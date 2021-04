Huntelaar had als landskampioen afscheid kunnen nemen, maar zal degraderen met Schalke

Klaas-Jan Huntelaar weet niet te scoren tegen SC Freiburg. Zijn ploeg verloor met 4-0. Beeld EPA

Klaas-Jan Huntelaar heeft altijd gezegd te kicken op de extremen in het voetbal. Zo beschouwd is hij bezig aan een passende afscheidstoernee. Met de Duitse topclub Schalke duikt hij de diepte in. In enorme, lege en daardoor wat naargeestig aanvoelende stadions voltrekt zich de ondergang. Degradatie is onafwendbaar. Met abominabele cijfers en dito voetbal.

Toen de 37-jarige spits drie maanden geleden de aanstaande kampioen Ajax inruilde voor zijn oude club, waren de kansen op handhaving al troebel. Sindsdien is Schalke bestuurlijk onthoofd en staat met de onervaren Dimitrios Grammozis de vierde coach van het seizoen voor de groep, terwijl de achterstand en de schuldenlast verder zijn opgelopen.

De 1-0-winst vorige week op Augsburg bracht een sprankje hoop, maar afgelopen zaterdagmiddag voetbalde middenmoter SC Freiburg de Koningsblauwen weer finaal ondersteboven. Komende dinsdag tegen Bielefeld kan het doek definitief vallen.

Huntelaar gaf alles, ook al kreeg hij in 85 minuten amper een bruikbare bal en veroorzaakte hij een strafschop die Freiburg de 2-0 opleverde in de 22ste minuut. In een zielloze tweede helft werd het ook nog 3-0 en 4-0 door Freiburg-aanvoerder Günter, die dit seizoen nog niet scoorde, maar zich in een experimenteel fieldlab waande, zoveel vrijheid kreeg hij.

Asgrauw

De volgende dag is de stemming op het trainingscomplex in Gelsenkirchen asgrauw. Schalke groeide de laatste decennia steeds verder uit zijn oorspronkelijke mijnwerkersjas. Maar met 13 punten achterstand en nog vijf duels te gaan, kan niemand om het noodlot heen.

‘De sfeer is nu wel op het dieptepunt sinds ik hier ben’, zegt Huntelaar zondag kort na de uitlooptraining. ‘Toch probeer ik de moed erin te houden. Zeg ik tegen de jongens dat we dinsdag voor de winst moeten gaan.’

Wie door het Ruhrgebied rijdt, ziet elke drie minuten wel een auto met een S04-sticker op de achterklep. De teloorgang gaat door merg en been. Huntelaar ziet net zoveel schoonheid in diepe droefenis als in dolle vreugde. Alleen is dit verdriet niet helemaal tastbaar, want fans ontbreken in stadions en op het trainingscomplex. ‘Alleen via de digitale weg kunnen ze laten blijken hoe ze zich voelen. Ik vind het voor hen vreselijk wat er gebeurt.’

Door een kuitblessure stond hij twee weken geleden tegen Bayer Leverkusen pas voor het eerst aan de aftrap. Hij scoorde direct en na de winst op Augsburg zei hij er nog in te geloven. ‘Je hoopt op een energie-explosie’, zegt hij zondagmiddag. ‘Maar tegen Freiburg liep het weer niet.’

Hij kan zich niet heugen ooit eerder een strafschop te hebben veroorzaakt. ‘Het was nogal ongelukkig. Tja, dat kan er dan ook nog wel bij.’

Grote namen

Naast Huntelaar herbergt Schalke nog meer grote namen. Shkodran Mustafi speelde nog drie wedstrijden op het WK 2014 voor Duitsland dat toen wereldkampioen werd. Arsenal betaalde in 2016 41 miljoen euro voor hem. Voor die laatste club kwam ook Sead Kolasinac recentelijk nog uit, terwijl oud-Heerenveen-speler Mark Uth in oktober 2018 nog basisspeler was voor Duitsland tegen Nederland.

‘Ze zijn vaak niet fit, maar verdienen toch enorme salarissen. En voor de rest zijn het vooral nietszeggende spelers’, stelt oud-speler en analyticus Youri Mulder. Hij spreekt nog geregeld medewerkers van Schalke. ‘Er is geen voetbal en daadkracht meer in de clubleiding. Schalke is een olietanker. Met 100.000 leden en bijna net zoveel stromingen is het lastig een draai te maken.’

Terwijl Schalke de enige club was die alleenheerser Bayern München schrik aanjoeg. ‘De potentie is enorm, na Bayern heeft Schalke de hoogste kijkcijfers, de meeste fans en de beste jeugdopleiding.’

De fans zijn murw gebeukt, proeft Mulder. Eigenlijk kan alleen Huntelaar nog iets goed doen. Hij wordt geprezen om zijn beslissing om Ajax, op dat moment strijdend op drie fronten, te verlaten voor Schalke. Huntelaar heeft er geen spijt van. ‘Ik ga niet graag voor de makkelijke weg, maar voor de uitdaging. Als je het kunt omdraaien dan heb je echt iets moois bewerkstelligd. Maar ik wist dat dit scenario ook mogelijk was.’

Gebogen hoofd

Ajax kan over een week kampioen worden. Misschien niet voor een mensenmassa, maar wel in een dampende, feestende kleedkamer zou Huntelaar afscheid hebben kunnen nemen als profvoetballer met zijn tweede officiële landstitel. Nu zal dat met gebogen hoofd zijn na een potje om des keizers baard bij de vermoedelijke mede-degradant FC Köln in een leeg RheinEnergiestadion.

Anderzijds is het wel een adieu als basisspeler, en niet als spaarzame invaller. ‘Steeds bijna negentig minuten ergens voor vechten is de essentie van voetbal voor mij.’

Gek genoeg is de cirkel ook rond, aan het begin van zijn loopbaan degradeerde hij met De Graafschap. Zowel De Graafschap als Schalke hoopt hem alsnog te verleiden een seizoen door te gaan. Al die speculaties over zijn toekomst is wat hem nog het meeste tegenstaat. ‘Ik ga gewoon eerst dit seizoen helemaal afmaken.’