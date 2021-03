Hoopvolle testdagen voor Max Verstappen, ‘maar geen garanties’

Max Verstappen in actie. Beeld AFP

Omdat de F1-auto’s voor dit jaar grotendeels gelijk zijn gebleven, kregen de teams met slechts drie testdagen in Bahrein minder oefentijd dan ooit. Het nam niet weg dat iedere testkilometer cruciaal was op de woestijnbaan waar ook het seizoen wordt afgetrapt. De technici waren door racefederatie FIA gedwongen de auto’s op aerodynamisch vlak enigszins aan te passen, wat een aanzienlijk effect had op de snelheid en bestuurbaarheid.

Rommelige start Mercedes

De winter is door de renstallen gebruikt om de gevolgen van die ingrepen zo klein mogelijk te houden. De afgelopen dagen moest blijken of datgene wat op de tekentafel was bedacht ook werkte in de praktijk. Vanuit dat oogpunt kon titelverdediger Mercedes de testdagen vrijdag niet slechter beginnen. Het team miste meteen een halve dag door een versnellingsbakprobleem. In de dagen daarna bleek de zogenoemde W12 lastig besturen. Zelfs zevenvoudig wereldkampioen Hamilton worstelde er mee; hij spinde twee keer.

Het was een verschil met voorgaande seizoenen, toen er bij het testen een aura van soevereiniteit hing rond de Duitsers. Verstappen wilde weinig woorden wijden aan de rommelige seizoenstart van de titelconcurrent. ‘Ik zat zelf in de auto, dus had niet veel tijd om me bezig te houden met Mercedes’, zei hij zondag via een videoverbinding vanuit Bahrein. ‘We hadden ons eigen plan en dat ging allemaal gewoon goed.’

Maar ook als hij naar zijn eigen team kijkt, heeft hij redenen om optimistischer naar het nieuwe seizoen toe te leven dan een jaar geleden. Toen bleek zijn auto bij het uitproberen opvallend wispelturig. Pas later werd de oorzaak gevonden: data uit Red Bulls windtunnel bleken inaccuraat, waardoor onderdelen niet werkten zoals verwacht. Het team herstelde in de loop van het seizoen de fouten. Mercedes was toen al niet meer te achterhalen op de ranglijst.

Verstappen zegt dat zijn nieuwe auto ‘meer in balans’ voelt. ‘Hij is vanaf het begin iets makkelijker te besturen dan in de afgelopen jaren. Het voelt wat betrouwbaarder aan. Dat is natuurlijk altijd fijn, want dat wil je als coureur.’ Daarnaast heeft Honda zijn krachtbron flink verbeterd. Zondagmiddag noteerde Verstappen de snelste tijd van de drie testdagen. In totaal legde hij meer dan 203 ronden af, goed voor zo’n 1.100 kilometer.

Ook andere coureurs zagen de vooruitgang bij Verstappens team. Zo omschreef Lewis Hamilton Red Bull zondag als ‘een ander’ beest dan vorig jaar vanwege de sterker ogende auto, in combinatie met de komst van de gelouterde Sergio Pérez als nieuwe teamgenoot van Verstappen. ‘En ze hebben de laatste race van vorig seizoen gewonnen, dus ik verwacht dat ze meteen er zullen staan’, aldus Hamilton, die rekent op ‘een lang, mooi gevecht’ om de titel.

Zo veel mogelijk kilometers

Verstappen zelf was terughoudend over zijn titelkansen. Volgens hem is Mercedes ‘gewoon’ de favoriet. Simpelweg omdat het team al zeven seizoenen op rij ongeslagen is. De 23-jarige coureur benadrukte verder dat het ging om oefenrondjes die weinig zeggen over de pikorde in de koningsklasse; het draait bij het testen voornamelijk om zo veel mogelijk kilometers maken.

Rondetijden zeggen weinig, omdat de teams bijvoorbeeld niet van elkaar weten hoeveel brandstof ze aan boord hebben. ‘Het geeft dus geen garanties’, zei Verstappen over de bemoedigende testdagen. ‘We moeten gewoon blijven doorwerken.’ Zijn team moet volgens hem vooral scherp blijven in wat het langste Formule 1-seizoen ooit zal worden, met 23 geplande races en de coronapandemie als grote onzekere factor.

Verstappen liet desgevraagd overigens weten dat hij inmiddels is gevaccineerd tegen het virus. Daarbij had hij niet gebruikgemaakt van het aanbod van Bahrein om al het F1-personeel te vaccineren. Hij had zijn prik voor vertrek naar het oliestaatje al gekregen. ‘In Europa’, zei hij. ‘Uiteindelijk moet iedereen het toch krijgen’, legde hij uit. ‘En we reizen veel, dus het is ook beter voor de mensen met wie we in contact komen.’

Verder is Verstappen vooral blij dat de testdagen weer achter de rug zijn, want eindeloos rondjes rijden om zo veel mogelijk data te verzamelen is niet zijn hobby. Hij wil racen. In de tien dagen tot de start van het eerste raceweekeinde zal in de Red Bull-fabriek de laatste hand worden gelegd aan de RB16B. ‘En dan zien we in de kwalificatie voor de eerste race wel waar we staan.’