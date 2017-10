Hoosbuien Suzuka houden Verstappen in de pit tijdens belangrijkste training

Wel zal Verstappen in ieder geval fitter beginnen aan de race in Japan dan aan die in Maleisië. Voor de start voelde hij zich op het circuit van Sepang al ziekig. In de uren na de race werd hij alleen maar beroerder. Zijn racezege kon hij daarom niet echt vieren. 'In Tokio heb ik vooral op bed gelegen', zei hij.



Niet dat hij er ook maar een seconde over peinsde niet te starten in Maleisië: 'Zelfs met een gebroken been was ik ingestapt. Ik laat niemand anders in die auto rijden.'