Hubert Hurkacz in kwartfinale van Wimbledon tegen idool Federer

Hubert Hurkacz uit Polen viert het bereiken van de kwartfinale van Wimbledon, nadat hij de Rus Daniil Medvedev in vijf sets heeft verslagen. Beeld EPA

Hubert Hurkacz deed als kind aan basketbal en motorcross, maar besloot te gaan tennissen toen hij Roger Federer op televisie zag. Woensdag neemt de 24-jarige Pool het in de kwartfinale van Wimbledon op tegen zijn idool. Het is de eerste keer dat de nummer 18 van de wereldranglijst de laatste acht op een grandslamtoernooi bereikte.

‘Ik weet dat jullie er ook van genieten om naar Federer te kijken’, zei Hurkacz tegenover de volgepakte tribunes na zijn overwinning in vijf sets op de Rus Daniil Medvedev (6-2, 6-7 (2), 6-3, 3-6, 3-6). Hurkacz snapt dat het Centre Court de woonkamer van de achtvoudig Wimbledonwinnaar is. ‘Toch hoop ik ook op een beetje support van jullie’, grapte hij.

Tegen Medvedev boog Hurkacz dinsdag een 2-1-achterstand in sets knap om, nadat de partij maandagavond was gestaakt vanwege de regen. De Pool leidde de vierde set met 4-3 en pakte bij de herstart direct twee games (6-3). Na een vroege break in de vijfde set leunde de 1.96 meter lange speler op zijn goede service. Medvedev, de nummer twee van de wereld, maakte in de beslissende set slechts vier punten op diens harde opslag.

Door de uitgestelde partij in de vierde ronde moet Hurkacz het tegen de 39-jarige Federer doen zonder de gebruikelijke rustdag. Al is dat volgens de vijftien jaar oudere vedette nauwelijks een excuus. ‘Die gasten zijn jong, zij herstellen snel. Het mag geen probleem voor ze zijn’, zei de Zwitser met een knipoog na zijn gewonnen partij maandag laat op de avond.

De kwartfinales op Wimbledon bestaan uit een ongewoon veld. Naast Hurkacz is het ook voor Márton Fucsovics, Denis Shapovalov, Karen Khachanov, Felix Auger-Aliassime en Matteo Berrettini de eerste keer dat zij tot de laatste acht op het heilige gras van Londen behoren. Ter vergelijking: Federer plaatste zich voor de achttiende keer voor de kwartfinales op Wimbledon. Novak Djokovic voor de twaalfde keer.

De nummer één van de wereld neemt het woensdag op tegen Fucsovics, de Hongaarse mondiale nummer 48. In Londen wordt al rekening gehouden met een grootse ontknoping: Federer en Djokovic kunnen elkaar op zijn vroegst in de finale treffen. Twee jaar geleden hield de Serviër Federer, die twee matchpoints onbenut liet, op zijn favoriete ondergrond na vijf sets af van zijn negende titel.

De kans lijkt klein dat Hurkacz, die tot dit jaar nooit verder kwam dan de derde ronde op een grandslamtoernooi (Wimbledon 2019), zijn droomvlucht in Londen voortzet en zijn idool verslaat. Dat lukte hem in 2019, op het masterstoernooi van Indian Wells, in elk geval niet. Het was de enige ontmoeting tussen de twee. Tegen Federer staat hij voor de grootste uitdaging uit zijn carrière. Hurkacz: ‘Het zal een leuke partij worden.’