Huntelaars dilemma: klimmen op de topscorerslijst aller tijden of Schalke 04 redden

Klaas-Jan Huntelaar schiet in blessuretijd de 2-1 tegen FC Twente binnen. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

De term ‘supersub’ doet Huntelaar eigenlijk tekort. De doelpuntenmachine hapert nog altijd niet. Met twee treffers in de blessuretijd tegen FC Twente bezorgde de veteraan Ajax donderdagavond drie belangrijke punten in de titelstrijd. Daarmee kwam zijn totaal in het profvoetbal op 364 goals.

Toch is het de vraag of Huntelaar betrokken zal blijven bij de strijd om de landstitel. Schalke 04, de club waar hij evenveel jaar (zeven) en bijna evenveel wedstrijden (240 bij Schalke, 257 bij Ajax) afwerkte als in Amsterdam, poogt hem over te halen tot een terugkeer, in een wanhoopspoging om degradatie af te wenden. Kort nadat hij zijn aanstaande afscheid van het profvoetbal aankondigde, zit de ervaren doelpuntenspecialist plots met een dilemma.

Club van 150

Huntelaars treffer tegen PEC Zwolle (4-0, op 12 december) gaf hem vlak voor de jaarwisseling al toegang tot een van de meest exclusieve gezelschappen in het vaderlands voetbal. Hij werd de vijftiende speler in de eredivisiegeschiedenis die de magische grens van honderdvijftig goals bereikte.

Een maand later, na twee treffers tegen ADO den Haag (2-4) en de twee late goals bij Twente, staat Huntelaar met 154 goals inmiddels al op plek 12 in de topscorerslijst aller tijden. Alleen Willy van der Kuijlen (311 goals), Ruud Geels (265), Johan Cruijff (215), Kees Kist (212), Tonny van der Linden (204), Henk Groot (194), Peter Houtman (178), Sjaak Swart (175), Leo van Veen (175), Cor van der Gijp (162) en Wim Kieft (158) scoorden meer competitiedoelpunten. Met zijn treffers tegen Twente passeerde Huntelaar voormalig Oranje-collega Dirk Kuijt (153 goals), Henk Bosveld (152) en Hallvar Thoresen (152) binnen het selecte schuttersgezelschap.

Ondanks de komst van recordaankoop Sébastien Haller lijkt Huntelaar in de resterende achttien eredivisiewedstrijden als pinch-hitter of back-up nog een paar plekken te kunnen klimmen op deze bijzondere lijst. Hij heeft vier goals nodig om Kieft te evenaren op plek 11, iets wat haalbaar lijkt. Zelfs Van der Gijp op plek 10 is niet buiten zicht, met acht goals voorsprong.

Huntelaar is namelijk het toonbeeld van efficiëntie, zelfs wanneer je hem vergelijkt met Nederlands grootste doelpuntenkanonnen. Huntelaar had slechts 230 eredivisiewedstrijden nodig om tot zijn 150 goals te komen. Hij speelde immers negen jaar in buitenlandse competities. Daarmee is hij het lid van de 150-club met de minste duels achter zijn naam. Zijn moyenne van 1,51 gespeelde eredivisiewedstrijd per gemaakte goal wordt door slechts vier spelers uit dit gezelschap overtroffen: Groot (1,39), Van der Gijp (1,42), Cruijff (1,43) en Geels (1,48).

Twee pieken

Huntelaars loopbaan kent qua productiviteit twee flinke uitschieters naar boven. Tussen de zomers van 2005 en 2008 noteerde hij drie seizoenen op rij waarin hij tot minstens 36 doelpunten kwam. Met zijn topscorerstitels in de seizoenen 2005-’06 (bij Heerenveen en Ajax) en 2007-’08 (Ajax) is hij nog altijd de laatste eredivisiespeler die twee keer tot topschutter werd gekroond.

Maar Huntelaars allerbeste seizoen bewaarde hij voor Schalke 04. In het seizoen 2011-’12 stond er geen maat op The Hunter. Hij scoorde 48 keer in 48 officiële duels. In Gelsenkirchen groeide hij uit tot clublegende. Tussen 2010 en 2017 zijn er slechts vier spelers die tot meer Duitse competitiegoals komen. Met 82 goals hoeft Huntelaar alleen Robert Lewandowski (151), Thomas Müller (85), Pierre-Emerick Aubameyang (85) en Marco Reus (84) voor zich te dulden en behoort hij tot de absolute Bundesliga-royalty.

Afscheidsdilemma

Gezien zijn heldenstatus bij Schalke 04 zijn de twijfels bij Huntelaar begrijpelijk, wanneer hem na afloop van Twente - Ajax wordt gevraagd of hij het laatste halfjaar van zijn profloopbaan in Amsterdam afmaakt. Een mogelijke landstitel is een stijlvol afscheidscadeau, of gaat hij toch in op de roep vanuit Duitsland om zijn buitenlandse clubliefde te redden?

Het is namelijk een puinzooi in Gelsenkirchen. Schalke 04, waarmee Huntelaar vier keer in het eindtoernooi van de Champions League en drie keer in de Europa League uitkwam, verkeert in zwaar weer. Een eerste degradatie in het 57-jarig bestaan van de Bundesliga dreigt voor de gevallen topclub. Die Königsblauen staan na 15 speelrondes op een erbarmelijk puntentotaal van 7, op liefst 6 punten afstand van een veilige plek op de ranglijst. De doelpunten van Huntelaar zijn dus meer dan welkom in Duitsland.