‘Idioot’ rijke medailleoogst roeiers bij WK door combinatie van individuele aanpak en teamgevoel

Melvin Twellaar en Stef Broenink na hun winnende race in de finale tweemans skiff. Beeld ANP

Nederland was altijd een degelijke roeinatie, met bijna altijd medailles op grote titeltoernooien en zo nu en dan goud. Maar aan het WK-optreden van dit jaar was niets degelijks. Nederland toonde zich een jaar voor de Olympische Spelen dominant, met dank aan individualisering én groepsgevoel.

‘Idioot’, noemt Karolien Florijn de score van de WK in Belgrado. Was zij vorig jaar nog de enige voor wie het Wilhelmus klonk, ditmaal waren haar al vier boten voorgegaan. ‘Van een aantal boten had ik wel een medaille verwacht, maar dat er zo veel gewonnen is, heeft me verrast’, zegt de skiffeur, die zondagmiddag als eerste Nederlandse roeier een wereldtitel op een olympisch nummer prolongeerde.

Ook haar broertje Finn en diens ploeggenoten Lennart van Lierop, Tone Wieten en Koen Metsemakers in de mannen-dubbelvier veroverden op het Servische Sava-meer goud. Hetzelfde gold voor de mannen-dubbeltwee met Melvin Twellaar en Stef Broenink, de vrouwen-tweezonder met Ymkje Clevering en Veronique Meester en de vrouwen-vierzonder (Marloes Oldenburg, Hermijntje Drenth, Tinka Offereins en Benthe Boonstra). Florijn: ‘Dat is ongekend en zegt iets over de breedte van het Nederlands team.’

Team van fysiologen

De medailleoogst bij deze WK (er werd ook driemaal zilver veroverd) valt niet los te zien van de werkwijze van bondscoach Meenhorst, meent Florijn. In Tokio was hij degene die de mannen-dubbelvier naar goud begeleidde en na die Zomerspelen kreeg hij de regie over het complete bondsprogramma. ‘Met hem is er een heel team aan fysiologen samengekomen die iedereen heel individueel begeleiden en monitoren’, zegt Florijn, die na haar 2.000 meter over het Servische water nauwelijks vermoeid oogde.

Al is hij de architect van het WK-succes, toch was Meenhorst zelf ook verrast hoe goed het ging. Nederland prijkte bovenaan in het medailleklassement, zelfs nog voor roeigrootmacht Groot-Brittannië. ‘Ik moet het zelf ook nog even laten bezinken. Tot deze WK hadden we met Nederland in totaal maar zeven keer WK-goud in een olympische bootklasse gewonnen, en nu komen daar in één keer vijf bij. Dat is ook idioot.’

Hij zag hoe de afgelopen week alles wat hij in de training zag zich ook vertaalde naar de finales. ‘Je weet van tevoren niet of het niveau steeds deze medailles waard is, maar het bleek honderd procent te kloppen.’

In grove lijnen veranderde Meenhorst twee belangrijke zaken bij zijn aantreden als hoofdbondscoach in 2021. Twee dingen, die in eerste instantie met elkaar in tegenstrijd lijken: hij maakte van de roeiselectie één groot geheel én knipte het op in de kleinst mogelijke brokjes.

Eén nationale roeiselectie

Meenhorst maakte een eind aan de scheiding die bestond tussen boordroeiers en scullers: tussen de roeiers met één riem in de hand en zij die met twee riemen roeien. Zij hadden in het verleden eigen coaches, eigen trainingsprogramma’s en opereerden feitelijk los van elkaar. Hetzelfde gold voor de mannen en vrouwen. Ook die kloof dichtte hij op de Bosbaan. Sindsdien is er één nationale roeiselectie.

Dat samenvoegen van roeiers en begeleiders is gewoon efficiënt, vertelt hij. ‘In het verleden gingen de vrouwen apart op trainingskamp en de boordroeiers en scullers bij de mannen ook. Dan is het voor de staf praktisch heel lastig om samen te werken. Nu kan dat wel. Dat is heel waardevol, want we kunnen zo sneller leren van elkaar en doorontwikkelen.’

Tegelijkertijd zorgde Meenhorst voor een veel meer op maat gesneden benadering van zijn sporters. Als uitgangspunt voor de trainingsprogramma’s nam hij de schema’s die zo succesvol waren in Tokio, maar niet als sjabloon dat over alle roeiers wordt gelegd. ‘Het gaat erom om iedereen individueel beter te maken. In de details van het programma passen we het per persoon aan.’

Op het water is de individualisering ook letterlijk terug te zien, zeker in de winter. Dan moet iedereen zich bewijzen in de skiff, de eenpersoonsboot waarin Florijn zich in Belgrado wederom zo ongenaakbaar toonde. Gebaseerd op de individuele prestaties probeert Meenhorst combinaties van roeiers uit, totdat hij het zo soepel in elkaar klikt dat er een bemanning van wereldklasse gevonden is.

Onderlinge concurrentie

Niet de boot is daarbij het uitgangspunt, maar de kwaliteit die de combinatie van roeiers kan leveren. Daarom deed Nederland op de WK niet mee met een vrouwen-acht: Meenhorst verwachtte meer van de vier-zonder. Vanuit dezelfde gedachte werd Lennart van Lierop, Europees skiffkampioen, op de WK in de dubbel-vier geplaatst: met hem erbij was de kans op de zege groter.

Meenhorsts benadering leidt, zeker in de voorbereidingsmaanden, tot grote onderlinge concurrentie. De Nederlanders bestrijden elkaar continu in de skiffjes voor de plekken in de meest voor olympisch goud kansrijk geachte boten. ‘Daardoor stuwen we elkaar op’, constateert Florijn.

Dat is het effect dat Meenhorst beoogt. ‘Iedereen weet als ze tegen elkaar racen: hier hangt iets van af. Dat stimuleert, maar ik zorg er wel voor dat er geen angst ontstaat, dat het in een gezonde setting gebeurt.’

Uiteindelijk komt het ondanks die onderlinge concurrentie toch op samenwerking en teamgevoel aan, weet Meenhorst. ‘Ik probeer toch iedereen als één groep te laten functioneren.’ Dat geldt voor de verschillende boten, waar de bemanning unisono aan de riemen trekkend over het water moet gaan, maar ook voor de complete begeleidingsstaf. En daarom voelt de dominantie van zijn roeiers niet als zijn verdienste. ‘Omdat we alles samen doen, is dit het resultaat. Dit is echt een team effort.’