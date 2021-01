Huntelaar: ‘Ajax is me lief, maar ik wil Schalke dolgraag helpen op het hoogste niveau te blijven’

Klaas Jan Huntelaar tijdens een wedstrijd tegen FC Twente in de Eredivisie. Beeld BSR Agency

Hij begeeft zich in een heel ander krachtenveld, beseft hij. Schalke groeide de laatste decennia eigenlijk te hard om te degraderen, de stress is er enorm. ‘Ik heb wakker gelegen van de keuze, maar ik houd van actie, van avontuur. Ajax is me lief, maar ik wil Schalke dolgraag helpen op het hoogste niveau te blijven. Ik denk dat daar ook genoeg kwaliteit voor is.’

Huntelaar werd ongeveer anderhalve week geleden benaderd door Schalke waar hij eerder al zeven jaar voor speelde, een halfjaar langer dan voor Ajax. Hij vergeleek het met kiezen tussen twee kinderen, en koos voor het kind dat zijn ervaring de komende vier maanden het hardst nodig zal hebben. ‘Ik ben de laatste jaren steeds meer met anderen bezig. Vind ik interessant. Ik wil eraan meehelpen dat alle meningen samenvloeien tot een plan.’

De 37-jarige spits zal niet alleen een rol spelen in de kleedkamer, maar ook op het veld. ‘Het wordt echt testen waar ik sta. Bij de fysieke testen bij Ajax scoorde ik heel goed, ik voel me topfit.’

Hij bewees in zijn laatste wedstrijd voor Ajax zijn waarde tegen FC Twente met twee doelpunten in de slotfase. Schalke-coach Gross hoopt de Nederlander ondanks een lichte kuitblessure zo snel mogelijk op te stellen.

Huntelaar: ‘Ik zie het als een ultieme laatste finale, buigen of barsten, alles of niets; heerlijk.’