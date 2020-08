Hordeloopster Femke Bol meldt zich onbevreesd aan de top

Femke Bol blijft verrassen. De 20-jarige atlete won zondag de 400 meter horden tijdens de wedstrijden voor de Diamond League in Stockholm. Het was voor Bol haar eerste zege in dit internationale circuit.

Ze is lang. Dun. Onbevreesd. Pas 20 jaar en ze wordt door haar coach nu al een toekomstig wereld- en olympisch kampioene genoemd. Femke Bol was vorig jaar nog een onbekende naam in de atletiekwereld. Dit seizoen gaan haar tijden de wereld over. Zondag liep Bol bij haar debuut op de 400 meter horden in een Diamond League-wedstrijd meteen naar de winst. Ze won de wedstrijd in 54,68 seconden en heeft dit seizoen de vier snelste tijden ter wereld op die afstand staan.

Het wereldrecord van de Amerikaanse Dalilah Muhammad van 52,16 gaat nog een stuk harder. Maar volgens haar coach Laurent Meuwly kan Bol nog veel stappen maken. ‘Femke heeft alles in zich om een groot kampioen te worden. Ze is een ideale atlete voor de 400 meter horden, haar profiel is perfect. Wie deze tijden neerzet op zo’n jonge leeftijd kan nog veel bereiken.’

De Zwitserse coach werd twee jaar geleden naar Papendal gehaald om samen met Bart Bennema het sprint- en hordenprogramma te begeleiden. Meuwly is ook de hoofdcoach van de estafettes. Onder Meuwly zette Bol de stap naar de wereldtop. Maar haar juniorencoach Bram Peters, nu de assistent van Meuwly, zag het potentieel van Bol al bij de atletiekclub in Arnhem. Hij zag haar voor het eerst lopen toen ze 15 was.

Bol was toen net bij haar jeugdclub in Amersfoort weg gegaan om serieuzer te trainen. Haar uithoudingsvermogen en passie voor de sport vielen toen al op. ‘Ze was bereid om veel op te geven. Maar het was in die tijd nog een heel dun meisje. Ze had amper spieren en droeg nog een brilletje. Vijf jaar later zie je een sterke volwassen vrouw staan. Ze is voor niemand bang en is heel taakgericht.’

Onbevreesd

Die onbevreesde houding is belangrijk in het hordelopen, zegt Peters. ‘Als je je laat opnaaien door wat iemand naast je doet, verlies je je focus en is het klaar. Er kan van alles gebeuren. Iemand naast je raakt een horde die bijna in je baan valt. Je moet in zulke situaties koel te blijven. Dat doet Femke goed.’

Bol waagde zich in haar jeugd nog niet aan hordelopen. De groeiende ledematen waren in haar pubertijd veel te klunzig om over hekjes te springen. Toen ze zich er vorig jaar toch aan waagde, ontwikkelde Bol zich razendsnel. In haar derde race over 400 meter horden versloeg ze meteen de Europees kampioen Lea Sprunger. Op de WK atletiek in Qatar bereikte ze de halve finale en ze plaatste ze zich voor de Olympische Spelen van Tokio. In Doha haalde ze met de vrouwen van de 4x400 meter ook de WK-finale en een olympisch ticket.

In de periode dat de atletiekbaan op Papendal dicht bleef vanwege het coronavirus, trainde Bol veel in het bos. Haar coaches denken dat ze daar profijt bij heeft gehad. Ze stapte fitter dan ooit de baan weer op. Bol verbrak op Papendal het 22 jaar oude Nederlandse record op de 400 meter horden. Ze liep met 53,79 bijna een seconde sneller dan de oude toptijd van Ester Goossens, die de nationale toptijd in 1998 op 54,62 zette.

Meuwly gelooft dat het nog veel sneller kan dan 53,79. Bol springt met haar lengte van 1.84 makkelijk over de hordes van 76 centimeter hoog. Waar sommige vrouwen soms 16 of 17 passen tussen de hordes nodig hebben, heeft Bol er maar 15 nodig door haar lange benen. Het doel is om haar naar 14 passen te brengen. ‘Technisch valt er nog een hoop bij te schaven. Ze brengt te veel tijd in de lucht door. Omdat ze zo lang is zweeft ze er makkelijk, maar ook te hoog overheen. Soms wel 30 centimeter te hoog. Het moet nog allemaal wat agressiever en dichter op de hordes’, zegt Meuwly.

Aan het eerste deel van haar race is veel gesleuteld. Met succes. Op de WK in Doha liep Bol nog 26,2 seconden op de eerste 200 meter. Nu is dat al 25,5 seconden. Om Bol sneller te maken, moet ze ook nog wat sterker worden. Bol is met haar 54 kilo en lengte van 1.84 meter slank gebouwd. ‘Ze zal nooit de sterkste worden, het is geen sprintster. Maar ze kan wel iets meer spieren erbij gebruiken. Over twee tot drie jaar zal ze er een stuk sterker uitzien. We willen het niet te snel veranderen. Je moet wennen aan een nieuw lichaam. Eén kilo per jaar is genoeg.’

Met de sprongen die Bol in korte tijd maakte, was het uitstel van de Spelen voor haar niet zo’n domper. Met een jaar extra training is ze misschien wel nog beter.