellen’, legt Dommerholt uit. ‘Voor een grote ronde is dat extreem belangrijk, want ze moeten de volgende dag weer een prestatie leveren.’

Verder zit een rijstkoek in het zakje met een handige drukknoop, een fruitreep, een reep met chocoladesmaak, een uitknijpbare verpakking met energiegel, een klein blikje cola en, onmisbaar op de warme dagen deze Tour, een ijspanty: ijsklontjes in een kous om in de nek te leggen. ‘Hoewel de werking hetzelfde als een gel is, heeft een reep onze voorkeur’, zegt Dommerholt. ‘Daarin zitten vezels, eiwitten en het is meer maagvulling. Een hele dag louter vloeibaar voedsel tot je nemen is lastig vol te houden.’

Plakkerige spul

Veel renners in de Tour hebben voor hun neus, op het stuur, een lijstje geplakt dat ze eraan moet herinneren om de zoveel kilometers te eten en te drinken. Een vorm van lowtech waar DSM-diëtiste Dommerholt een beetje om moet grinniken. ‘Dat deden wij járen geleden ook.’ De renners van de ploeg weten volgens haar inmiddels bijna intuïtief wanneer ze wat tot zich moeten nemen. ‘Voldoende koolhydraten binnenkrijgen is het allerbelangrijkst’, stelt de sportdiëtiste. ‘Dat is de brandstof voor de motor van het lichaam, maar die brandstof gaat snel op, dus die moet je tijdig bijvullen anders kom je man met de hamer tegen.’

De ijzeren regel is 90 gram koolhydraten per uur. ‘Daar hebben we zo veel mee geoefend dat het ook niet nodig is om de renners via de fietscomputer te waarschuwen. Die 90-per-uur zit in hun systeem.’ De verpakking van de endurance bar met chocoladesmaak vermeldt 30 gram koolhydraten waarvan 14 gram suiker. Het grootste deel van de 90 gram moet dan ook uit de bidon komen. ‘Maar op deze warme dagen’, legt sportarts Aldershof uit, ‘doen we daar de helft minder in, want de renners drinken veel meer.’

Waar DSM dan weer niet voor heeft gekozen, in tegenstelling tot veel andere ploegen, is om dezer dagen bidons met alleen water te vullen. Niet om te drinken, maar zodat de renner zichzelf verkoelend nat kan spuiten. Dat risico is Aldershof te groot. Het gevaar bestaat dat renners in de hectiek van een Touretappe, afgeleid door warmte en vermoeidheid, een volle fles energiedrank over hun hoofd gieten. ‘Dat wil je echt niet, dat plakkerige spul over je heen.’