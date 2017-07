Ieder doelpunt lijken de gezichten grauwer te worden: 'Appie was gewoon het zonnetje'

'Voetbal is leuk'

Ajax gaat de komende dagen proberen het vizier richting de duels met Nice te manouvreren, al houdt coach Keizer er rekening mee dat sommige spelers daar dan nog niet klaar voor zijn. 'Dan gebruiken we andere jongens. Dat is geen oordeel of veroordeling. Als je niet klaar bent, is dat te begrijpen. En als je na een dag verder kan dan houd je evengoed van Appie.' Keizer, gepromoveerd van Jong Ajax naar het eerste, oogst lof voor zijn communicatie en houding. Hij informeerde over hoe 'met dit soort processen' om te gaan, maar handelt vooral 'op gevoel', met steun van zijn staf. 'We praten veel met elkaar.' Er wordt veel gehuild tijdens die groepsgesprekken. Keizer wil dat de lach uiteindelijk terugkomt. 'We willen aanvallend voetbal spelen en dat doe je met plezier, met een lach.'



Hij komt zo toch weer uit bij Nouri, die hij vorig seizoen bij Jong Ajax al onder zijn hoede had. 'Voetbal is leuk. Als iemand voetbal leuk vindt, is het Appie.'