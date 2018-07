Huntelaar over fit blijven op zijn leeftijd en CL-plaatsing: ‘Het is net als met mijn groente, alles moet op de juiste spanning staan’

Met de komst van Blind en Tadic is Ajax rijper maar nog best jong, vindt Klaas-Jan Huntelaar. Woensdagavond beginnen de Amsterdammers aan een lange mars die moet leiden naar de Champions League.

Een een tikje beurs, maar tegelijkertijd gerijpt Ajax kruist woensdagavond voor het eerst de degens met de Oostenrijkse bekerwinnaar Sturm Graz in de eigen Johan Cruijff ArenA. Volgende week woensdag is de return in Graz. Inzet is kwalificatie voor de laatste voorronde voor de Champions League (CL) tegen het Belgische Standard Luik.

Dat lijkt geen onoverkomelijke route, maar het recente verleden bewijst dat Ajax in deze periode zelden tot aansprekende prestaties komt. De laatste drie seizoenen liep het telkens beroerd af in de CL-voorronden. Rapid Wien, FK Rostov en Nice zijn qua naam en historie inferieur aan Ajax, maar bleken toch te sterk.

Tal van Ajacieden hebben pas 45 minuten aan oefenwedstrijden in de benen door het WK, door blessures of doordat ze pas net aangetrokken zijn. Ajax hoopt dat de toegenomen ervaring en kant-en-klare kwaliteit in de selectie dankzij het aantrekken van Premier League-spelers Tadic en Blind compensatie biedt.

In de spits zal de bijna 35-jarige Klaas-Jan Huntelaar staan. Hij is de rijp­ingsexpert van de club. In velerlei opzicht. Met vrienden bestiert hij een moestuin. Ondanks de hete zomer groeit hun groente en fruit uitstekend. ‘Kwestie van genoeg water en aandacht geven’, zegt Huntelaar lachend terwijl hij een flinke courgette van een plant trekt.

Leven in het moment

Hij is zuinig op zijn lijf in de hitte, maar slaat geen training over. ‘Het is net als met die groente, je moet alles precies op de juiste spanning hebben staan. Dat is de moeilijkheid met deze wedstrijden die enorm vroeg in het seizoen zijn, maar waarbij de belangen enorm zijn. Ajax hoort in de Champions League. Maar dat vindt elke zichzelf respecterende topclub natuurlijk.’

Huntelaar, die in 87 Europese wedstrijden vijftig keer doel trof, keerde een jaar geleden terug in Amsterdam. Acht minuten deed hij mee in de CL-voorronde tegen het Franse Olympique Nice, dat uiteindelijk te sterk bleek. In zijn eerste Ajax-periode ging het in CL-voorrondewedstrijden mis tegen FC Kopenhagen (2006-2007) en Slavia Praag (2007-2008).

Van een trauma wil hij niets weten. ‘Het heeft geen zin om iets negatiefs mee te nemen. Elke keer heb je een nieuwe kans. Zo moet je het benaderen: leven in het moment. De omstandigheden zijn telkens onvergelijkbaar.’

Huntelaar: ‘Ik ga door tot ik geen toegevoegde waarde meer heb. Dit spelletje is veel te mooi.’ Foto ANP

Rijpere ploeg

Een jaar geleden voelde het noodlot dat Abdelhak Nouri trof nog kakelvers. Destijds kwamen er ook geen imposante versterkingen, Ajax had juist ingeleverd aan ervaring en kwaliteit door het vertrek van aanvoerder Klaassen, terwijl verdediger Sánchez in de wachtkamer zat voor een transfer.

Nu is spits Dolberg geblesseerd geraakt aan zijn buikwand en zijn er meer spelers die worstelen met (wedstrijd-)fitheid, onder wie de nieuwkomers Blind en Tadic, hoewel zij volgens coach Ten Hag wel inzetbaar zijn. Nestor Huntelaar, vorig seizoen soms tobbend met spierblessures, denkt er klaar voor te zijn. Hij bewees de voorbije twaalf maanden zijn waarde. Veelvuldig daalde er lof van Ten Hag en diens voorganger Keizer op hem neer, leidend tot een extra contractjaar tot de zomer van 2020. Dat hij dan stopt, is niet in beton gegoten. ‘Ik ga door tot ik echt geen toegevoegde waarde meer heb. Dit spelletje is veel te mooi.’

De aanvaller juicht de investering in ervaring toe. ‘De ploeg is rijper. Maar als je het afzet tegen de selecties van clubs uit andere Europese competities, nog best jong’, vindt Huntelaar die in Spanje, Italië en Duitsland speelde. ‘De meeste Nederlandse clubs zijn ingericht op verkoop, terwijl een goede mix van leeftijden heel belangrijk is om resultaat te halen. En resultaat levert óók geld op.’

Routiniers

Er lijkt sprake van een landelijke tendens. PSV wist de contracten van routiniers Zoet en De Jong te verlengen, Feyenoord huurt de eerder naar Southampton vertrokken Clasie. Een gezonde ontwikkeling, meent Huntelaar. ‘Je ziet zoveel goede spelers die in grote competities niet aan de bak komen. Die clubs halen er tien en dan hopen ze dat er twee of drie het waarmaken. De rest verpietert min of meer. Zonde.’

Ajax zat lang op een ander spoor: ruim baan voor de jeugd, incasseren zonder (stevig) te investeren. Huntelaar: ‘In de voetballerij is er niet één manier, vind ik. Aan een filosofie vasthouden is lastig, omdat de markt continu verandert. Het moment bepaalt. Ik vind het goed hoe Overmars (directeur voetbalzaken, red.) handelt. Nu er meer ervaren spelers zijn, is het makkelijker een bepaalde lijn aan te geven. Een jonge speler wil net iets liever laten zien wat-ie allemaal kan met een bal, is wat meer op zichzelf gericht, wat heel logisch is. Het mag vaak sneller, zakelijker.’

Huntelaar wijst op zijn eerste periode als Ajacied toen hij zelf tot de jongeren behoorde. ‘Toen werden Stam en Davids gehaald, die waren goud waard voor ons. Als Stam nog wat buikspieroefeningen ging doen, dan deed je mee. Davids was ook een trainingsbeest en in de wedstrijd een killer. Vooral mentaal maak je een stap.’