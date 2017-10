HSV Hoek wint penaltyserie die ze eerst hadden verloren - en die daarna opnieuw moest

ABBA-principe

Nog twee uur en dan begint de replay van de penaltyreeks. Die moet worden overgenomen omdat het ABBA-principe (niet om en om, maar eerst partij A, dan twee keer partij B) dat scheidsrechter Nagtegaal toepaste niet reglementair bleek.



Reinerie geeft toe: het is de club een beetje boven het hoofd gegroeid. Sinds bekend werd dat de reeks moest worden overgenomen, is precies gebeurd wat hij vreesde: het werd een mediaspektakel. Ofwel: 'Penaltygate'.



Reinerie: 'Ik heb familie in de kop van Noord-Holland. Die belden me vanochtend. 'We komen hoor', zeiden ze.' Hij zucht: 'Een paar weken terug is een lid van onze vereniging getrouwd met een prinses uit Maleisië. Kregen we ook allerlei media over de vloer. Nu dit weer. Ik hoop dat ze de volgende keer voor het voetbal komen.'