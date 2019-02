Idrissi van AZ kiest voor toekomst bij nationaal elftal van Marokko

Oussama Idrissi in actie voor AZ tegen VVV Venlo. Beeld VI Images

Idrissi meldde zich eind vorig jaar voor het eerst bij de Marokkaanse selectie. ‘Om te proeven, gesprekken te voeren en te kijken hoe het eraan toegaat’, zei hij toen. Ook de talentvolle Ajax-verdediger Noussair Mazraoui koos nog niet zo lang geleden voor Marokko. In tegenstelling tot Mazraoui, die de jeugdselecties van het land van zijn ouders doorliep, speelde Idrissi al wel in het shirt van Oranje.

De keuze van Idrissi, geboren in Bergen op Zoom, en Mazraoui uit Leiderdorp, past in een trend. Marokkaans-Nederlandse voetballers, met potentie om ooit voor het Nederlands elftal uit te kunnen komen, kiezen steeds vaker voor Marokko.

Lange tijd kwamen jonge Marokkaanse-Nederlanders zoals Ibrahim Affelay en Khalid Boularouz liever uit voor het Nederlands elftal. ‘Zelfs in Marokko vonden ze het slim dat ik voor Nederland had gekozen, want dan was er tenminste toch nog een Marokkaan op het WK’, zei Boulahrouz in een interview met de Volkskrant.

Maar het Nederlands elftal is geen vaste waarde meer op de belangrijkste eindtoernooien en ontbrak ook op het afgelopen WK in Rusland. Daar zaten wel vijf in Nederland geboren spelers in de Marokkaanse selectie: Sofyan Amrabat, Karim El Ahmadi, Nordin Amrabat, Mbark Boussoufa en Hakim Ziyech.

Jong talent

Sinds 2010 is de Marokkaanse bond steeds meer nadruk is gaan leggen op de scouting van jonge talenten in Europa, zei 35-voudig international Boulahrouz. ‘Dat Afellay en ik veel voor Oranje gingen spelen was een harde wekker voor ze.’

Volgens voormalig bondscoach Dick Advocaat moet de KNVB ook eerder actie ondernemen om potentiële internationals met een dubbele nationaliteit te behouden voor Oranje. Hij hoopt dat de bond lessen trekt uit de keuze van Ziyech en Amrabat voor Marokko.

Uit de reactie van de KNVB: ‘Idrissi was nog niet in beeld bij Oranje, maar toen hij voor Jong Oranje uitkwam hebben Art Langeler en Erwin van de Looi wel al met hem gesproken over een toekomst als international bij Oranje. Uiteindelijk bepaalt de speler in kwestie zelf welke kant hij op gaat. Spelers die een dubbel paspoort hebben maken in een geval als dit uiteindelijk zelf de keuze. De KNVB zal die keuze altijd respecteren.’

Idrissi zou eind maart al zijn debuut kunnen maken in de kwalificatiewedstrijd voor de Afrika Cup tegen Malawi.