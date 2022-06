Hoopgevend voetbal, maar Oranje wil top zijn als het straks moet

Memphis Depay (rechts) scoort de winnende treffer tegen Wales dinsdagavond. Beeld Guus Dubbelman/ de Volkskrant

Vorm

Italië gaat niet eens naar het WK, Frankrijk en Engeland dreigen te degraderen uit de hoogste klasse van de Nations League. Nederland? Het enige topland met tien punten na vier van de zes groepsduels in de landencompetitie, en dat hadden er twaalf moeten zijn, benadrukte bondscoach Louis van Gaal, die sinds zijn rentree in augustus dertien interlands ongeslagen is. Elf goals gemaakt in de Nations League, zes tegen. Dat is te veel. ‘Maar als je er telkens eentje meer maakt dan de tegenstander, is er niets aan de hand’, citeerde Van Gaal een oude voetbalwet.

Van Gaal toonde zich tevreden over de acceptatie van het nieuwe spelsysteem, 3-4-3, dat de speelwijze zal zijn op het WK in Qatar. De ploeg lijdt te veel balverlies. Ook dinsdag tegen Wales (3-2), toen verdediger Jordan Teze naar het middenveld dribbelde, de bal verspeelde en de mannen achter hem halfslachtig ingrepen.

Het besef is daar dat vorm van nu weinig zegt over november, met een WK midden in het clubseizoen. Daarbij gaat een transferperiode in met veel verhuizingen. Het gonst van geruchten en overal zijn verhalen, over Noa Lang en Wout Weghorst, Frenkie de Jong, Jurriën Timber, Steven Bergwijn en talloze anderen. Matthijs de Ligt: ‘Deze wedstrijden zeggen niets, behalve dat je ergens mee bezig bent.’

Selectie

De WK-selectie van 26 voetballers in plaats van 23, op verzoek van de bondscoaches, krijgt gestalte, al is het spannend op veel plekken, te beginnen bij de doelman. Mark Flekken bekritiseerde zijn eigen spel, Tim Krul haakte met een kwetsuur af, Justin Bijlow was al geblesseerd en Jasper Cillessen, normaliter eerste keus, kon niet meedoen tegen Polen (blessure) en reageerde tegen Wales matig op de schuiver van Johnson.

Verdediger Jordan Teze ging te vaak in de fout en oogde gespannen. Hans Hateboer, tweede keuze achter Dumfries als ‘wingback’ op rechts, werd halverwege gewisseld op de ‘dode rechterkant’, zoals Van Gaal zich uitdrukte. Krachtbron Denzel Dumfries blies liederlijk leven in de flank. Weet Owen Wijndal zich te mengen in het gewoel op links? Wout Weghorst of Luuk de Jong als spits voor Plan B? Wie is de balvaste spits die aanspeelpunt blijft? Brian Brobbey is kandidaat, maar die speelde met Jong Oranje. Vincent Janssen is terug, na vijf jaar.

Middenvelder Guus Til speelde nauwelijks een rol, hoewel hij gangmaker is in de groep. Even liet Van Gaal zich meedrijven op chagrijn, toen de vragen gingen over Gini Wijnaldum. Diens ontbreken blijft mysterieus, al ‘levert’ hij dan niet bij PSG. Van Gaal zag aparte kwaliteiten bevestigd, zoals de samenwerking tussen de aanvallers Steven Bergwijn en Memphis Depay, of het creatieve talent van Noa Lang, die zelfs binnen het strafschopgebied kan dribbelen, een specialiteit die bijna is verdwenen, zoals de Belgische bondscoach Martinez onlangs constateerde. Van Gaal vindt dat zijn ploeg verder is dan in 2014, mede dankzij beter begrip van het systeem.

Sfeer

Telkens weer stelt Van Gaal dat hij nog nooit zo’n fantastische groep heeft getroffen, ook buiten het veld. Voetballers doen spelletjes in het hotel en scharen zich rond de pokertafel. Van Gaal (‘mijn kaartgroep is al 43 jaar oud en wordt steeds hechter’) is altijd van oud-Hollandse gezelligheid geweest. ‘Op het veld proberen ze alles uit te voeren wat wij van ze vragen.’

Ook bij het laatste EK werd de sfeer geroemd, maar in de wedstrijd tegen Tsjechië viel het elftal van Frank de Boer uit elkaar. Van Gaals elftallen staan doorgaans garant voor mentale veerkracht. De Ligt sprak over de teamspirit. Misschien heeft Oranje niet de beste spelers van Europa, maar bezieling is compensatie. Na de late 2-2 trok de ploeg nog één keer met overgave ten aanval. Dumfries sloeg de bal met het hoofd richting doel en Memphis Depay maakte zijn 42ste treffer voor Oranje, waardoor hij alleen Van Persie nog voor zich hoeft te dulden. Van Gaal: ‘Ze gunnen elkaar succes.’

Spits

Vincent Janssen maakte zijn rentree na vijf jaar, kort voor zijn verjaardag (woensdag), kort na zijn huwelijk. De uitnodiging kwam ook voor hem als een verrassing. Hij was bij twee goals betrokken. ‘Ik was wel tevreden.’ Nee, hij vond niet dat hij de bal vaker had moeten krijgen, al wekte hij die indruk. ‘Ik maak de loopjes. Anderen zijn veel creatiever dan ik. Als zij een actie willen maken, maken ze een actie. Als ze de bal willen geven, geven ze hem.’

Alleen een doelpunt ontbrak voor de spits, die van Mexico terugkeert naar Europa, vrijwel zeker naar Antwerp FC. ‘Van beide kanten is het de bedoeling daarheen te gaan.’ Of hij de selectie voor Qatar haalt? ‘Ik doe mijn best. Ik laat zien wat ik kan. Uiteindelijk is het aan de bondscoach om een beslissing te nemen.’ Een meter verderop, bij een andere microfoon, gaf Van Gaal hem een 7.