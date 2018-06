Hordespringster Nadine Visser reist opeens de wereld rond: ‘Het is nu vooral uitvinden hoe mijn lichaam ermee omgaat’

Doha, Sjanghai, Boston, Rome. Sinds Nadine Visser de zevenkamp verruilde voor het hordelopen trekt ze de wereld over. Volgende halte: de FBK Games in Hengelo, zondag

De Nederlandse Nadine Visser, Michelle Jenneke (Aus) en Cindy Roleder (Dui) op de 60 meter horden bij de WK indoor in maart in Birmingham Foto Foto AFP

Als zondag bij de Fanny Blankers-Koen Games het startschot van de 100 meter horden klinkt, vliegt Nadine Visser uit het startblok. Ze zal over de tien hekjes van 84 centimeter spurten en zich, borst vooruit, over de finish werpen, precies zoals ze dat vorig jaar deed in Hengelo. De overeenkomsten op de baan verhullen de verandering die de 23-jarige Noord-Hollandse doormaakt: van veelbelovend zevenkamper naar veelbelovend hordeloper.

In 2017 liep ze wedstrijden in Den Haag en Lisse voordat ze naar Hengelo kwam. Dit jaar ging ze een stuk verder van huis. Ze nam begin mei deel aan de Diamond League in Doha en Shanghai en liep twee weken geleden bij een straatrace in Boston. Donderdagavond was ze bij de Diamond League in Rome, waar ze vierde werd. ‘Ik ben vooral aan het reizen. Ik ben even twee dagen op Papendal, waar ik mijn trainingsgroep zie, en dan ga ik weer weg’, vertelt ze.

Vliegtuig in, vliegtuig uit, het is nieuw voor Visser. Het volgt op haar beslissing om de zevenkamp vaarwel te zeggen en zich op de horden toe te leggen. Meerkampers hebben maar een paar internationale wedstrijden per seizoen, een EK of een WK en de Hypomeeting in het Oostenrijkse Götzis. Specialisten reizen heel de wereld over. Bijna elke week is er wel een topwedstrijd, van Azië tot Afrika en van Noord-Amerika tot Europa.

Vissers overstap naar de horden kwam niet als een verrassing, ondanks haar zevende plaats op de zevenkamp bij de afgelopen WK. In haar hoofd tekende het naderende afscheid van de meerkamp zich steeds helderder af, al maakte ze pas dit voorjaar bekend dat ze als hordespecialist verder zou gaan.

Er is geen duidelijk moment geweest dat ze de knoop doorhakte, zegt Visser. Zo geleidelijk was het besef gekomen. ‘Zolang de onderdelen in de meerkamp vooruitgingen, vond ik dat heel leuk. De laatste tijd groeide het gevoel dat het hordelopen steeds beter ging, terwijl ik dat gevoel bij andere onderdelen van de meerkamp steeds minder had.’

Het indoorseizoen had ze gebruikt om voor te sorteren. ‘Ik heb nog één 60 meter sprint gedaan, maar verder de hele winter als hordeloper getraind.’ Als eerste had ze de hoogspringtrainingen eraan gegeven. ‘Ik heb dat onderdeel nog nooit zonder pijn gedaan, dus dat was meteen van de baan.’

Aan het einde van de winter won ze, voor de buitenwereld nog als zevenkampster, brons op de 60 meter horden bij het WK indoor in Birmingham. Ze kwam zo in beeld bij de organisatoren van de Diamond League, een serie wedstrijden waarvoor alleen wereldtoppers worden uitgenodigd. Even twijfelden Visser en haar coach Bart Bennema of ze in zowel Doha als Shanghai moest lopen. Was dat niet wat te veel? ’Toen zei Bart: je moet het doen, als je die kans krijgt. Je moet het ervaren, dus ga gewoon.’

Zo reed Visser begin mei van het vliegveld naar haar hotel door de hoofdstad van Qatar. De skyline een tikje grootser dan die van Lisse. ‘Ik reed in Doha langs al die mooie hoge gebouwen en voelde me bevoorrecht dat ik mijn werk mocht doen in allemaal mooie steden.’

Op de wedstrijddag werd ze teruggeworpen in de realiteit. Ze liep 12,94 en werd daarmee zevende. Een tegenvallend resultaat, vond ze.‘Normaal ging ik naar Lisse en wat andere wedstrijdjes om erin te komen, maar nu was het meteen serieus. Daarom viel het me tegen in Doha. Ik moet erin groeien. Het weekend erna was het al dik een tiende beter.’

Het voelde eventjes vreemd dat ze voor die krappe 13 seconden meer dan zes uur in het vliegtuig had gezeten. Als zevenkampster kon ze een tegenvallend resultaat altijd opvangen met zes andere onderdelen. Die waren er nu niet. Het enige wat restte was een vlucht naar Shanghai om het nog eens te proberen. Ze schudde het gevoel snel van zich af. ‘Het is iets waar je je op instelt.’ In Shanghai liep ze 12,78, slechts een fractie langzamer dan haar beste prestatie van 12,78, gelopen tijdens haar laatste zevenkamp in Götzis.

Visser had opgekeken tegen het vele reizen. Nog niet zo lang geleden was ze dagen voor een trip al bezig met inpakken, routes plannen en tijden checken. Nu heeft ze daar geen tijd meer voor. ‘Ik heb nu nog maar een paar wedstrijden gehad, maar ik vind het nu al gemakkelijker gaan dan ik had verwacht. Er zal heus wel een moment komen dat ik eventjes in een dipje kom en moe ben. Dat is niet erg. We hebben nog alle tijd tot de EK atletiek in Berlijn in augustus. Het is nu vooral uitvinden hoe mijn lichaam ermee omgaat.’