Hordeloopster Nadine Visser neemt na tien jaar afscheid van bondscoach Bart Bennema

Nadine Visser in actie tijdens de halve finale 100 meter horden op de elfde dag van de EK in 2022. Beeld ANP

Wat Ad Roskam, tot het einde van dit jaar technisch directeur bij de Atletiekunie, betreft zijn alle opties voor haar toekomst bespreekbaar. ‘Het maakt uiteindelijk geen moer uit waar onze sporters trainen, als ze maar medailles winnen.’

Haar aankondiging van de breuk met Bennema plaatste Visser dinsdag op haar instagrampagina. ‘Na tien jaar zeg ik vaarwel tegen Bart als mijn coach. Dit is een moeilijke beslissing geweest na zo’n lange samenwerking’, schreef ze in het Engels.

Het is niet uit onvrede dat Visser breekt met Bennema, weet Roskam. ‘Tien jaar is extreem lang’, zegt hij. ‘Meestal is de houdbaarheidsdatum tussen sporter en coach na zo’n vijf tot acht jaar wel bereikt. Daarna zie je vaker dat een atleet iets nieuws zoekt, zonder al te weten wat.’

In die situatie bevindt Visser zich. Dit jaar liep ze de WK-finale mis en strandde op de EK op 0,01 seconde van het brons. Het was een teleurstelling, al kon ze het verklaren uit een verstoorde seizoensstart. Ze worstelde in het voorjaar met een hamstringblessure, net als in het olympisch jaar. Desondanks kwam ze in Tokio nog in de finale. Dit keer werkte haar lichaam minder goed mee met het herstel. Roskam: ‘Na een moeizaam seizoen wordt de nieuwsgierigheid naar iets anders nog wat eerder gewekt.’

Mogelijke bondstrainers

De komende periode zal Visser bepalen hoe ze haar toekomst op de atletiekbaan vorm wil geven. Dat gebeurt in overleg met de Atletiekunie, want misschien kan Visser wel terecht bij een van de andere bondstrainers. ‘We gaan de verschillende opties nog verkennen, maar we hebben op Papendal nog meer goede hordecoaches.’

Roskam noemt Ronald Vetter, die als meerkampcoach goed bekend is met de discipline. Dat geldt ook voor oud-meerkamper Ingmar Vos, die sinds een dik jaar als talentcoach werkt. En wellicht zijn er anderen met expertise vanuit het sprinten. ‘Hordelopen is heel technisch, maar elke meerkamp- en sprintcoach heeft er ervaring mee.’ Bennema zelf is daar een voorbeeld van. Hij was aanvankelijk bondscoach voor de meerkamp, in die hoedanigheid kreeg hij Visser onder zijn hoede. Pas de afgelopen vijf jaar legde zij zich uitsluitend op het hordelopen toe.

Een leven na Papendal

Visser kan ook zonder bondscoach verder en zich voegen bij een Nederlandse coach buiten het bondssysteem of bij een groep in het buitenland. Roskam staat overal voor open, al is hij de man die de afgelopen jaren nadrukkelijk aanstuurde op een centralisering van het topsportprogramma op Papendal. Het terrein in de Arnhemse bossen is het centrale expertisecentrum én de spil van de bondsprogramma’s, geeft Roskam toe, maar: ‘Het is géén centraal dogma. We hebben niet voor iedereen de ideale coach op Papendal.’

Er zijn er meer die de afgelopen jaren met de zegen van de Atletiekunie Papendal vaarwel zeiden. Zo traint discuswerpster en kogelstootster Jorinde van Klinken in Amerika aan de Universiteit van Oregon. En vorig jaar verkaste Dafne Schippers eveneens van Bennema naar oud-bondstrainer Wigert Thunnissen en krachttrainers Collin Dam en Martijn Hoekstra. Ze maakt nog wel gebruik van verschillende faciliteiten op Papendal.

Sifan Hassan vertrok van Papendal na de Spelen van 2016. Zij ging naar het Nike Oregon Project in de Verenigde Staten en dat is nog steeds haar thuisbasis, ook nadat het project zelf vanwege het dopingschandaal rond coach Alberto Salazar werd stopgezet.

Dankzij haar sponsor Nike kan ze haar coach Tim Rowberry betalen, maar ook vanuit Nederland kan de tweevoudig olympisch kampioene op financiële steun rekenen. Vanzelfsprekend worden de kosten voor uitzending naar EK’s en WK’s door de bond betaald, maar ook de trainingskampen die vlak ervoor plaatsvinden worden gefinancierd. En de Atletiekunie trok de portemonnee voor een hoogtekamer in Hassans huis. ‘Zo pikken we er elementen uit waarbij we helpen. We komen twee keer per jaar bij elkaar en hebben tussendoor ook voortdurend contact.’

Zo’n scenario is ook denkbaar voor Visser. Zij heeft niet zoveel financiële armslag als Hassan, maar kan wel rekenen op sponsorinkomsten en dus de steun van de Atletiekunie. Hoe het ook zal uitpakken, zorgen hoeft ze zich niet te maken over haar toekomst, denkt Roskam. ‘Nadine is zo goed, die kan overal terecht.’